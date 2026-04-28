Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy

Alergenová imunoterapie je vhodná při jednom dominantním spouštěči. Pacienti si na ni doplácí

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Muž středního věku si mne oči kvůli alergické reakci
Autor: Shutterstock
Rýma, svědění očí a celková únava. Alergii lze někdy zahnat imunoterapií. Jde ale o dlouhodobou léčbu, která je nákladná a vyžaduje kázeň pacienta.

Alergenová imunoterapie, známá pod zkratkou AIT, spočívá v opakovaném podávání přesně stanovených dávek alergenu po dobu tří až pěti let tak, aby si imunitní systém k němu vybudoval toleranci. Imunita na něj pak nereaguje tak bouřlivě, takže projevy alergie se zmírní nebo zcela zmizí. 

Co se dozvíte v článku
  1. Koho dokáže léčit
  2. Terapie není levná
  3. Jak dlouho se čeká

Kontrolované podávání alergenu spočívá v opakovaných injekcích nebo polykání tablet či kapek. Injekce do podkoží podává vždy lékař-alergolog. Kapky nebo tablety se aplikují pod jazyk. Nejprve u lékaře, poté je užívá samotný pacient doma.

Koho dokáže léčit

Lékaři mohou imunoterapii předepsat při alergii na pyly, roztoče, plísně, hmyzí jed nebo šupinky kůže a kožní výměšky koček a psů. Naopak se nevyužívá, když tělo přehnaně reaguje na některé potraviny nebo léky.

„Ideálním pacientem pro alergenovou imunoterapii je člověk, u kterého lze potíže jednoznačně spojit s jedním konkrétním dominantním alergenem,“ vysvětluje Jakub Novosad z Ústavu imunologie a alergologie Fakultní nemocnice (FN) Hradec Králové.

Od pacienta vyžaduje terapie trpělivost a spolupráci s lékařem, protože dlouhodobého účinku lze dosáhnout pouze při svědomitém dodržování léčebného režimu. Čím je opakované vystavení organismu menší dávce alergenu četnější, tím lépe a dlouhodoběji se tolerance proti němu zafixuje.

Navíc každá léčba alergií zahrnuje i režimová opatření. To znamená vyhýbat se tomu, co alergii způsobuje, dodržovat spánkovou hygienu, zdravě jíst, nekouřit a udržovat si optimální hmotnost.

Terapie není levná

Alergenová imunoterapie je zčásti hrazená ze zdravotního pojištění, pacienti si ale na ni doplácejí, a to i tisíce korun měsíčně.

Např. jedno balení kapek pro podání pod jazyk (tři lahvičky po 10 ml) pro alergiky na pyl a roztoče podle databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv může v lékárně stát maximálně 6 300 Kč, z toho pojišťovna uhradí nejvýše 1 700 Kč. To znamená, že až 4 600 Kč doplácí pacient – jde o maximálně možný doplatek, takže ve skutečnosti může být nižší. Výdrž balení přitom záleží na dávkování, jež se postupně navyšuje. Při plné dávce by měly tři lahvičky vystačit na zhruba měsíc.

Přestože je alergenová imunoterapie krátkodobě dražší než jiné formy léčby, dlouhodobě dokáže zdravotnímu systému výrazně ušetřit. Kromě toho, že významně tlumí projevy alergií, snižuje i riziko vzniku a rozvoje astmatu, podotýká Jakub Novosad. 

Podle alergologů se ke specifické léčbě v ČR dostane deset až patnáct procent pacientů z těch, kterým by mohla pomoci.

Alergii může zhoršit i přechozené nachlazení, říká lékař
Alergii může zhoršit i přechozené nachlazení, říká lékař
0:00/

Jak dlouho se čeká

Kromě cen a nastavení úhrad v tom může hrát roli i ztížená dostupnost péče. Do alergologických ambulancí míří v těchto týdnech tisíce pacientů s akutními zdravotními obtížemi kvůli pylům z kvetoucích stromů a trav. V souhrnu lékaři za rok provedou více než dva miliony vyšetření. 

Pacientů s alergiemi nám v posledních letech výrazně přibylo. Může za to genetika, ale také vysoce průmyslově upravovaná strava, životní prostředí a v neposlední řadě také změna klimatu, protože proměňuje spektrum alergenů, upozorňuje Mojmír Račanský z Oddělení alergologie a klinické imunologie FN Olomouc.

Alergologů je v ČR zhruba 500. Jejich vytížení je nyní tak velké, že čekací lhůty se pohybují v rozmezí čtyř až šesti měsíců. V některých regionech i déle. „Po pediatrech jsme hned druhý obor s nejvyšším průměrným věkem lékařů. Kolegové stárnou a noví nepřicházejí. Důvodem je nepochybně i to, že jde o poměrně složitou a komplexní disciplínu, která vyžaduje náročné celoživotní vzdělávání,“ vysvětluje Petr Panzner, přednosta Ústavu imunologie a alergologie FN Plzeň a LF UK Plzeň.

Pokud pacient alergii neléčí, může kromě astmatu vést například k častým infekcím, atopickému ekzému nebo k problémům zažívacího traktu.

S jakým druhem alergie se potýkáte?

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Od čtení detektivek po obří ohně. Ukažte, že víte, jak se slaví Velikonoce ve světě
1/11 otázek
Spustit kvíz

Související články



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků

Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě

Ukládání dat na území EU láká. Víc než půlka českých firem by si za to i připlatila, tvrdí průzkum

Za švarcsystém má hrozit pokuta už jen zaměstnavatelům

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů

Připravovaná novela stavebního zákona: Znovu a lépe?

E-shopy jsou pod náporem AI botů

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: S bolestí je někdy potřeba se naučit žít
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).