Alergenová imunoterapie je vhodná při jednom dominantním spouštěči. Pacienti si na ni doplácí

Alergenová imunoterapie, známá pod zkratkou AIT, spočívá v opakovaném podávání přesně stanovených dávek alergenu po dobu tří až pěti let tak, aby si imunitní systém k němu vybudoval toleranci. Imunita na něj pak nereaguje tak bouřlivě, takže projevy alergie se zmírní nebo zcela zmizí.
Kontrolované podávání alergenu spočívá v opakovaných injekcích nebo polykání tablet či kapek. Injekce do podkoží podává vždy lékař-alergolog. Kapky nebo tablety se aplikují pod jazyk. Nejprve u lékaře, poté je užívá samotný pacient doma.
Koho dokáže léčit
Lékaři mohou imunoterapii předepsat při alergii na pyly, roztoče, plísně, hmyzí jed nebo šupinky kůže a kožní výměšky koček a psů. Naopak se nevyužívá, když tělo přehnaně reaguje na některé potraviny nebo léky.
„Ideálním pacientem pro alergenovou imunoterapii je člověk, u kterého lze potíže jednoznačně spojit s jedním konkrétním dominantním alergenem,“ vysvětluje Jakub Novosad z Ústavu imunologie a alergologie Fakultní nemocnice (FN) Hradec Králové.
Od pacienta vyžaduje terapie trpělivost a spolupráci s lékařem, protože dlouhodobého účinku lze dosáhnout pouze při svědomitém dodržování léčebného režimu. Čím je opakované vystavení organismu menší dávce alergenu četnější, tím lépe a dlouhodoběji se tolerance proti němu zafixuje.
Navíc každá léčba alergií zahrnuje i režimová opatření. To znamená vyhýbat se tomu, co alergii způsobuje, dodržovat spánkovou hygienu, zdravě jíst, nekouřit a udržovat si optimální hmotnost.
Terapie není levná
Alergenová imunoterapie je zčásti hrazená ze zdravotního pojištění, pacienti si ale na ni doplácejí, a to i tisíce korun měsíčně.
Např. jedno balení kapek pro podání pod jazyk (tři lahvičky po 10 ml) pro alergiky na pyl a roztoče podle databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv může v lékárně stát maximálně 6 300 Kč, z toho pojišťovna uhradí nejvýše 1 700 Kč. To znamená, že až 4 600 Kč doplácí pacient – jde o maximálně možný doplatek, takže ve skutečnosti může být nižší. Výdrž balení přitom záleží na dávkování, jež se postupně navyšuje. Při plné dávce by měly tři lahvičky vystačit na zhruba měsíc.
Přestože je alergenová imunoterapie krátkodobě dražší než jiné formy léčby, dlouhodobě dokáže zdravotnímu systému výrazně ušetřit. Kromě toho, že významně tlumí projevy alergií, snižuje i riziko vzniku a rozvoje astmatu, podotýká Jakub Novosad.
Podle alergologů se ke specifické léčbě v ČR dostane deset až patnáct procent pacientů z těch, kterým by mohla pomoci.
Jak dlouho se čeká
Kromě cen a nastavení úhrad v tom může hrát roli i ztížená dostupnost péče. Do alergologických ambulancí míří v těchto týdnech tisíce pacientů s akutními zdravotními obtížemi kvůli pylům z kvetoucích stromů a trav. V souhrnu lékaři za rok provedou více než dva miliony vyšetření.
Pacientů s alergiemi nám v posledních letech výrazně přibylo. Může za to genetika, ale také vysoce průmyslově upravovaná strava, životní prostředí a v neposlední řadě také změna klimatu, protože proměňuje spektrum alergenů, upozorňuje Mojmír Račanský z Oddělení alergologie a klinické imunologie FN Olomouc.
Alergologů je v ČR zhruba 500. Jejich vytížení je nyní tak velké, že čekací lhůty se pohybují v rozmezí čtyř až šesti měsíců. V některých regionech i déle. „Po pediatrech jsme hned druhý obor s nejvyšším průměrným věkem lékařů. Kolegové stárnou a noví nepřicházejí. Důvodem je nepochybně i to, že jde o poměrně složitou a komplexní disciplínu, která vyžaduje náročné celoživotní vzdělávání,“ vysvětluje Petr Panzner, přednosta Ústavu imunologie a alergologie FN Plzeň a LF UK Plzeň.
Pokud pacient alergii neléčí, může kromě astmatu vést například k častým infekcím, atopickému ekzému nebo k problémům zažívacího traktu.