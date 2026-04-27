Vždyť to jsou jen vitaminy… Kombinace některých doplňků ale nadělá víc škody než užitku

Po doplňcích stravy saháme s konkrétním cílem. Chceme lépe spát, mít silnější imunitu, aby nás méně bolela kolena, nebo abychom měli krásnější vlasy. Jenže často zapomínáme na to podstatné: celkový kontext. Víc doplňků totiž rozhodně neznamená lepší efekt, může to být právě naopak.Lékárníci upozorňují, že pacienti se často snaží řešit své problémy izolovaně. Přijdou si pro konkrétní přípravek, který si vyhlédli v reklamě nebo na doporučení z internetu. Jenže už neřeší širší souvislosti svého zdravotního stavu nebo užívaných léků.
„Vzniká tak něco, čemu říkáme symptomatické kutilství. Typicky jde o snahu potlačit jeden příznak, například pálení žáhy, aniž by si člověk uvědomil, že může jít o vedlejší účinek léku, který začal nedávno užívat. Když se léčba vytrhne z kontextu, roste riziko interakcí, maskování závažnějších onemocnění i neefektivního užívání doplňků, které jsou často vnímány jako neškodné, přestože mohou zásadně ovlivnit účinnost jiných léků,“ říká lékárnice Pavla Horáková, vedoucí online poradny Lékárna.cz.
Více přípravků, stejná látka
Jedním z nejčastějších problémů je duplicitní složení doplňků. Zákazníci kombinují multivitaminy s dalšími specializovanými přípravky, aniž by kontrolovali jejich obsah. Typicky tak dochází k nadbytečnému příjmu vitaminu A, zinku nebo vitaminu C.
Třeba u populárních kolagenových kúr lidé často přidávají ještě samostatný vitamin C v domnění, že podpoří imunitu, přestože už ho produkt obsahuje ve vysoké dávce. Výsledkem je zbytečná zátěž pro organismus a v některých případech i zvýšené riziko například tvorby močových kamenů.
Velkým tématem je také hořčík. Zákazníci ho často užívají z více zdrojů současně – například v kombinaci s multivitaminy nebo produkty na stres. Tělo ale nadbytek nevyužije a reaguje zažívacími obtížemi, nejčastěji průjmem.
Podobně se opakuje i kombinování přípravků na klouby, kdy lidé užívají více produktů s různými názvy, ale identickým složením, například s chondroitinem a glukosaminem, kdy efekt neroste, pouze zátěž pro organismus i peněženku. Právě v těchto případech může jednoduchá konzultace s lékárníkem pomoci předejít zbytečným chybám.
Nevhodné kombinace
- Multivitaminy + vitaminy A, C, zinek – zbytečně nadměrný příjem
- Multivatminy + hořčík – nadbytečný příjem způsobí zažívací obtíže, např. průjem
- Kolagen + vitamin C – zátěž pro celý organismus, riziko tvorby močových kamenů
- Kombinování přípravků na klouby – zbytečná zátěž pro organismus
- Vápník + hořčík - tělo nedokáže vstřebat současně
- Železo + káva, zinek, vápník – minimální vstřebávání železa
- Vláknina (psyllium) - váže na sebe látky a odvádí je z těla
- Vitaminy A, D, E, K nalačno – tělo nevyužije, protože jde o vitaminy rozpustné v tucích, musí se užívat s jídlem/tukem
- Třezalka tečkovaná – snižuje účinek hormonální antikoncepce nebo některých léků na srdce
- Omega-3 mastné kyseliny, ginkgo biloba, česnekové extrakty – ovlivňují srážlivost krve, pozor na kombinace s léky na ředění krve
Kombinace, které nefungují
Z pohledu fungování organismu jsou některé kombinace nejen zbytečné, ale přímo neefektivní. Vápník a hořčík užívané současně soupeří o vstřebávání, takže tělo využije jen část. Železo zapité kávou nebo kombinované se zinkem či vápníkem se vstřebá jen minimálně. Vláknina, například psyllium, na sebe naváže jiné látky a odvede je z těla dříve, než se stihnou vstřebat.
A vitaminy rozpustné v tucích, tedy A, D, E a K, užívané nalačno bez tuku projdou trávicím traktem prakticky bez využití. V praxi tak lidé často platí za kvalitní doplňky, jejichž efekt sami výrazně snižují.
Skryté interakce
Vedle neefektivity upozorňují lékárníci i na reálná zdravotní rizika. Největší problém představují takzvané skryté interakce mezi doplňky a léky na předpis. Například běžně dostupná třezalka tečkovaná může snížit účinnost hormonální antikoncepce nebo některých léků na srdce.
Rizikové mohou být také doplňky ovlivňující srážlivost krve, jako jsou omega-3 mastné kyseliny, ginkgo biloba nebo česnekové extrakty, zejména před operací nebo v kombinaci s léky na ředění krve. Právě odhalení těchto skrytých interakcí patří mezi časté důvody, proč se zákazníci obracejí na lékárníky.
„Největším rizikem je falešný pocit bezpečí. Lidé mají dojem, že když jde o doplňky stravy, nemůže se nic stát. Ve skutečnosti ale mohou při nesprávné kombinaci ovlivnit účinnost léčby, zatížit organismus nebo oddálit odhalení skutečného problému,“ uzavírá Pavla Horáková.