Vitalia.cz  »  Rodina  »  Děti a výchova

Na magnetickou rezonanci bez narkózy a beze strachu. V Motole pomáhá dětem speciální projekt

Anna Dvořáková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

magnetická rezonance
Autor: FN Motol a Homolka/Philips
Fakultní nemocnice Motol a Homolka nově využívá koncept Pediatric Coaching. Ten propojuje například animované průvodce a vzdělávací aplikaci, aby se děti nebály vyšetření na magnetické rezonanci. Výsledkem je, že u nich není zapotřebí celková anestezie, protože malí pacienti jsou klidnější a lépe spolupracují.

Řešení Pediatric Coaching, které zčásti do FNMH věnoval Nadační fond Kapka naděje, je už v plném provozu. Systém vznikl na základě dlouhodobého vývoje společnosti Philips a je navržen tak, aby dětem poskytl co nejpříjemnější a nejbezpečnější prostředí před i během vyšetření. Díky moderním technologiím a audiovizuálním prvkům dokáže výrazně snížit stres a následně i potřebu anestezie.

„Toto zařízení umožní řadě dětí podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí bez nutnosti sedace, čímž se celý proces stává šetrnějším, komfortnějším a časově efektivnějším. Očekáváme, že tak budeme moci vyšetřit více dětí, dojde ke zkrácení objednacích termínů, a to i v souvislosti s plánovaným otevřením Národního onkologického centra, které bude sloužit i dětem a kde bude tato technologie rovněž nasazena,“ říká profesor Lukáš Lambert, přednosta Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FNMH.

VIDEO: Jak funguje koncept Pediatric Coaching

Zdroj: Youtube.com

Aplikace dětem vysvětlí, co je čeká

„Měla jsem možnost podílet se na vzniku nástroje, který dětem i jejich rodičům nabízí hravou, interaktivní a srozumitelnou přípravu na vyšetření magnetickou rezonancí. Vyšetření se tak díky animovaným průvodcům stává pro děti lépe zvládnutelné a v řadě případů je možné ho provést bez nutnosti uspání, přitom s velmi kvalitním výsledkem. Pokud vše dobře funguje, dítě i rodiče si navíc z nemocnice odnášejí pozitivní zkušenost, což bohužel stále nebývá samozřejmostí,“ říká doktorka Marie Bartoníčková z Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FNMH.

MUDr. Marie Bartoníčková, která pomáhá dětem vysvětlit, co je bude při vyšetření magnetickou rezonancí čekat. 

Důležitou součástí přípravy je vzdělávací aplikace Philips Scan Buddy, která děti provádí celou „cestou MR“ už doma. Ukazuje jim, jak přístroj vypadá, jaké zvuky vydává a co se bude dít krok za krokem.

Podle interních dat společnosti Philips uvádí 89 % rodičů, že díky aplikaci bylo jejich dítě při vyšetření viditelně klidnější. To potvrzuje i paní Eva, maminka jedné z malých pacientek: „Dcera díky aplikaci věděla, jak MR vypadá a jaké zvuky uslyší. Do nemocnice šla bez strachu a vyšetření zvládla bez uspání. Toho jsme se jako rodiče báli úplně nejvíc.“

Magnetická rezonance nanečisto v bezpečném prostředí

Před samotným vyšetřením se mohou děti seznámit s interaktivní maketou MR zvanou Kitten Scanner, kterou do nemocnice dodal Nadační fond Kapka naděje. V přátelském a barevném prostředí si děti vyzkouší, jak MR funguje, slyší typické zvuky přístroje a naučí se, proč je důležité ležet v klidu. Tím se výrazně snižuje strach z neznámého.

Práci s maketou zajišťují studentky a studenti z 2. LF UK. Tento nástroj pomáhá především dětským onkologickým a neurologickým pacientům, kteří vyšetření MR musí často absolvovat opakovaně.

Uklidňující prostředí a kratší doba vyšetření

Součástí řešení je také světelný a zvukový koncept Ambient Experience, který proměňuje místnost MR v příjemné a uklidňující prostředí. Děti i dospělí pacienti si mohou sami vybrat z široké nabídky tematických vizuálů, pohádek a hudby, včetně oblíbených písniček a animací.

magnetická rezonance

Autor: FN Motol a Homolka/Philips

Během vyšetření tak děti sledují video, které účinně odvádí jejich pozornost od samotného zákroku, a prostřednictvím sluchátek zároveň slyší pokyny zdravotníka, který vyšetření provádí. Možnost volby obsahu dává pacientům pocit kontroly, zvyšuje pocit bezpečí a významně přispívá ke snížení stresu i lepší spolupráci během vyšetření.

Projekt je výsledkem úzké spolupráce Nadačního fondu Kapka naděje a společnosti Philips, která je globálním lídrem ve vývoji zdravotnických technologií.

„Naší prioritou je nejen špičková medicína, ale také to, jak děti a jejich rodiče náročná vyšetření zvládají po psychické stránce. Proto podporujeme projekty, které snižují stres, nejistotu a strach spojený s hospitalizací i diagnostikou. Edukativní koncept magnetické rezonance je konkrétním příkladem řešení, které dětem pomáhá lépe porozumět tomu, co je čeká, a rodičům dává větší jistotu a klid. Zkušenosti přitom ukazují, že díky lepší přípravě lze výrazně omezit potřebu anestezie a zlepšit spolupráci malých pacientů. Právě takové projekty chceme do naší péče dlouhodobě a systematicky přinášet,“ říká ředitel Fakultní nemocnice Motol a Homolka, doktor Petr Polouček.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Anna Dvořáková

Anna Dvořáková

Šéfredaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Od čtení detektivek po obří ohně. Ukažte, že víte, jak se slaví Velikonoce ve světě
1/11 otázek
Spustit kvíz

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: S bolestí je někdy potřeba se naučit žít
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).