Na magnetickou rezonanci bez narkózy a beze strachu. V Motole pomáhá dětem speciální projekt

Řešení Pediatric Coaching, které zčásti do FNMH věnoval Nadační fond Kapka naděje, je už v plném provozu. Systém vznikl na základě dlouhodobého vývoje společnosti Philips a je navržen tak, aby dětem poskytl co nejpříjemnější a nejbezpečnější prostředí před i během vyšetření. Díky moderním technologiím a audiovizuálním prvkům dokáže výrazně snížit stres a následně i potřebu anestezie.
„Toto zařízení umožní řadě dětí podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí bez nutnosti sedace, čímž se celý proces stává šetrnějším, komfortnějším a časově efektivnějším. Očekáváme, že tak budeme moci vyšetřit více dětí, dojde ke zkrácení objednacích termínů, a to i v souvislosti s plánovaným otevřením Národního onkologického centra, které bude sloužit i dětem a kde bude tato technologie rovněž nasazena,“ říká profesor Lukáš Lambert, přednosta Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FNMH.
VIDEO: Jak funguje koncept Pediatric Coaching
Aplikace dětem vysvětlí, co je čeká
„Měla jsem možnost podílet se na vzniku nástroje, který dětem i jejich rodičům nabízí hravou, interaktivní a srozumitelnou přípravu na vyšetření magnetickou rezonancí. Vyšetření se tak díky animovaným průvodcům stává pro děti lépe zvládnutelné a v řadě případů je možné ho provést bez nutnosti uspání, přitom s velmi kvalitním výsledkem. Pokud vše dobře funguje, dítě i rodiče si navíc z nemocnice odnášejí pozitivní zkušenost, což bohužel stále nebývá samozřejmostí,“ říká doktorka Marie Bartoníčková z Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FNMH.
Důležitou součástí přípravy je vzdělávací aplikace Philips Scan Buddy, která děti provádí celou „cestou MR“ už doma. Ukazuje jim, jak přístroj vypadá, jaké zvuky vydává a co se bude dít krok za krokem.
Podle interních dat společnosti Philips uvádí 89 % rodičů, že díky aplikaci bylo jejich dítě při vyšetření viditelně klidnější. To potvrzuje i paní Eva, maminka jedné z malých pacientek: „Dcera díky aplikaci věděla, jak MR vypadá a jaké zvuky uslyší. Do nemocnice šla bez strachu a vyšetření zvládla bez uspání. Toho jsme se jako rodiče báli úplně nejvíc.“
Magnetická rezonance nanečisto v bezpečném prostředí
Před samotným vyšetřením se mohou děti seznámit s interaktivní maketou MR zvanou Kitten Scanner, kterou do nemocnice dodal Nadační fond Kapka naděje. V přátelském a barevném prostředí si děti vyzkouší, jak MR funguje, slyší typické zvuky přístroje a naučí se, proč je důležité ležet v klidu. Tím se výrazně snižuje strach z neznámého.
Práci s maketou zajišťují studentky a studenti z 2. LF UK. Tento nástroj pomáhá především dětským onkologickým a neurologickým pacientům, kteří vyšetření MR musí často absolvovat opakovaně.
Uklidňující prostředí a kratší doba vyšetření
Součástí řešení je také světelný a zvukový koncept Ambient Experience, který proměňuje místnost MR v příjemné a uklidňující prostředí. Děti i dospělí pacienti si mohou sami vybrat z široké nabídky tematických vizuálů, pohádek a hudby, včetně oblíbených písniček a animací.
Během vyšetření tak děti sledují video, které účinně odvádí jejich pozornost od samotného zákroku, a prostřednictvím sluchátek zároveň slyší pokyny zdravotníka, který vyšetření provádí. Možnost volby obsahu dává pacientům pocit kontroly, zvyšuje pocit bezpečí a významně přispívá ke snížení stresu i lepší spolupráci během vyšetření.
Projekt je výsledkem úzké spolupráce Nadačního fondu Kapka naděje a společnosti Philips, která je globálním lídrem ve vývoji zdravotnických technologií.
„Naší prioritou je nejen špičková medicína, ale také to, jak děti a jejich rodiče náročná vyšetření zvládají po psychické stránce. Proto podporujeme projekty, které snižují stres, nejistotu a strach spojený s hospitalizací i diagnostikou. Edukativní koncept magnetické rezonance je konkrétním příkladem řešení, které dětem pomáhá lépe porozumět tomu, co je čeká, a rodičům dává větší jistotu a klid. Zkušenosti přitom ukazují, že díky lepší přípravě lze výrazně omezit potřebu anestezie a zlepšit spolupráci malých pacientů. Právě takové projekty chceme do naší péče dlouhodobě a systematicky přinášet,“ říká ředitel Fakultní nemocnice Motol a Homolka, doktor Petr Polouček.