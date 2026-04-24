Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst

Problémy s nebezpečnou dětskou výživou bobtnají. Z trhu musí pryč dalších 44 výrobků

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Malé dítě pije z lahve
Autor: Shutterstock
Nutrilon, Beba, Aptamil nebo Alfamino. Některé šarže těchto kojeneckých mlék nesmí být od čtvrtku na regálech a rodiče je nemají podávat dětem kvůli obsahu nebezpečného toxinu cereulid. Podle jednoho z výrobců ale šarže už dávno stažené byly.

Státní úřady rozšířily výčet šarží kojenecké dětské výživy, které musí zmizet z obchodů kvůli obsahu nebezpečného cereulidu. Ten způsobuje několikahodinové nevolnosti a zvracení. V krajních případech může ale vést i k selhání orgánů včetně ledvin, jater nebo slinivky.

Co se dozvíte v článku
  1. Zákaz 44 kojeneckých výživ
  2. Nestlé: Opatření je nadbytečné
  3. Varování až po dvou měsících
  4. Seznam výrobků, kterých se týká zákaz

Zákaz 44 kojeneckých výživ

Zákaz se týká celkem 44 výrobků (120 šarží) od 12 výrobců z různých zemí EU, vysvětluje Státní veterinární správa ve svém rozhodnutí ze čtvrtka 23. dubna, jež má okamžitou účinnost. 

Jde přitom o další vlnu stahování těchto potravin. Stání zemědělská a potravinářská inspekce už dříve zakázala uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy s cereulidem. Konkrétně šlo o kojenecké výživy Happy Mimi 1 od estonského výrobce Dana Europe, výživu Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1 a výživu Nutrilon ADVANCED GOOD NIGHT 1 od výrobce Danone.

Nestlé: Opatření je nadbytečné

Podle firmy Nestlé je ve čtvrtek vydaný zákaz výrobků nadbytečný, protože uvedené šarže už firma z trhu stáhla. 

Všechny šarže kojenecké výživy Nestlé uvedené v nařízení byly buď staženy již na začátku ledna, nebo se na trh vůbec nedostaly, uvádí firma v tiskové zprávě. V ní také ujišťuje, že aktuálně prodávané kojenecké výživy splňují nejvyšší standardy kvality a jsou bezpečné ke konzumaci.

Varování až po dvou měsících

Výskyt nebezpečného toxinu zaměstnává zahraniční úřady i lékaře od prosince 2025, kdy první země hlásily zdravotní potíže dětí. Výrobci na problém zareagovali preventivním stahováním části výživ z trhu. 

Přítomnost zdraví nebezpečných kojeneckých výživ má přitom nádech skandálu. Jak upozornily Seznam Zprávy, české úřady o nebezpečí varovaly se zpožděním, protože první varování vydaly až v únoru. 

Státní veterinární správa nyní navíc upozornila, že závadné šarže kojeneckých výživ někteří prodejci nechali v regálech. Z podnětů spotřebitelů vyplývá, že výrobky, které měly být staženy, jsou stále k dispozici na trhu, Státní veterinární správa proto přistupuje k tomuto plošnému opatření, které navazuje na předchozí kroky Státní zemědělské a potravinářské inspekce, uvádí úřad.

Soupis nově zakázaných šarží najdete zde nebo v tabulce níže.

Seznam výrobků, kterých se týká zákaz

Výrobce/název výrobku/číslo šarže/datum minimální trvanlivosti

Nestlé, Nederland BV, Nizozemí

  • BEBA COMFORT 1 6X800g - 52850346af, 51530346AE, 52620346AB0 
  • BEBA EXPERT PRO LF 1×400g - 53480346AF  

Nestlé, Nutrition GmbH, Německo

  • BEBA SENZITIVE KR 6X800g - 51560742F2, 52610742F2, 5­28800742F2 
  • BEBA SUPREME 16X800g - 51460742 F2, 51720742 F2, 53290742 C1 
  • BEBA COMFORT 5 32×70ml - 53020742 B1, 53160742 A1 
  • BEBA EXPERT HA 6×600g – 53300742  
  • BEBA PRE 2 32×90ml – 53380742 D1  
  • BEBAPR 132×90ml – 52820742 D2  
  • BEBA SUPREME Pre 6×800g N2 DE - 51460742F1, 05.2027
  • BEBA 1 6×800g N1 DE - 53430346AD, 12.2027

Nestlé Sevares Factory, Španělsko

  • BEBA 1 ESNWLP209–1 12×500ml CZ 53520295E  

Nestlé Fabrik Konolfingen, Švýcarsko

  • ALFAMINO JUNIOR ACS042 6×400g N1 XE – 51620017Y4 
  • ALFAMINO ACS041 6×400g N3 CZ – 51130017Y1  
  • ALFAMINO ACS041 6×400g N3 CZ – 51670017Y3  
  • ALFAMINO ACS041 6×400g N3 CZ – 51130017Y1  
  • ALFAMINO ACS041 6×400g N3 CZ – 51670017Y3  
  • ALFAMINO JUNIOR ACS042 6×400g N1 XE – 51620017Y4 
  • ALFAMINO JUNIOR ACS042 6×400g N1 XE – 52760017Y2 
  • ALFAMINO ACS041 6×400g N3 CZ – 53490017Y2  
  • ALFAMINO JUNIOR ACS042 6×400g N1 XE – 53430017Y1 
  • ALFAMINO ACS040 6×400g N1 XA – 51120017Y1  
  • ALFAMINO ACS040 6×400g N1 XA – 52050017Y2  
  • ALFAMINO ACS040 6×400g N1 XA – 52870017Y2  
  • Nalfamino HMO 400g – 51140017Y1  

Nestlé Boué, Francie 

  • BEBA EXPERTPRO AR FRNWSB324 Bte6×800gCZ - 5318080623, 30.11.2027

Lactalis, Nutrition. Santéa

  • BEBELO 1 2×300g – 25020112, 28.08.2027
  • BEBELO 2 2×300g – 25020021, 17.12.2026
  • BEBELO 2 2×300g – 25020080, 25.05.2027

Nutricia Infant, Nutrition Ireland Ltd.
(Danone), Irsko

  • NUTRILON 1 6×350g – 08.10.2026  
  • NUTRILONAdvanced 1 350g – 08.10.2026  
  • NUTRILON 2 AR, CZ 6X800G – 20260924  
  • NUTRILON 2 AR, CZ 6X800G – 20261203  
  • NUTRILON 2, CZ 4X800G – 20261228  
  • NUTRILON 1, CZ 4X800G – 20270310  
  • NUTRILON 2, CZ 4X800G – 20270512  
  • NUTRILON 1, CZ 4X800G – 20270513  
  • NUTRILON 2, CZ 4X800G – 20270711  
  • NUTRILON 2 6X800G CZ/SK – 20260606  
  • NUTRILON 2 6X800G CZ/SK – 20260704  
  • NUTRILON 2 6X800G CZ/SK – 20260916  
  • NUTRILON 2 6X800G CZ/SK – 20260917  
  • NUTRILON 2 6X800G CZ/SK – 20261027  
  • NUTRILON 2 6X800G CZ/SK – 20261121  
  • NUTRILON 2 6X800G CZ/SK – 20261220  
  • NUTRILON 1 6X800G CZ/SK – 20260706  
  • NUTRILON 1 6X800G CZ/SK – 20260727  
  • NUTRILON 1 6X800G CZ/SK- 20260807  
  • NUTRILON 1 6X800G CZ/SK – 20260902  
  • NUTRILON 1 6X800G CZ/SK – 20261101  
  • NUTRILON 1 6X800G CZ/SK – 20261203  
  • NUTRILON 1 6X350G CZ/SK – 20260714  
  • NUTRILON 1 6X350G CZ/SK – 20261008  
  • NUTRILON 1 ADVANCED GOOD NIGHT 6X800G CZ – 20260828  
  • Nutrilon Advanced Good Night 0–6 měsíců – 111511173, 10.11.2026

Danone Deutschland GmbH, Německo

  • APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D – 2027.04.20  
  • APTAMIL PRONUTRA PRE 3X1200G – 2026.11.19  
  • APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D – 2027.04.20  
  • APTAMIL PRONUTRA PRE 3X1200G – 026.11.19  
  • APTAMIL PRONUTRA 1 6X800G DE – 2026.11.10  
  • APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE – 2026.07.09  
  • APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE – 2026.07.13  
  • APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE – 2026.07.23  
  • APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE – 2026.08.04  
  • APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE – 2026.10.14  
  • APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE – 2026.11.10  
  • APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE – 2026.11.18  
  • APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE – 2026.12.04  
  • APTAMIL PRONUTRA 1 6X800G DE – 2026.07.28  
  • APTAMIL PRONUTRA 1 6X800G DE – 2026.08.07  
  • APTAMIL PRONUTRA 1 6X800G DE – 2026.09.02  
  • APTAMIL PRONUTRA 1 6X800G DE – 2026.10.15  
  • APTAMIL PRONUTRA 1 6X800G DE – 2026.11.10  
  • APTAMIL PRONUTRA 2 6X800G DE – 2026.06.08  
  • APTAMIL PRONUTRA 2 6X800G DE – 2026.07.11  
  • APTAMIL PRONUTRA 2 6X800G DE – 2026.08.31  
  • APTAMIL PRONUTRA 2 6X800G DE – 2026.09.18  
  • APTAMIL PRONUTRA 2 6X800G DE – 2026.10.27  
  • APTAMIL PRONUTRA 2 6X800G DE – 2026.12.05  
  • APTAMIL PRONUTRA 3 6X800G DE – 2026.07.11  
  • APTAMIL PRONUTRA 3 6X800G DE – 2026.07.28  
  • APTAMIL PRONUTRA 3 6X800G DE – 2026.08.02  
  • APTAMIL PRONUTRA 3 6X800G DE – 2026.09.15  
  • APTAMIL PRONUTRA 3 6X800G DE – 2026.11.29  
  • APTAMIL PRONUTRA PRE 3X1200G – 2026.08.14  
  • APTAMIL PRONUTRA PRE 3X1200G – 2026.11.19  
  • APTAMIL PRONUTRA PRE 3X1200G – 2026.11.26  
  • APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D – 2026.12.03  
  • APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D – 2027.01.08  
  • APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D 2027.02.12  
  • APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D – 2027.03.18  
  • APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D – 2027.05.08  
  • APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D – 2027.06.08  
  • APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D – 2027.08.08  
  • APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D – 2026.12.02  
  • APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D – 2027.01.07  
  • APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D – 2027.01.20  
  • APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D – 2027.02.10  
  • APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D – 2027.04.19  
  • APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D – 2027.05.18  
  • APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D – 2027.06.14  
  • APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D – 2027.08.04  
  • APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D – 2027.08.05  
  • APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D – 2027.11.02  
  • APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D – 2027.02.11  
  • APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D – 2027.03.14  
  • APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D 2027.04.20  
  • APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D – 027.08.06  
  • APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D – 2027.09.17  
  • APTAMIL PRONUTRA 3 800G PROMO SCOOT – 18.12.2026 
  • APTAMIL PRONUTRA 3 800G PROMO SCOOT – 29.11.2026 
  • APTAMIL PRO DUO ADV 800G    
  • Polsko

Nutricia zaklady Produkcyjne

  • HAMI 1 5X600 G – 20260930  
  • HAMI 1 5X600 G – 20270116  
  • NUTRILON ADV.2 1KG (3X1KG) – 20260827  
  • NUTRILON ADV.2 1KG (3X1KG) – 20261104  
  • NUTRILON ADV.2 1KG (3X1KG) – 20261224  
  • NUTRILON ADV.2 1KG (3X1KG) – 20270218  

Nutricia Kokerbijl 27, Haps, Nizozemí 

  • Nutrilon PRO futura Duo Biotik 1 – 111572333, 05.11.2027

Vitagermine SA, 7rue de Pré Meunier – Canéjan, 33612 CESTAS, Francie

  • BABYBIO Caprea 1, 800g - 899014, 28.07.2027 + 911057, 17.09.2027

Solbritt, Dana Europe, Estonsko 

  • Happy Mimi 1 počáteční mléko – 3418, 28.07.2027
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

1/11 otázek
Spustit kvíz

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).