Problémy s nebezpečnou dětskou výživou bobtnají. Z trhu musí pryč dalších 44 výrobků

Státní úřady rozšířily výčet šarží kojenecké dětské výživy, které musí zmizet z obchodů kvůli obsahu nebezpečného cereulidu. Ten způsobuje několikahodinové nevolnosti a zvracení. V krajních případech může ale vést i k selhání orgánů včetně ledvin, jater nebo slinivky.
Zákaz 44 kojeneckých výživ
Zákaz se týká celkem 44 výrobků (120 šarží) od 12 výrobců z různých zemí EU, vysvětluje Státní veterinární správa ve svém rozhodnutí ze čtvrtka 23. dubna, jež má okamžitou účinnost.
Jde přitom o další vlnu stahování těchto potravin. Stání zemědělská a potravinářská inspekce už dříve zakázala uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy s cereulidem. Konkrétně šlo o kojenecké výživy Happy Mimi 1 od estonského výrobce Dana Europe, výživu Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1 a výživu Nutrilon ADVANCED GOOD NIGHT 1 od výrobce Danone.
Nestlé: Opatření je nadbytečné
Podle firmy Nestlé je ve čtvrtek vydaný zákaz výrobků nadbytečný, protože uvedené šarže už firma z trhu stáhla.
Všechny šarže kojenecké výživy Nestlé uvedené v nařízení byly buď staženy již na začátku ledna, nebo se na trh vůbec nedostaly, uvádí firma v tiskové zprávě. V ní také ujišťuje, že aktuálně prodávané kojenecké výživy splňují nejvyšší standardy kvality a jsou bezpečné ke konzumaci.
Varování až po dvou měsících
Výskyt nebezpečného toxinu zaměstnává zahraniční úřady i lékaře od prosince 2025, kdy první země hlásily zdravotní potíže dětí. Výrobci na problém zareagovali preventivním stahováním části výživ z trhu.
Přítomnost zdraví nebezpečných kojeneckých výživ má přitom nádech skandálu. Jak upozornily Seznam Zprávy, české úřady o nebezpečí varovaly se zpožděním, protože první varování vydaly až v únoru.
Státní veterinární správa nyní navíc upozornila, že závadné šarže kojeneckých výživ někteří prodejci nechali v regálech.
Z podnětů spotřebitelů vyplývá, že výrobky, které měly být staženy, jsou stále k dispozici na trhu, Státní veterinární správa proto přistupuje k tomuto plošnému opatření, které navazuje na předchozí kroky Státní zemědělské a potravinářské inspekce, uvádí úřad.
Soupis nově zakázaných šarží najdete zde nebo v tabulce níže.
Seznam výrobků, kterých se týká zákaz
Výrobce/název výrobku/číslo šarže/datum minimální trvanlivosti
Nestlé, Nederland BV, Nizozemí
- BEBA COMFORT 1 6X800g - 52850346af, 51530346AE, 52620346AB0
- BEBA EXPERT PRO LF 1×400g - 53480346AF
Nestlé, Nutrition GmbH, Německo
- BEBA SENZITIVE KR 6X800g - 51560742F2, 52610742F2, 528800742F2
- BEBA SUPREME 16X800g - 51460742 F2, 51720742 F2, 53290742 C1
- BEBA COMFORT 5 32×70ml - 53020742 B1, 53160742 A1
- BEBA EXPERT HA 6×600g – 53300742
- BEBA PRE 2 32×90ml – 53380742 D1
- BEBAPR 132×90ml – 52820742 D2
- BEBA SUPREME Pre 6×800g N2 DE - 51460742F1, 05.2027
- BEBA 1 6×800g N1 DE - 53430346AD, 12.2027
Nestlé Sevares Factory, Španělsko
- BEBA 1 ESNWLP209–1 12×500ml CZ 53520295E
Nestlé Fabrik Konolfingen, Švýcarsko
- ALFAMINO JUNIOR ACS042 6×400g N1 XE – 51620017Y4
- ALFAMINO ACS041 6×400g N3 CZ – 51130017Y1
- ALFAMINO ACS041 6×400g N3 CZ – 51670017Y3
- ALFAMINO ACS041 6×400g N3 CZ – 51130017Y1
- ALFAMINO ACS041 6×400g N3 CZ – 51670017Y3
- ALFAMINO JUNIOR ACS042 6×400g N1 XE – 51620017Y4
- ALFAMINO JUNIOR ACS042 6×400g N1 XE – 52760017Y2
- ALFAMINO ACS041 6×400g N3 CZ – 53490017Y2
- ALFAMINO JUNIOR ACS042 6×400g N1 XE – 53430017Y1
- ALFAMINO ACS040 6×400g N1 XA – 51120017Y1
- ALFAMINO ACS040 6×400g N1 XA – 52050017Y2
- ALFAMINO ACS040 6×400g N1 XA – 52870017Y2
- Nalfamino HMO 400g – 51140017Y1
Nestlé Boué, Francie
- BEBA EXPERTPRO AR FRNWSB324 Bte6×800gCZ - 5318080623, 30.11.2027
Lactalis, Nutrition. Santéa
- BEBELO 1 2×300g – 25020112, 28.08.2027
- BEBELO 2 2×300g – 25020021, 17.12.2026
- BEBELO 2 2×300g – 25020080, 25.05.2027
Nutricia Infant, Nutrition Ireland Ltd.
(Danone), Irsko
- NUTRILON 1 6×350g – 08.10.2026
- NUTRILONAdvanced 1 350g – 08.10.2026
- NUTRILON 2 AR, CZ 6X800G – 20260924
- NUTRILON 2 AR, CZ 6X800G – 20261203
- NUTRILON 2, CZ 4X800G – 20261228
- NUTRILON 1, CZ 4X800G – 20270310
- NUTRILON 2, CZ 4X800G – 20270512
- NUTRILON 1, CZ 4X800G – 20270513
- NUTRILON 2, CZ 4X800G – 20270711
- NUTRILON 2 6X800G CZ/SK – 20260606
- NUTRILON 2 6X800G CZ/SK – 20260704
- NUTRILON 2 6X800G CZ/SK – 20260916
- NUTRILON 2 6X800G CZ/SK – 20260917
- NUTRILON 2 6X800G CZ/SK – 20261027
- NUTRILON 2 6X800G CZ/SK – 20261121
- NUTRILON 2 6X800G CZ/SK – 20261220
- NUTRILON 1 6X800G CZ/SK – 20260706
- NUTRILON 1 6X800G CZ/SK – 20260727
- NUTRILON 1 6X800G CZ/SK- 20260807
- NUTRILON 1 6X800G CZ/SK – 20260902
- NUTRILON 1 6X800G CZ/SK – 20261101
- NUTRILON 1 6X800G CZ/SK – 20261203
- NUTRILON 1 6X350G CZ/SK – 20260714
- NUTRILON 1 6X350G CZ/SK – 20261008
- NUTRILON 1 ADVANCED GOOD NIGHT 6X800G CZ – 20260828
- Nutrilon Advanced Good Night 0–6 měsíců – 111511173, 10.11.2026
Danone Deutschland GmbH, Německo
- APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D – 2027.04.20
- APTAMIL PRONUTRA PRE 3X1200G – 2026.11.19
- APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D – 2027.04.20
- APTAMIL PRONUTRA PRE 3X1200G – 026.11.19
- APTAMIL PRONUTRA 1 6X800G DE – 2026.11.10
- APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE – 2026.07.09
- APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE – 2026.07.13
- APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE – 2026.07.23
- APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE – 2026.08.04
- APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE – 2026.10.14
- APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE – 2026.11.10
- APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE – 2026.11.18
- APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE – 2026.12.04
- APTAMIL PRONUTRA 1 6X800G DE – 2026.07.28
- APTAMIL PRONUTRA 1 6X800G DE – 2026.08.07
- APTAMIL PRONUTRA 1 6X800G DE – 2026.09.02
- APTAMIL PRONUTRA 1 6X800G DE – 2026.10.15
- APTAMIL PRONUTRA 1 6X800G DE – 2026.11.10
- APTAMIL PRONUTRA 2 6X800G DE – 2026.06.08
- APTAMIL PRONUTRA 2 6X800G DE – 2026.07.11
- APTAMIL PRONUTRA 2 6X800G DE – 2026.08.31
- APTAMIL PRONUTRA 2 6X800G DE – 2026.09.18
- APTAMIL PRONUTRA 2 6X800G DE – 2026.10.27
- APTAMIL PRONUTRA 2 6X800G DE – 2026.12.05
- APTAMIL PRONUTRA 3 6X800G DE – 2026.07.11
- APTAMIL PRONUTRA 3 6X800G DE – 2026.07.28
- APTAMIL PRONUTRA 3 6X800G DE – 2026.08.02
- APTAMIL PRONUTRA 3 6X800G DE – 2026.09.15
- APTAMIL PRONUTRA 3 6X800G DE – 2026.11.29
- APTAMIL PRONUTRA PRE 3X1200G – 2026.08.14
- APTAMIL PRONUTRA PRE 3X1200G – 2026.11.19
- APTAMIL PRONUTRA PRE 3X1200G – 2026.11.26
- APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D – 2026.12.03
- APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D – 2027.01.08
- APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D 2027.02.12
- APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D – 2027.03.18
- APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D – 2027.05.08
- APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D – 2027.06.08
- APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D – 2027.08.08
- APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D – 2026.12.02
- APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D – 2027.01.07
- APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D – 2027.01.20
- APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D – 2027.02.10
- APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D – 2027.04.19
- APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D – 2027.05.18
- APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D – 2027.06.14
- APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D – 2027.08.04
- APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D – 2027.08.05
- APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D – 2027.11.02
- APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D – 2027.02.11
- APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D – 2027.03.14
- APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D 2027.04.20
- APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D – 027.08.06
- APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D – 2027.09.17
- APTAMIL PRONUTRA 3 800G PROMO SCOOT – 18.12.2026
- APTAMIL PRONUTRA 3 800G PROMO SCOOT – 29.11.2026
- APTAMIL PRO DUO ADV 800G
- Polsko
Nutricia zaklady Produkcyjne
- HAMI 1 5X600 G – 20260930
- HAMI 1 5X600 G – 20270116
- NUTRILON ADV.2 1KG (3X1KG) – 20260827
- NUTRILON ADV.2 1KG (3X1KG) – 20261104
- NUTRILON ADV.2 1KG (3X1KG) – 20261224
- NUTRILON ADV.2 1KG (3X1KG) – 20270218
Nutricia Kokerbijl 27, Haps, Nizozemí
- Nutrilon PRO futura Duo Biotik 1 – 111572333, 05.11.2027
Vitagermine SA, 7rue de Pré Meunier – Canéjan, 33612 CESTAS, Francie
- BABYBIO Caprea 1, 800g - 899014, 28.07.2027 + 911057, 17.09.2027
Solbritt, Dana Europe, Estonsko
- Happy Mimi 1 počáteční mléko – 3418, 28.07.2027