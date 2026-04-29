Vážila 120 kilo, styděla se i fotit. Výrazně zhubnout Kristíně pomohla operace žaludku

Kristýna Vébrová zhubla díky operaci 40 kilo
Kristína si prošla obdobím, kdy se styděla za vlastní tělo. Obezita jí způsobovala nemalé zdravotní potíže, brala jí energii i radost ze života. Měla bolesti a zadýchávala se. Všechno se zlomilo ve chvíli, kdy se rozhodla vyhledat odbornou pomoc. Podstoupila operaci žaludku, změnila návyky a ve výsledku i svůj život. Nakonec zhubla 40 kilo.

Ještě před pár lety byl její život plný únavy, zdravotních komplikací a tichého smiřování se s realitou, která ji postupně omezovala. „Byla jsem zpomalená, bolely mě klouby, zadýchávala jsem se. A hlavně jsem se styděla,“ vzpomíná Kristína Vébrová, jedenačtyřicetiletá maminka dvou synů. 

Hormony a sedavé zaměstnání 

Potíže s váhou ji začaly výrazněji trápit po roce 2017, kdy poznala svého současného manžela. Kombinace sedavého zaměstnání, hormonální antikoncepce a lásky k jídlu postupně vedla k nárůstu hmotnosti. „Ze zdravých 80 kilo jsem se dostala téměř na stovku,“ popisuje. 

Motivace ke zdravějšímu životnímu stylu přišla s touhou po dítěti. Díky úpravě jídelníčku a pohybu se jí podařilo zhubnout a v roce 2018 otěhotněla. Radost z narození syna však doprovázela těhotenská cukrovka, která po porodu nezmizela úplně. 

Další roky, ovlivněné i pandemií covidu, znamenaly návrat ke starým návykům. „Ani jsem si nevšimla, jak jsem přibrala na 120 kilo. Na mou výšku 168 cm to bylo opravdu hodně,“ uvědomuje si. 

S rostoucí váhou přicházely i zdravotní komplikace, bolesti, zhoršená psychika i partnerský život. Kristína se snažila situaci řešit. Cvičila, držela diety, ale bez dlouhodobého efektu. Nakonec se obrátila na odborníky a absolvovala vyšetření v Centru léčby obezity v SurGal Clinic. Výsledky byly alarmující: obezita třetího stupně, žlučníkové kameny, ztučnělá játra a vysoké riziko rozvoje cukrovky. 

Operace jako nový začátek, ne zkratka 

Na začátku roku 2024 podstoupila operaci žaludku pod vedením primáře Tomáše Paseky. „Obezita je epidemie 21. století a je spojena s vysokým rizikem přidružených smrtelných onemocnění. V metabolické chirurgii nejde o estetiku, ale reálně o záchranu života,“ vysvětluje lékař, podle nějž je jenom v Česku až 900 tisíc kandidátů na metabolickou operaci (pozn.: dříve označovanou také jako bariatrická). 

„Operace je nástroj. Pokud ji nepodpoříte změnou životního stylu, nefunguje,“ potvrzuje Kristína vlastní zkušeností. Je určena těm, u nichž selhaly konzervativní metody. Často jde o lidi ve věku 20 až 45 let s projevy metabolického syndromu, jako jsou cukrovka, vysoký cholesterol nebo vysoký krevní tlak. 

Operačních metod je navíc vícero, včetně těch nejmodernějších, jakými je například mini-gastrický bypass (OAGB). Ten je šetrnější a technicky jednodušší. Díky využití robotické chirurgie jsou zákroky přesnější a rekonvalescence rychlejší. 

Výsledky, které mění život 

Dva roky po operaci je Kristínin život k nepoznání. „Jsem o více než 40 kilo tuku lehčí, přibrala jsem svaly a pravidelně cvičím. Dva roky jsem si vážila každou porci, zapisovala jídlo a učila se naslouchat svému tělu,“ říká. Zásadní je ale zdravotní posun: prediabetes zmizel, játra se vrátila do normálu a celková kondice se výrazně zlepšila. 

Důležitou součástí úspěchu je také prostředí a podpora rodiny, odborníků i komunity lidí s podobným osudem. Právě na to reaguje i SurGal Clinic založením Bari klubu, podpůrné skupiny pro pacienty před i po operaci. Pacienti mohou sdílet zkušenosti a kontakty s lidmi, kteří si prošli stejnou cestou, což výrazně pomáhá udržet motivaci a dlouhodobé výsledky. 

Nový vztah k sobě i k životu 

Dnes Kristína žije aktivně. Sport, výlety i běžné každodenní činnosti už nejsou překážkou, ale radostí. „Výlety jsou výzva, ne problém. Jídlo je požitek, ne závislost.“ Změnila se i její psychika a sebevědomí. „Dřív jsem se vyhýbala focení. Dnes si svou cestu dokumentuji a jsem konečně součástí rodinných vzpomínek.“

