Příběh motolské nemocnice: od dřevěných baráků ke špičkové medicíně

Nemocnice v pražském Motole si již mnoho let drží prvenství coby největší zařízení tohoto typu u nás. Unikátní na ní je nejen skutečnost, že zde lékaři provedli první transplantaci kostní dřeně u dětského pacienta v Československu, ale k tomu se jedná také o jedinou českou nemocnici, kde se provádí transplantace plic.
Provizorium na 10 let
Prvotní nápad postavit motolskou nemocnici vznikl ve 30. letech 20. století, ale kvůli okupaci se termín realizace projektu výrazně posunul. Stavební práce tak nakonec započaly až v roce 1941 a do provozu bylo zařízení uvedeno na začátku ledna 1943. Cena tohoto provizorního špitálu se přitom tehdy vyšplhala na 30 milionů a vnitřní zařízení budovy na 6 milionů protektorátních korun.
„Původní stavby jsou všechny orientovány ve východní části areálu z toho důvodu, že se vědělo, že se bude stavět jenom provizorní nemocnice,“ uvedl v rozhovoru pro Českou televizi bývalý ředitel nemocnice Miloslav Ludvík. Při výstavbě pavilonů se zároveň použily kombinované materiály, mezi nimiž převažovalo dřevo. Důvodem byla možnost budovy později přestavět nebo nahradit.
Maximální životnost nově vzniklého nemocničního provizoria se odhadovala jen na 10 let, nicméně některé tehdy postavené budovy nakonec lékařským účelům sloužily až do roku 1977 a v motolském areálu se nacházejí dodnes.
Zajímavostí přitom je, že nejstarší objekt, který se v areálu nachází, stál na místě ještě před samotným spuštěním výstavby. Jde o pavilon infekčních hepatitid, jenž vznikl z původního lupusního ústavu postaveného již v roce 1936. K nemocnici byla ovšem tato budova připojena až 5 let po jejím otevření.
Areál okupovaly opuštěné kočky
S výstavbou nemocnice se pojily také komplikace, které mají poněkud bizarní charakter. Jednou z nich byla například situace, kdy se v areálu rapidně přemnožily opuštěné kočky. Tento problém bylo potřeba z hygienických a bezpečnostních důvodů rychle vyřešit, a tak se na místo po dohodě s Československým mysliveckým svazem vydali tři zdatní střelci.
Na odlehlém místě připravili návnadu v podobě jídla, které kočky přilákalo, a lovci následně přemnožená zvířata odstřelili. V rámci jednoho dne jich tehdy tímto způsobem v místě výstavby usmrtili zhruba 600. Akce se však opakovala ještě dvakrát, takže celkový počet zastřelených koček byl mnohem vyšší.
Moderní podoba budovy
V roce 1953 byl předložen architektonický návrh na přestavbu špitálu na dva vysokopodlažní monobloky. Po velmi dlouhé projektové přípravě tak 23. dubna 1964 začala výstavba nové, moderní podoby zařízení. Křídla A a B se slavnostně otevřela 9. prosince 1970, poté bylo nemocnici předáno i křídlo C v nově vzniklém monobloku.
První blok se měl tehdy stát zázemím pro Dětskou fakultní nemocnici, která sídlila v několika různých pražských objektech. Roku 1971 se však DFN s motolskou nemocnicí sloučila a k nim se přidružila také Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy, což dalo vzniknout názvu Fakultní nemocnice v Motole, který se používá dodnes.
Do nemocnice se tedy následně začala stěhovat oddělení výše zmíněných institucí z centra Prahy. Do roku 1979 se tak v Motole otevřelo Dětské kardiocentrum, klinika dětské chirurgie, dětská onkologie, dětská poliklinika a následně dokonce i první dětská oční klinika v České republice.
Oproti tomu stavba monobloku určeného pro dospělé pacienty, která měla nahradit původní dřevěné provizorní baráky, musela počkat na položení základního kamene až do roku 1986. Kvůli politickým změnám a neplánovaným komplikacím nakonec jeho stavba trvala dlouhých deset let. Ke slavnostnímu otevření této části tak došlo až 28. listopadu 1996.
Během následující dekády pak přibyla do areálu ještě budova onkologického centra a pavilon Rehabilitační kliniky. Další stavební práce na sebe ovšem nenechaly dlouho čekat, protože bylo potřeba dát do pořádku havarijní stav dětské části nemocnice. V letech 2006 až 2011 tak proběhla její rekonstrukce, díky níž budova získala kromě modernizovaných pracovišť také střešní heliport.
Sloučení s Nemocnicí na Homolce
Areál původní motolské nemocnice tvoří dva propojené monobloky společně s několika samostatnými pavilony. Kromě lékařských oddělení se zde ale nachází například také speciální základní škola pro dětské pacienty a zároveň nemocnice slouží pro výuku studentů lékařských fakult Univerzity Karlovy v Praze.
Už v minulých letech se jednalo o jedno z největších evropských zařízení tohoto typu. Nemocnice loni zaměstnávala kolem 6700 pracovníků, disponovala 55 klinikami a 70 odděleními s více než 2200 lůžky. Nacházelo se v ní přes 50 operačních sálů a ročně zde zdravotní personál ošetřil kolem milionu pacientů.
V lednu letošního roku se ovšem areál ještě výrazněji rozšířil, jelikož se FN Motol sloučila s Nemocnicí na Homolce, čímž se její kapacita navýšila o dalších 400 lůžek a více než 1700 zaměstnanců. Zařízení nově vystupuje pod názvem Fakultní nemocnice Motol a Homolka a tvoří největší lékařský komplex v České republice.
Zdroje: fnmotol.cz, brno.rozhlas.cz, metro.cz, ct24.ceskatelevize.cz, irozhlas.cz