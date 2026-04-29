Mladí kuchaři vyhráli soutěž s marinovaným tofu, chlebovým pyré a řepou. Máme recept

Řada lidí by maso omezila, protože jim rostlinné alternativy chutnají, ale neumí si je sami připravit tak, jako to umí například v asijských nebo veganských restauracích. Nechte se inspirovat nastupující generací kuchařů, kteří nepřipravují saláty bez nápadu nebo masové náhražky bez chuti. Mladí kuchtíci definitivně pohřbili mýtus, že rostlinná strava je něco, na čem si nepochutnáte.
Ve finále kulinářské soutěže Budoucnost na talíři středoškoláci jasně ukázali, že i rostlinné pokrmy hrají první gastro ligu. Na to, jak se jim dařilo kouzlit s tofu, dohlížela porota v čele s hvězdou MasterChefu Adamem Rundusem a šéfkuchařem Alcronu Josefem Křížkem. Máme recept na ten nej bezmasý pokrm, který si tak doma můžete udělat i vy.
Ze tří surovin připravte hvězdné menu, tak znělo zadání
Čtyři týmy, tři základní suroviny, jedna stáž v legendárním hotelu Alcron. Žáci nejlepších českých gastro škol se v Národním zemědělském muzeu postavili před životní výzvu. Z tofu, červené řepy a hlívy museli sestavit menu, které pošle do kolen zvučná jména české kulinářské scény.
Nejvíc nakonec porotu oslovilo menu, které připravila dvojice z teplické hotelovky. Kateřina Říhová a Miroslav Mothejzlík servírovali jako hlavní chod marinované opečené tofu, pečenou řepu, pyré z pečeného chleba a omáčku z pečené zeleniny.
I když veganskou kuchyň nemají v malíku, vyhráli
Jejich jídlo nejlépe vystihlo to, o čem kulinářská soutěž budoucích šéfkuchařů byla: ukázalo texturu, hloubku chuti a vizuální prezentaci, která v ničem nepokulhává za luxusními pokrmy z „tradičních“ surovin. Ostatně podívejte se do naší galerie, stačilo jen pár surovin, marinování ve vychucené omáčce, pečená zelenina, vyladěná hlíva a na světě byly pokrmy, které zvládnete, i když jste nikdy žádný veganský pokrm nikdy nechystali.
„Celý proces, od vytvoření zcela vlastního receptu až po samotnou přípravu a prezentaci, byl skvělou zkušeností. Soutěž ukázala, že i zcela veganský recept může být vynikající,“ shodla se dvojice středoškoláků z Teplic, která dosud příliš zkušeností s veganskou kuchyní neměla.
„Práce s rostlinnými surovinami vyžaduje od kuchaře skutečně komplexní znalosti a schopnosti. Musíte přemýšlet a dát všemu hlavu a patu. Rozhodně jsem zastáncem toho, že rostlinná kuchyně by měla být pevnou součástí přípravy budoucích kuchařů na školách,“ popsal výzvu Josef Křížek z Alcronu, kde výherci stráví několik dní na praxi.
Rostlinně znamená plnohodnotně
V prostorách Národního zemědělského muzea ale nešlo jen o soutěž jako takovou. „Jde také o vyslání vzkazu celému českému gastru, že rostlinná jídla nejsou náhražka nebo nouzovka pro pár lidí. Vidět náctileté talenty, jak s naprostým přehledem tvoří luxusní pokrmy, zatímco jim přes rameno kouká třeba Adam Rundus, bylo neskutečné,“ řekla Lucie Roškotová, vedoucí projektu Rostlinně, který soutěž Budoucnost na talíři pořádal.
„Budoucí generace kuchařů bude už za pár let určovat, co budeme jíst my všichni. Ukázali, že omezování konzumace masa není o odpírání si požitku, ale o objevování nové úrovně barev a kombinací,“ dodala.
Vítězný pokrm z Teplic navíc ochutná i veřejnost. Bude zařazen jako víkendový speciál v prestižní pražské veganské restauraci Chutnej. Nebo si výherní recept mladých kuchařů můžete zkusit připravit.
Smažené tofu s pečenou řepou, pyré z chleba a zeleninová omáčka
Smažené tofu
- Tofu 360 g
- Teriyaki omáčka 60 g
- Sójová omáčka 60 ml
- Rýžový papír 50 g
- Olej na smažení 500 ml
Postup:
Tofu nakrájíme a naložíme do směsi teriyaki a sójové omáčky, necháme 40 min. odležet, zabalíme do rýžového papíru a smažíme. Lze obalit v semínkách.
Pečená řepa
- Řepa 300 g
- Teriyaki omáčka 50 g
- Zeleninový vývar 50 ml
- Sůl 15 g
Postup:
Syrovou řepu propícháme vidličkou, osolíme zabalíme do alobalu, pečeme 1 hod při 180°C. Po upečení řepu oloupeme, nakrájíme na porci a naložíme do zahřáté směsi Teriyaki omáčky a zeleninového vývaru, osolíme.
Pyré z pečeného chleba
- Pečený chléb 100 g
- Cibule 30 g
- Zeleninový vývar 800 ml
- Česnek 10 g
- Olej 30 ml
- Arašídové máslo 20 g
- Lahůdkové droždí 10 g
- Sůl 1 g
Postup:
Cibuli a česnek nakrájíme, orestujeme na oleji, přidáme kousky pečeného chleba a zalijeme částí vývaru. Chléb rozváříme na kaši postupně doléváme vývar podle potřeby. Přidáme lahůdkové droždí a arašídové máslo. Až bude chléb všechen rozvařený, tak ponorným mixérem mixujeme do hladka, konzistenci srovnáme přilitím vývaru a olivového oleje, osolíme.
Omáčka z kořenové zeleniny
- Kořenová zelenina 160 g
- Cibule 20 g
- Zeleninový vývar 600 ml
- Rajčatový protlak 10 g
- Olej 30 ml
- Lahůdkové droždí 10 g
- Miso pasta 10 g
- Uzená paprika 2 g
- Sůl 1 g
Postup:
Kořenovou zeleninu nakrájíme na malé kostičky a na oleji necháme zkaramelizovat, přidáme nakrájenou cibuli a opět orestujeme. Přidáme rajčatový protlak, zarestujeme, přidáme uzenou papriku a zalijeme zeleninovým vývarem. Ochutíme miso pastou a lahůdkovým droždím. Až se zelenina rozvaří, tak vše propasírujeme přes cedník a část zeleniny vložíme do přecezené hmoty a rozmixujeme do hladké omáčky dochutíme solí a zastříkneme olejem.