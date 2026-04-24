Vitalia.cz » Jídlo » Co jíst

Bez Nivey, ale s Coca-Colou. Lidl obměňuje nabídku Retro týdnů

Kateřina Čepelíková
Dnes
Lidl a jeho oblíbený Retro týden nedávno skončil a některé nakupující překvapilo, že v něm nenašli své oblíbené retro produkty. Konkrétně například Niveu s potiskem dovádějící holčičky, černý čaj Pigi, nebo Indulonu. Zase ale nabídl novinku v podobě limitky Coca-Coly.

Loni oslavil Lidl deset let se svými Retro týdny v Česku a letos v nich také pokračuje. Máte pocit, že už během těchto akčních dnů v obchodě nenajdete stejné produkty, jako tomu bylo kdysi? Co taková Indulona, Nivea nebo prášek Namo? Proč v Retro nabídce nebyly?

Původní receptura není pravidlem

Výrobky jsou do Retro týdne vybírány podle několika aspektů, a to především dle atraktivity pro zákazníky, ale také podle možnosti produkty v požadovaném složení či obale vyrobit. „Výrobky jsou vyvíjeny ve spolupráci s jednotlivými dodavateli a pokud to technologická výroba a dnešní legislativa dovolí, jsou u výrobků použity také původní receptury a obaly,“ řekla nám mluvčí Lidlu Iveta Barabášová

Nicméně v současné době se do nabídky zařazují hojně výrobky z let devadesátých, u kterých se složení od současných výrobků tolik neliší. Jde tedy v řadě případů hlavně o retro obal. Dříve, v začátcích Retro týdnů v Lidlu, byly ale rozdíly ve složení opravdu velké.

Nabídka není stejná, stálice ale zůstávají

Legendární týden se v Lidlu opakuje zpravidla třikrát do roka a jeho nabídka se pokaždé mírně liší, není tak možné spoléhat na to, že některé výrobky nakoupíte každé čtyři měsíce. Takže zatímco prakticky vždy najdete Kofolu ve stylovém, už skoro zapomenutém obalu, například stařičký prášek na prádlo Namo, krém Nivea s blonďatou holčičkou v modrých plavkách na obalu nebo Indulonu v kovovém obalu Lidl v nabídce vždy nemá. 

„Jde o ikonické značky, ke kterým má spousta z nás silný vztah a rádi si je připomínáme. O tom, jestli tyto produkty zůstanou v naší stálé nabídce, rozhodnou nakonec samotní zákazníci. Tím nejlepším ukazatelem je pro nás vždy to, o co mají reálný zájem a co si dávají do nákupního košíku,“ uvádí mluvčí Lidlu.

dane

Pokud vám tedy v nedávno uplynulé retro nabídce chyběl Pigi čaj, Bohemia Chips, nebo zmiňovaná Indulona, vyčkávejte a až se v nabídce zase objeví, rychle je vykupte. Třeba to skutečně bude pro Lidl signál, aby tyto výrobky do Retro týdne zařazoval častěji, jako například sádlo, Kofolu, nebo Herkules. 

Kde se vzal Retro týden v Česku

S nápadem na Retro týden přišel v roce 2014 nákupčí Lidlu David Vítek, kterého inspiroval jeden tematický týden v maďarském Lidlu. Nešlo o retro styl, ale v daném týdnu byly v nabídce produkty s pestrobarevnými obaly. A právě ty mu připomněly dobu dávno minulou. 

„Tehdy mě napadlo, kdo jiný než my, by mohl přijít s tématem retro. Představili jsme s kolegy nápad našim dodavatelům a oslovili jsme i firmy, které s námi tenkrát nespolupracovaly. Všichni byli nadšeni,“ komentuje tehdejší přípravy David Vítek.

Letošní novinkou byla i retro Coca-Cola

Ale i když se některé vámi oblíbené produkty vždy v nabídce neobjeví, jistotou je, že jsou zařazeny produkty nové. „Snažíme se, aby nabídka byla pro naše zákazníky stále atraktivní, proto ji pravidelně osvěžujeme novinkami, ačkoliv základní pilíře zůstávají stejné,“ dozvídáme se z Lidlu. Letos například Lidl obohatil svou nabídku o limitovanou edici nápojů Coca-Cola a Pepsi v retro obalech.

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

