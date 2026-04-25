10 slevových kuponů na tento týden: přírodní kosmetika, zdravé svačiny i výlet do Turecka

Autor: Redakce a ChatGPT
Ušetřete s Vitalií: Každý týden vybíráme ty nejzajímavější slevy a akce pro vás i vaši rodinu. Tentokrát najdete v přehledu výhodné tipy na péči o zdraví, cestování, sport i domácnost.

Lekarna.cz: slevy 8–35 % na oblíbené kosmetické značky

Online lékárna Lekarna.cz nabízí do konce dubna slevové kódy na desítky značek. Nejvýhodnější jsou: Yves Rocher −35 % (YVES35), Eucerin Anti-age a AntiPigment −30 % (EUCERIN30), CeraVe −25 % (CERAVE25), La Roche-Posay −25 % (LRP25), Vichy −25 % (VICHY25), Cetaphil −20 % (CETAPHIL20), Weleda pro maminky −20 % (MAMINKY20) nebo Mádara −15 % (MADARA15). Každý kód platí na konkrétní značku.

Superpotraviny Naturalis: 11 % sleva na přírodní doplňky stravy

Hledáte kvalitní vitamíny nebo přírodní doplňky bez zbytečných přídatných látek? Na Superpotraviny-naturalis.cz platí kód ACJARO se slevou 11 % na celou řadu Naturalis a Semante. Akce platí do konce června 2026.

Berserkr: sušené maso a jerky se slevou 5 %

Sušené maso a beef jerky jsou praktickou svačinou na cesty, sport i do práce – bez cukru, s vysokým obsahem bílkovin. Na celý sortiment Berserkr.cz platí do konce května kód maso5 se slevou 5 %.

Exalted.com: sportovní vybavení se slevou 20 %

Exalted se zaměřuje na funkční sportovní oblečení a vybavení pro aktivní životní styl. Na celý e-shop platí kód AFFIL20 se slevou 20 %. Akce běží až do roku 2050, takže s nákupem spěchat nemusíte.

Nejoutdoor.cz: 7 % sleva na outdoorové vybavení

Chystáte výlety do přírody? Na Nejoutdoor.cz platí do 26. dubna kód SLEVA7 se slevou 7 % na celý sortiment – od batohů a spacáků přes oblečení až po obuv.

Humanic: 10 % sleva na boty v online shopu

Jarní obnova botníku vyjde levněji s kódem Q10HUMANICCZ26A2, který dá 10 % slevu na celý online sortiment Humanic. Sleva se nevztahuje na značky UGG, Birkenstock, Asics, ON a Dr. Martens. Akce platí do konce června 2026.

Alza: slevy na drogerii a potřeby pro celou rodinu

V rámci Alza dnů lze ušetřit i na každodenních nákupech – pracích prostředcích, drogerii nebo potřebách pro miminka. Stačí přidat zboží do košíku a zadat slevový kód.

Vitapur: pohodlné spaní se slevou až 250 Kč

Kvalitní spánek je základem zdraví celé rodiny. Na Vitapur-home.cz ušetříte při nákupu matrací, polštářů nebo přikrývek 125 Kč od 1 250 Kč s kódem VITA125 nebo 250 Kč od 2 500 Kč s kódem VITA250. Akce platí do konce června 2026.

Fischer: dovolená u moře s úsporou 2 000 Kč

Zasloužená dovolená u moře nemusí přijít draho. Cestovní kancelář Fischer nabízí slevu 2 000 Kč na vybrané zájezdy do Turecka a Kypru s kódem PROMOT07. Nabídku je nutné využít do 26. dubna 2026.

Lonely Planet: cestovní průvodce se slevou 30 %

Plánujete rodinný výlet nebo dovolenou na vlastní pěst? V e-shopu Lonely Planet platí do konce dubna kód LPCESTY26 se slevou 30 % na cestovní průvodce v češtině.

Airalo: eSIM pro cestování se slevou 10–15 %

Cestujete do zahraničí a nechcete platit za roaming? Aplikace Airalo nabízí eSIM karty pro stovky destinací. Noví zákazníci ušetří 15 % s kódem NEWTOAIRALO15, stávající 10 % s kódem AIRALOESIM10 a na neomezené balíčky platí kód UNLIMITED se slevou 15 %.

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete nebo nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování.

