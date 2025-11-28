Cukroví jinak a zdravěji. Zasytí a nesníte ho tolik

Vánoční období bývá často spojeno s nadbytkem cukru, bílé mouky a tuků, přestože to jde i zdravěji. Pokud to chcete letos pojmout tak, aby vaše cukroví bylo nejen dobré, ale i výživnější a zdravější, stačí upravit několik ingrediencí. Rodina ani nepozná, že jste letos pekli zdravěji.
Ořechové mouky nabízejí více chuti i živin
Jednou z nejjednodušších a nejefektivnějších změn je nahradit část klasické mouky moukou ořechovou. Ořechy přirozeně obsahují plnohodnotné tuky, vlákninu a kvalitní bílkoviny, a proto je výsledné cukroví sytější (i tučnější) a nutričně hodnotnější. Ořechové mouky jsou navíc přirozeně bezlepkové a mají výrazně méně sacharidů než mouka pšeničná.
„Ořechy jsou bezpochyby nabité zdraví prospěšnými látkami, tělu dodávají nenasycené mastné kyseliny, které působí příznivě na srdce i cévy. Mouky vznikají rozemletím oříšků a dodají tělu tedy vše, co zpracovaný ořech. Díky zdravým tukům nás navíc zasytí na delší dobu. Připravíte-li cukroví s použitím ořechové mouky, určitě sníte méně kousků než u cukroví připraveného z klasické obilné mouky,“ vysvětluje Petra Vránová, ředitelka největší rodinné pražírny oříšků Alika.
Skořicové hvězdičky z mandlové mouky
Ingredience:
- 120 g hladké mouky
- 100 g moučkového cukru
- 1 BIO vanilkový cukr (+ špetka mleté vanilky)
- 120 mandlové mouky
- 2 lžičky mleté skořice
- 2 rozdrcené hřebíčky
- kůra z 1 malého BIO citronu
- 120 g změklého másla
- 2 žloutky
- skořicový cukr na posypání (mletá skořice s moučkovým cukrem)
- citronová poleva + celá mandle na ozdobu
Postup:
1. Nejprve ze všeho vyndejte všechny ingredience na stůl. Máslo by mělo
změknout a žloutky být pokojové teploty. Na vál prosejte mouku a cukry
s vanilkou. Přidejte mandlovou mouku, skořici, utlučené hřebíčky a kůru
z citronu. Poté přidejte změklé máslo a žloutky. Vše rukama propracujte do
hladkého těsta. Těsto zabalte do potravinářské fólie a dejte do ledničky
odpočinout, ideálně přes noc.
2. Troubu předehřejte na 160°C. Uležené těsto vyválejte (můžete mezi dvěma
pečicími papíry, aby se nelepilo) na plát tenký asi na 2 mm. Vykrajujte
hvězdičky. Přendejte je na plechy vyložené pečicím papírem trošku dále od
sebe. Pečte asi 10 minut. Poté přendejte na kuchyňskou mřížku, posypte
skořicovým cukrem a nechte vychladnout. Hvězdičky můžete ozdobit
citronovou polevou a přidat celou mandli.
Hvězdičky pečte ideálně 14 dnů před Vánocemi. Skladujte v suchu a chladu.
Zdroj: Alika
Jakou ořechovou mouku zvolit?
- Mandlová – nejuniverzálnější, ideální pro začátečníky; používá se jí cca o čtvrtinu méně než mouky pšeničné.
- Kokosová – krásně voní, ale hodně saje tekutinu, je potřeba přidat více vajec či mléka.
- Lískooříšková, pistáciová či pekanová – jsou ideální pro výraznější chuť, ideální do krémů, lineckého či nepečeného cukroví.
- Vlašská – bohatá na omega-3, skvělá pro raw přípravu raw receptů.
Protože mouky z ořechů neobsahují lepek, jsou těsta křehčí a méně tvárná – ideální je tedy nahradit jimi jen část klasické mouky (třeba 30–50 %). Oceníte jejich savost, která pomáhá cukroví hezky držet, ale je nutné přidat více tekutin nebo vajec. Výsledek však stojí za to, těsto je aromatické, výživnější a přirozeně chutnější.
Budete-li váhat mezi možností, zda si ořechovou mouku vyrobit svépomocí, či si práci usnadnit a mouku zakoupit, zvažte, zda máte doma opravdu výkonný mixér, který není levnou záležitostí.
Zkuste využít různé druhy mouk
Pokud chcete, aby vaše letošní cukroví mělo dokonalou chuť, a zároveň chcete péct vědoměji, sáhněte po mouce v bio kvalitě. Je mleta ze zrna, které vyrostlo na ekologicky obhospodařovaných polích bez chemie, hnojiv a pesticidů. Takové zrno má plnější chuť, víc živin a vůni, která se při pečení promění v něco výjimečného.
- Pšeničná mouka – ta nejuniverzálnější. Patří do lineckého, vanilkových rohlíčků i třených těst. Má jemnější strukturu, lépe se s ní pracuje a těsto díky ní krásně drží tvar i vláčnost.
- Žitná mouka – ideální na perníčky, medovníky nebo kořeněné sušenky. Dodává těstu sytější barvu, vláčnost a jemně karamelový tón, který se skvěle snoubí s medem a kořením.
- Ječná mouka – má přirozeně nasládlou chuť s oříškovým nádechem. Hodí se pro linecké, křehké těsto nebo rustikální sušenky. Pečivo s ní vydrží déle vláčné a získá nečekanou chuťovou hloubku.
- Špaldová mouka – návrat ke kořenům v té nejlepší podobě. Stará odrůda pšenice, která vyniká lehkostí a výživovou hodnotou. Hodí se na vánočky, máslové cukroví i perníky a přidá jim jemně oříškovou chuť i krásnou barvu.
- Pohanková mouka – bezlepková, a přitom plná chuti. Skvělá volba pro linecké, kakaové nebo ořechové cukroví, které s ní získá lehce zemitý tón. V kombinaci s máslem a medem chutná dokonale.
Zdravé slazení: nejen bez cukru, ale navíc s benefity
Cukr a pečení k sobě prostě patří. Co kdybychom však i tuto ingredienci zkusili nahradit zdravější alternativou? Nabízí se hned několik variant.
- Čekankový sirup - má nízký glykemický index a vysoký obsah prebiotické vlákniny.
- Med
- Xylitol – březový cukr. Pozor při vyšších dávkách může mít projímavé účinky.
- Erythrytol - jde o sypké přírodní sladidlo, které se vyrábí fermentací glukózy pomocí kvasinek.
- Datlová pasta či jiné rozmixované sušené plody, jako jsou například fíky či rozinky.
Některá sladidla navíc ovlivní i strukturu těsta, sirupy dodají vláčnost, ovoce zase přirozenou karamelovou chuť. Skvěle se hodí do perníčků, ořechových kuliček nebo těst s kakaem. „Mnoho lidí má pocit, že zdravé cukroví nebude strávníkům chutnat. Opak je ale pravdou. Díky ořechovým moukám a přírodním sladidlům, medu či kvalitní vysokoprocentní čokoládě bude cukroví výraznější, voňavější a často stačí sníst jen pár kousků, protože nás rychle zasytí,“ doplňuje Petra Vránová z Aliky.
Tip: Sladší účinek bez cukru Sáhnout můžeme i po koření, které dokáže chuť cukroví zintenzivnit a navodit dojem sladkosti, i když skutečného cukru je méně. Skvěle se pro tyto účely hodí skořice, kardamom, tonka, badyán či muškátový květ.
Galerie: Jak se peče chleba, cukroví a vánočka v pekárně Zrno Zrnko
Tuky, které tělu prospívají
Máslo představuje další tradiční surovinu, která k pečení cukroví neodmyslitelně patří. I zde můžeme trochu improvizovat a kvalitní máslo kombinovat například s ořechovými krémy, které se skvěle hodí do těst i krémů. Přidají těstu či krému zdravé tuky a sytost. Při výběru i této ingredience však nezapomínejte věnovat pozornost etiketě a údajům o složení.
„Ořechové krémy mohou být často ochucovány dalšími přísadami, jako je lyofilizované ovoce, karamel či čokoláda, a to může znamenat nejen vyšší energetickou hodnotu, ale i riziko použití méně kvalitních surovin a náhražek, jako je palmový tuk, což snižuje nutriční benefit této potraviny. Pakliže je ořechový krém obohacen o další suroviny, věnujte pozornost složení i obsahu nezdravých nasycených mastných tuků či přidaných jednoduchých cukrů,“ upozorňuje nutriční terapeutka Petra Kuřátková známá pod pseudonymem Nutrimamma.