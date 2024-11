Cukroví bez tuku je stejně chutné jako jeho kaloričtější alternativy. Připravit tak můžete třeba zázvorky

Účinky másla na naše zdraví

Máslo je nedílnou součástí mnoha receptů na vánoční cukroví. V některých případech se jej do těsta dokonce přidává tak velké množství, že kalorické hodnoty na jednu porci cukroví kvůli němu dosahují závratných výšin. Pokud jej ale konzumujete v rozumné míře, je údajně zdraví prospěšné, jelikož obsahuje vitamíny A, D, E, B12, K2, některé minerály, a dokonce je zdrojem antioxidantů, které pomáhají chránit organismus před negativními účinky volných radikálů.

Nadměrná konzumace másla však může způsobit řadu zdravotních nepříjemností. Jak je známo, vysoký příjem nasycených tuků, kterých máslo obsahuje velké množství, může mít za následek zvýšení hladiny „špatného“ cholesterolu (LDL). Ten se následně usazuje v cévách a zvyšuje tak riziko rozvoje srdečních onemocnění.

O jeho dopadu na tělesnou hmotnost snad ani není potřeba mluvit. Máslo samo o sobě je tuk a jeho konzumace v přehnaném množství může vést k rychlému přibírání na váze. Neznamená to ale, že bychom jej měli přestat zcela používat. Denní dávka nasycených tuků by dle specialistů na výživu neměla přesáhnout 10 % našeho celkového denního kalorického příjmu. To znamená, že muži si denně mohou dopřát přibližně až 30 g a ženy až 20 g másla.





Alternativní náhražky másla

Pokud se chcete nebo potřebujete máslu při pečení vyhnout, je dnes k dispozici řada náhražek, které lze do cukroví přidat místo něj. Máslo v cukroví a dezertech zajišťuje krémovou konzistenci a dodává jim specifickou chuť. Úplně stejného aromatu pravděpodobně přidáním náhražky másla do těsta nedocílíte, ale krémovou texturu vám zajistit může.

Sádlo

Jednou z nejznámějších alternativ másla, na kterou nedají dopustit naše babičky, je sádlo. Stejně jako máslo dokáže těstu dodat potřebnou konzistenci, nicméně pro někoho může být nepříjemná jeho vůně. Sádlo je přitom základní ingrediencí některých tradičních druhů cukroví. Typicky se jedná například o sádlovky, malé kakaové koláčky ozdobené marmeládou.

Cukroví ze sádla se však musí péct při vyšších teplotách než cukroví z másla. Obvykle se udává 150–160 °C. Zároveň je potřeba dát pozor, aby se vám po vytažení z trouby hned nerozpadlo, protože bývá po upečení velmi křehké. Pokud budete ze sádla připravovat cukroví, které je ještě za tepla potřeba obalovat v moučkovém cukru (např. vanilkové rohlíčky), musíte být obzvláště opatrní.

Ořechová másla

Místo klasického másla můžete rovněž využít ořechový krém. Tato ingredience je oblíbená nejen pro svou nutriční hodnotu, ale také díky nezaměnitelné chuti. Použít je přitom možné máslo z vlašských ořechů, pistácií, mandlí, kešu, lískových oříšků a mnoha dalších druhů. Na co však musíte pamatovat, je fakt, že jakmile přimícháte do těsta více druhů ořechových másel a jedno z nich bude z vlašáků, výsledný produkt bude chutnat po nich. Výrazná chuť vlašských ořechů totiž dokáže přebít všechny ostatní ořechové příchutě.

Cukroví z ořechového másla je trošku těžší a hutnější. Navíc je potřeba počítat s tím, že chuť výsledného produktu bude oříšková. Tato náhražka se tedy nehodí úplně do každého cukroví. Pokud například chcete, aby v něm vyniklo vanilkové aroma, použijte raději jinou náhradu. Zároveň zde platí stejně jako u klasického másla i sádla, že se jedná o vysoce kalorickou ingredienci.

Řecký jogurt

Možná to bude někomu znít trochu zvláštně, ale máslo lze v některém cukroví a dezertech nahradit i bílým jogurtem, ideálně tím řeckým, který je ze všech druhů nejvýživnější. Tato varianta je oproti jiným velmi zdravá, obsahuje totiž mnoho bílkovin, a navíc je i nízkokalorická. Co se týká ceny, za 150 g bílého řeckého jogurtu zaplatíte v supermarketu kolem 20 Kč.

Kokosový tuk ano, palmový olej raději ne

Asi není tajemstvím, že produkce palmového oleje je spojena s velkými environmentálními problémy. Kvůli jeho výrobě se ničí deštné pralesy, a proto je vhodné dát při pečení, vaření i nákupu surovin a potravin přednost jiným alternativním tukům. Pakliže tedy nechceme použít máslo ani palmový olej, můžeme je v cukroví nahradit třeba kokosovým tukem.

Jeho nezaměnitelné aroma dodá šmrnc třeba tradičním kokoskám nebo nepečeným kokosovým kuličkám. Bohužel má však dvě nevýhody. V prvé řadě se jedná o poměrně drahou ingredienci, takže pokud se vyhýbáte máslu kvůli jeho vysoké ceně, budete muset hledat kokosový tuk ve slevě. Druhou nepříjemností je, že těsto, ve kterém je kokosový tuk, se více drolí. Tato náhražka másla se však skvěle hodí například do čokoládové polevy, jíž se některé druhy cukroví potírají.

Je možné tuk při pečení úplně vynechat?

Odpověď zní ano i ne. Záleží totiž především na tom, jaký druh cukroví pečete. Dobrou zprávou však je, že bez tuku se dají připravit například oblíbené perníčky a zázvorky. Vedle nich pak existuje poměrně dost druhů nepečeného cukroví, kam není třeba tuk samostatně přidávat. Nicméně často se jedná o různé čokoládové nebo kokosové kuličky, které obsahují hodně tuku tak jako tak, protože se nachází v jejich základních ingrediencích, jako jsou čokoláda nebo kondenzované mléko.

Recepty na zdravé vánoční cukroví bez tuku

Jak jsme výše řekli, existují určité druhy cukroví, kam není nutné máslo či jiný tuk přidávat. Zmínili jsme přitom populární vánoční perníčky a tradiční zázvorky, a tak níže uvádíme postup, jak si toto lahodné cukroví připravit.

Perníčky bez tuku

Ingredience:

½ kg hladké mouky,

200 g moučkového cukru,

2 celá vajíčka,

180 g medu,

1 čajová lžička jedlé sody,

1 čajová lžička perníkového koření,

rum na ovonění (volitelné).

Postup:





Všechny uvedené suroviny smícháme v míse a vypracujeme z nich hladké nelepivé těsto. To následně zabalíme do potravinářské folie a uložíme do lednice, kde ho necháme přes noc odpočívat. Druhý den těsto vyválíme na pomoučeném vále a vykrájíme z něj různé tvary, které se nám líbí. Vykrájené perníčky pečeme v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 10 minut (pokud je těsto tenčí, stačí 8 minut, je-li naopak tlustší, může potřebovat i více).

Zázvorky bez tuku

Ingredience:

250 g polohrubé mouky,

180 g moučkového cukru,

2 celá vajíčka + 1 žloutek,

1 čajová lžička zázvoru (může být sušený, najemno nastrouhaný nebo čerstvý),

½ čajové lžičky prášku do pečiva.

Postup:

Cukr společně s vajíčky, žloutkem a zázvorem utřeme v míse do pěny. Tento proces trvá asi půl hodiny, takže je potřeba namastit si pořádně svaly. Jakmile je směs hustá, přidáme do ní mouku a prášek do pečiva a vše důkladně vypracujeme, dokud nevznikne hladké těsto. To následně rozválíme na tenký plát na pomoučeném vále a vykrajujeme z něj libovolné tvary. Ty poté vložíme na plech vystlaný pečicím papírem a necháme 2 až 3 hodiny uležet. Nakonec zázvorky pečeme v troubě předehřáté na 160 °C dozlatova.