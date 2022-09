Přibývá porodnic, kde dají matce dítě hned po narození, ale také vyvolaných porodů

Za posledních pět let se snížil průměrný věk prvorodiček o dva roky z 30,7 na 28,8 let, každý čtvrtý porod je uměle vyvolaný, stoupá podíl ambulantních porodů, z porodnice odchází plně kojených okolo 75 procent novorozenců, ovšem téměř polovina dětí je už v porodnici dokrmována. To je výsledek unikátní analýzy dat, která přímo od rodiček získala společnost Aperio.