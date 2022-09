Jaký je rozdíl mezi technickým konopím a marihuanou a kdy za ni hrozí vězení

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil i další špičky protidrogové scény dávají najevo, že by ČR měla zčásti zlegalizovat trh s marihuanou a nijak netrestat drobné pěstitele a výrobce mastí či tinktur. Jak je to tedy nyní s pravidly, která omezují držení a nakládání s marihuanou? A co vlastně dělá z konopí nelegální drogu?

Proč je konopí někdy drogou a někdy ne

Co je a co není v případě konopí návykovou látkou, určuje hranice jedné z obsažených látek, která způsobuje, že tato rostlina má psychoaktivní účinky. Jedná se o tetrahydrokanabinol (THC), který spolu s kanabidiolem (CBD) a dalšími látkami patří k tzv. kanabinoidům. Zatímco ale množství CBD se z hlediska legálnosti či nelegálnosti konopí nesleduje, u THC je to jiné.

Zákon o návykových látkách stanoví, že pokud konopí obsahuje nad 1 procento THC, jde o drogu, tedy návykovou látku, jejíž držení, svádění k užívání, distribuce, prodej a další zákonem vyjmenovaná jednání jsou protiprávní. Pro zjednodušení o této formě konopí hovořme jako o marihuaně a pro úplnost ještě dodejme, že ona hranice 1 % byla v ČR zavedena teprve od ledna 2022, do té doby léta platilo, že konopí je marihuanou, pokud obsahují sušené části rostliny 0,3 procenta THC a více.

Pokud je obsah THC nižší než zmiňované jedno procento, můžeme o výsledném produktu či rostlině hovořit jako o technickém konopí určeném pro průmyslové a jiné účely. I to je regulováno zákonem o návykových látkách, který například ukládá ohlašovací povinnost při pěstování konopí na rozloze nad 100 metrů čtverečních a další povinnosti.

Na trhu se objevuje konopná kosmetika obsahující právě tento druh konopí, konopné masti, oleje nebo třeba i konopné čípky. Jejich výrobci většinou uvádí údaje o obsahu CBD, ale jak už jsme si řekli, z hlediska vnímání konopí jako drogy CBD, které není psychoaktivní látkou, nehraje žádnou roli.





Jak je to s držením marihuany

Zatímco vysvětlení pojmu marihuana nemusí být ještě až tak problematické, v tom, kdy je držení marihuany postižitelné, panuje o dost větší rozptyl.

Zjednodušeně lze říci, že jedinou cestou, jak marihuanu držet legálně, je používat ji pouze pro léčebné použití. Tedy ve formě individuálně připravovaného léčebného přípravku. Léčebné konopí je od 1. dubna 2013 v ČR legální. Ovšem cesta, jak se k němu dostat, není jednoduchá. Mohou ji předepsat pouze lékaři, kteří mají příslušné povolení, a zdaleka nejde o všechny odbornosti.

Léčebné konopí může být předepsáno od ledna pouze na elektronický recept, a to ten s „modrým pruhem“, tedy určený pro předepisování návykových látek. K sehnání je léčebné konopí jen v některých lékárnách. Ty jej musí uchovávat v trezoru a vedou si tzv. opiátovou knihu, správně evidenční knihu návykových látek.

V ostatních případech jste vždy na hraně zákona nebo za ní, protože jakékoli nedovolené nakládání s marihuanou, konopím, tj. pěstování, držení, distribuce, prodej aj., je protiprávním jednáním. Pokud bychom všechna pravidla, která se prolínají řadou zákonů a vyhlášek, zjednodušili, dá se říci, že bez postihu skončí uživatel marihuany pouze tehdy, když jej policie přistihne, jak kouří, u sebe ale žádné sušené části rostliny nemá. Samotné užívání marihuany totiž postižitelné není. Ovšem cokoli dalšího již ano. Přičemž legislativa rozlišuje řadu situací spojených s marihuanou, které jsou charakterizovány jako přestupek (za něj hrozí pokuta až do výše 15 000 Kč). Jiné jednání už je trestným činem (s hrozbou podmínky či vězení a dalších sankcí).

Uveďme si příklad. Zatímco kouření jointa dospělým samo o sobě není přestupkem ani trestným činem, jakékoli držení marihuany, např. v sušené podobě, už v pořádku není. Přičemž do 10 gramů jde o přestupek, nad 10 gramů o trestný čin. Pokud jointa dáte kolovat, jde vždy o trestný čin.

Pokud policie dorazí kontrolovat na udání vaši zahradu a najde konopí, jste v problémech vždy. Pěstování do pěti rostlin je přestupkem, nad pět rostlin se může jednat o trestný čin. Jakmile však byť třeba jen jednu rostlinu konopí začnete zpracovávat (utrhnete ji, usušíte či jinak zpracujete), jde vždy o trestný čin, protože už jde o výrobu marihuany.

Hrana mezi přestupkem a trestným činem je v případě marihuany tak tenká, že by snesla řadu dalších příkladů. Protože by se autorka tohoto textu ale zcela jistě dříve či později dopustila nějaké chyby ve výkladu zákona, navíc by mohla jednat návodně, další příklad nepovažuje za nutné.

Jak marihuana působí na lidský organismus

Jednoduché to u marihuany není ani s hledáním jejího účinku na organismus. Je různorodý a různě se také vykládá. Zatímco někdo marihuanu velebí jako lék, jiní upozorňují na to, že její dopad při užívání může zanechat na člověku stopy v podobě nezvratných změn v organismu.

Faktem je, že marihuana je psychotropní drogou, protože dokáže ovlivňovat centrální nervovou soustavu. „Kanabis je látka, která způsobuje psychické změny, ovlivňující téměř všechny části mozku,“ podotýká například brožura s názvem Krátká intervence pro uživatele konopí, vydaná v roce 2016 vládním Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.

Toto ovlivňování je dlouhodobé – z těla se THC vylučuje i desítky hodin. Jistá záludnost může být v tom, že THC se dokáže ukládat v tělesných tucích a z těch se může postupně uvolňovat po řadu týdnů, tedy i v době, kdy už „trávu“ třeba delší dobu neužíváte. To vysvětluje také to, proč je u uživatelů detekovatelné i po delší době.

Výše jmenovaná brožura udává mimo jiné to, že při užívání marihuany se vytváří syndrom závislosti. Nejedná se ovšem o totožnou závislost, o které se hovoří v souvislosti s jinými drogami, jako např. heroinem nebo pervitinem. „Abstinenční příznaky u uživatelů konopí jsou daleko lehčího charakteru, než je tomu u uživatelů jiných návykových látek, proto až na výjimky není potřeba farmaceutické intervence,“ podotýká dokument s tím, že u závislých se při odnětí marihuany mohou vyskytovat podrážděnost, nervozita, tenze, ztráta chuti k jídlu, problémy se soustředěností nebo deprese. Přičemž tyto stavy přicházejí v průběhu dvou dnů a vrchol mají mezi druhým až šestým dnem bez marihuany. „Ke stabilizaci stavu dochází nejpozději do jednoho měsíce s tím, že standardní doba se uvádí do 14 dnů,“ podotýká brožura.

Vládní materiál zmiňuje také pozitiva i negativa užívání marihuany. „Ve výčtu pozitiv se může objevit například uvolnění, únik z nudy, úleva od stresu, zlepšení nálady,“ uvádí dokument. Plusy pak spatřuje především v užívání k léčebným účelům. Na tomto místě je ale dobré podotknout, že marihuana je v současné době oficiálními místy chápána tak, že neléčí samotnou příčinu nemoci, ale mírní symptomy, tedy nepříjemné stavy, jež choroby doprovází. „Je indikováno jako podpůrná léčba ke zmírnění symptomů doprovázející onemocnění,“ podotýká web Státní agentury pro konopí pro léčebné použití, která spadá pod Státní ústav pro kontrolu léčiv.

S čím uleví léčebné konopí Nevolnosti a zvracení při chemoterapii rakovin, léčby HIV/AIDS.

Snížení očního tlaku u zeleného zákalu.

Tlumí revmatické stavy, svalové křeče, třes končetin a deprese při roztroušené skleróze.

Zlepšuje pohybovou koordinaci, snižuje třes, nestabilitu ve stoje, bolest při Parkinsonově chorobě a dalších neurodegenerativních onemocněních.

Má tlumivý účinek na bolestivé stavy.

Může mírně zlepšovat depresivní stavy, mírnou úzkostlivost.

S dietou a cvičením může pomoci v redukci váhy. Zdroj: Krátká intervence pro uživatele konopí, Úřad české vlády, 2016

Rizika marihuany

Mezi negativa patří to, že marihuana může prohloubit už započaté těžké deprese, případně zvýšit výskyt manických epizod u lidí, kteří trpí bipolární afektivní poruchou. Pokud jí někdo užije větší množství, může si přivodit dny až týdny trvající tzv. kanabisovou psychózu, která postihuje zejména silné uživatele marihuany. „Národní institut USA pro duševní zdraví definuje psychózu takto: je to řada ‚stavů, které postihují mozek, při nichž nastupuje jistá míra ztráty s realitou‘. Nejrozšířenějšími příznaky psychózy je mámení smyslů, halucinace a paranoia (stihomam). Když někdo zažívá stav psychózy, chová se nepřiměřeně situaci. Tak například je velmi obtížné sledovat tok jeho/jejích myšlenek od jednoho okamžiku k druhému,“ uvádí na webu pacientský spolek KoPac s tím, že studie stále jasně neprokázaly příčinnou souvislosti mezi marihuanou a psychózou.

Podle brožury pro uživatele konopí marihuana také 2× až 3× zvyšuje riziko propuknutí schizofrenie. „Kanabinoidy můžeme považovat jen za jeden z mnoha komplexních mechanismů vzniku této nemoci,“ uvádí dokument s tím, že příčinná souvislost mezi užíváním marihuany a schizofrenií ale dosud nebyla vědecky doložena.

Dlouhodobé užívání marihuany může vyvolat jemné poruchy některých kognitivních (poznávacích) funkcí. Například zhoršení v oblasti krátkodobé paměti a schopnosti soustředění. Studie pak nejsou jednotné v tom, zda tyto poruchy odezní, či nikoli, pokud člověk delší dobu marihuanu neužívá.

V souvislosti s dlouhodobým kouřením jointů zmiňuje brožura rizika, jakými jsou poškození epiteliální výstelky průdušnice a velkých průdušek, poškození dýchacích cest, zápaly plic a obecně větší náchylnost k infekcím respiračního systému. Pravidelný uživatel je vystaven také vyššímu ohrožení oběhového systému (výstelka cév a srdce, zvýšená náchylnost k ateroskleróze – kornatění tepen), oslabení imunitního systému, pravděpodobné snížení sexuální touhy, menstruační problémy a u těhotných žen může způsobit předčasný porod či snížení porodní váhy dítěte.

Rizikem je také akutní intoxikace spojená s řízením auta nebo obsluhou nebezpečných strojů. Akutní intoxikace totiž vede k poruchám kognitivních funkcí a tunelovému vidění. „Kdy se člověk soustředí pouze na určité body před sebou, unikají mu však objekty, které jsou na periferiích, mimo tento tunel,“ podotýká vládní brožura s názvem Krátká intervence pro uživatele konopí.