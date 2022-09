Bedýnky za 25 korun nabízí Lidl už rok. Kam se poděla jejich kvalita?

Je tomu přesně rok, od doby, kdy jsme vás informovali o tom, že řetězec Lidl začal prodávat tříkilové bedýnky s mixem ovoce a zeleniny, a to za dvacet pět korun. Loni, na konci léta, to bylo jen na zkoušku a jen ve vybraných obchodech. Od listopadu 2021 už Lidl svůj projekt oficiálně oznámil a proklamoval i na svých sociálních sítích. Jak se bedýnkám dnes daří a stále obsahují jen pěkné ovoce a zeleninu? To jsme se zeptali přímo v Lidlu, a také jsme si to ověřili v několika obchodech.

Atraktivní obsah za 25 korun, říká Lidl

Loni v létě se v prodejnách německého řetězce, a to na netradičním místě – za pokladnami, začaly objevovat stojany s papírovými bedýnkami, v nichž jste mohli najít velice pestrou škálu ovoce i zeleniny. Různý mix cibule, brambor, citronu, pomerančů, ale i červených paprik, rajčat, mnohdy doplněné o balený salát. Váha tři kilogramy, plus minus. Kvalita? Skvělá! Alespoň podle fotografií a reakcí lidí, které bedýnky koupili, hned zkraje ještě v době neoficiálního spuštění projektu.

Takhle vypadaly bedýnky v roce 2021 v době testování Autor: Se svolením Kateřiny Fajstlové

I dnes se dle slov mluvčího Lidlu, Tomáše Mylera, řetězec drží stejného principu – prodej ovoce a zeleniny ve vysoké kvalitě a za skvělou cenu. Obsah bedýnek za 25 korun tak prý dál tvoří především ovoce a zelenina, které mají například protrženou síťku či obal. „Složení bedýnek je přitom různorodé, naším cílem je nabídnout zákazníkům atraktivní obsah za pouhých 25 korun,“ říká mluvčí.

Ještě v minulém roce k bedýnkám zařadili i nabídku květin, která, jak zaznívá z Lidlu, je též ve stoprocentní kvalitě.

„Projekt bedýnek „S Lidlem šetříme jídlem“ naplnil všechna naše očekávání a za necelý rok fungování je u našich zákazníků stále velice populární. Svědčí o tom nejen zpětná vazba, kterou dostáváme například prostřednictvím sociálních sítích, ale také rychlé odprodeje,“ radují se v Lidlu.





Takhle vypadá skutečná náplň

My jsme složení, kvalitu i dostupnost bedýnky průběžně sledovali celý rok a je třeba konstatovat, že kvalita, jaká byla na začátku, už se dnes tak často nevidí. Není vždy stoprocentní, jak se Lidl holedbá.

Takto v listopadu 2021 prezentoval Lidl své nové bedýnky Autor: Lidl

Zejména nabízené květiny mívají své světlé chvíle dávno za sebou a ani veškerá nabízená zelenina a ovoce docela určitě není vždy atraktivní. Zvláště pokud na bedýnky natrefíte jako my, k večeru – viz fotografie níže.

Bedýnky Lidl, rok 2022 Autor: Vitalia.cz

Přijďte ráno, večer bedýnky často nejsou

Podle vyjádření Lidlu jsou bedýnky dostupné ve všech prodejnách a jsou doplňovány celý den, jejich počty se ale mění s ohledem na množství náplně, která je k dispozici. Takže se klidně může stát, že se někdy bedýnky (ani stojan na ně) v obchodech v době, kdy nakupujete, nenachází.

Největší šance, jak k bedýnkám za 25 korun přijít, je navštívit Lidl ráno, alespoň tak nám to poradili zaměstnanci obchodů a jak si radí lidé v diskuzích na internetu.

Ovšem, ani když do Lidlu dorazíte dopoledne, nemusíte mít štěstí na ideální kousky. Jak dokládá naše fotogalerie, my jsme kupříkladu v bedýnce našli krom pěkných brambor, slušné cibule a super jablka i hnědnoucí banány, scvrklé gumové červené řepy i ředkvičky a nahnilou červenou papriku, otlučenou hrušku a hodně unavený salát.

Nepolevovat, ať to šetření baví i zákazníka

Je to škoda, protože pohled na mnohdy neutěšený interiér boxů, z nichž si lidé tu a tam navíc udělají odpadkový koš, nebo na bedýnky s někdy tristní náplní, kazí původně skvělou myšlenku.

Za rok se Lidlu díky těmto bedýnkám podařilo zachránit více než 3 800 tun ovoce a zeleniny, což je úctyhodné číslo, ale chce to držet laťku stále vysoce nasazenou, jako na začátku. Nepolevovat v nastavených pravidlech, už jen proto, aby se Lidlu dobře navazovalo dalšími projekty proti plýtvání jídlem, které aktuálně připravuje.