První diabetologové vyšetřují oči, dokážou tak včas odhalit poškození zraku

Preventivní vyšetření očního pozadí, tedy sítnice, je určeno všem diabetikům, kteří se zatím neléčí s žádnou oční vadou. Diabetici jej mají podstupovat jednou za rok. Dosud jej poskytovali výhradně oční lékaři. Čekací lhůty na vyšetření ale byly v některých oblastech tak dlouhé, že se Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) na popud Česk diabetologické společnosti rozhodla, že od 1. 8. 2022 bude tuto formu prevence hradit také diabetologům. „Stále evidujeme cca 40 procent pacientů, jimž požadované vyšetření chybí. Přitom pozdní odhalení nemoci může vést k vážnému poškození zraku nebo až ke slepotě,“ odůvodnila VZP krok loni v tiskové zprávě.

Diabetologové ovšem už o prázdninách avizovali, že přípravy na nové vyšetření jim potrvají měsíce. Po půl roce první z ordinací hlásí, že oči už vyšetřují. „Vybavení už máme, ale vyšetřovat jsme začali 1. února, takže žádné velké zkušenosti vám zatím popsat nemůžu. Pro ně si zavolejte až tak za půl roku,“ říká redaktorce Vitalia.cz ve čtvrtek 2. února lékař Zdeněk Jankovec, jenž ordinuje v Plzni. A vysvětluje, proč od oznámení VZP a samotného zahájení vyšetřování uplynulo půl roku. „Musel jsem toho dost zařídit – koupit si kameru, požádat pojišťovny, aby mi úhradu schválily, a doložit jim všechny doklady.“

Od poloviny února oční prevenci nabídne také diabetoložka Barbora Doležalová, jež provozuje kliniku v Chrudimi. „16. února mi nainstalují kameru, což je poslední krok k tomu, abychom s vyšetřováním mohli začít,“ říká a popisuje, jak mimo jiné prošla, stejně jako další její kolegové, kurzem zaštítěným odbornou diabetologickou společností.

V ordinaci si vyhradila vyšetřovnu bez oken, kde je potřebné šero, protože v přítmí se zornice pacienta roztáhnou tak, že je možné vyšetření provést. Lékařka také vyplnila dokumenty pro VZP, která jí úhradu zhruba po dvou měsících bez větších výhrad schválila. Nyní je v běhu ještě to samé u dalších pojišťoven. „Chceme nabízet komplexní péči na úrovni, která je komfortní pro pacienta,“ vysvětluje lékařka, proč měl o dovybavení ordinace zájem hned, jak VZP oznámila úhrady.





Podle lékaře Jana Šoupala, jenž je vědeckým sekretářem diabetologické společnosti a stál u zrodu podoby nového očního vyšetření, v současné době metodu používá zhruba 30 lékařů. První z nich si ordinace vybavili v prosinci a lednu. „Do třech let by vyšetření mohla nabízet zhruba stovka ambulancí,“ odhaduje Jan Šoupal.

„Ambulancí, které získaly smlouvu s pojišťovnami, v tuto chvíli není mnoho, ale jejich počet bude narůstat,“ dodává předseda České diabetologické společnosti Martin Prázný. Třemi školeními diabetologické společnosti již prošlo zatím na sto lékařů, další nejméně dva kurzy se připravují. Ne každý si ordinaci bude tzv. fundus kamerou vybavovat, novinka mezi úhradami ale zájem lékařů vzbudila. „Do budoucna to bude jistě zajímavá metoda, která umožní provádět oční vyšetření i jiným lékařským odbornostem, a to nejen na retinopatii,“ dodává Martin Prázný.

Výhody prevence u diabetologů

Zavedení oční prevence u diabetologů je svým způsobem převratné. Už jen proto, že jde o zkřížení kompetencí dvou medicínských oborů – oftalmologie a diabetologie.

Důležitou podmínkou, která umožnila přesun očního vyšetření do ordinací diabetologů, je fakt, že před vyšetřením lékař nemusí pacientovi „rozkapávat“ oči. Pacientovi tedy opadne časová náročnost, lékaři zase nezbytnost uměle rozšiřovat zornice.

Unikátní je vyšetření i v tom, že využívá tzv. umělé inteligence. „V tuzemsku de o vůbec první hrazenou digitální plošnou prevenci,“ podotýká Jan Šoupal. Umělá inteligence je software, lze také hovořit o algoritmu, jehož pořízení je pro úhradu pojišťoven nezbytné.

Algoritmus umí vyhodnocovat snímky sítnice – pořizují se ty z pravého i levého oka. Někdy jde o dvě fotografie, jindy čtyři. Pokud program sdělí, že u pacienta je podezření na retinopatii, diabetolog jej odešle k očnímu lékaři. Teprve ten může stanovit diagnózu a o pacientovy oči dále pečovat. Na tom se podílí i diabetolog nastavením správné medikace. Pokud je vyšetření umělou inteligencí u diabetologa v pořádku, pacient k očnímu lékaři již nemusí a za rok jej čeká opět oční prevence u diabetologa.

Jak se vyšetřují oči u diabetologa

Oční vyšetření je zcela bezbolestné a nevyžaduje žádnou velkou přípravu ze strany pacienta. Lékař na něj nemusí nijak speciálně připravovat ani jeho oči.

Při vyšetření je pacient zpravidla v šeru (jsou v nabídce i kamery, které vyšetření dokáží provést za denního světla), opře si bradu a podívá se postupně očima do přístroje, jako by se díval třeba do dalekohledu.

Přístroj vyfotí sítnici v pravém i levém oku. Některý potřebuje od každého oka jeden snímek, jiné programy vyžadují po dvou snímcích od každého oka. Vlastní skenování oční sítnice, při kterém by se pacient neměl hýbat, trvá zhruba 5 až 15 minut. Vyhodnocování snímků je ještě rychlejší.

Někteří lékaři váhají

Podle lékařské společnosti jsou podmínky pro provádění nové prevence nastaveny přijatelně a diabetologové počítají, že jedna větší ordinace vybavená kamerou a speciálním softwarem by mohla za rok provést více než 500 očních vyšetření. Nicméně protože jde o úplnou novinku, značná část lékařů váhá, zda ji zavést. „Řeší, zda se jim to vyplatí dělat, protože je potřeba sehnat personál, prostory a podobně,“ říká diabetolog Martin Prázný. Podle informací Vitalia.cz pojišťovny za vyšetření 1 pacienta nyní hradí 780 korun.

Jednání o tom, jak vyšetření bude vypadat a kolik za něj pojišťovny budou platit, ovšem zatím neskončila. Nyní se řeší zařazení této prevence zraku do sazebníku výkonů pro rok 2024. „Při jeho tvorbě celý proces (o tom, jak má vyšetření a úhrada za něj vypadat, pozn. red.) proběhne znovu. Věřím ale tomu, že se podaří dojednat podobné podmínky, jaké jsou nyní, protože pokud by vyšetření bylo hrazeno méně, přestalo by být životaschopné,“ upozorňuje předseda diabetologické společnosti. Stále se tedy řeší např. to, jak dlouho má vyšetření trvat nebo zda by jej třeba těhotné ženy s cukrovkou 1. typu měly podstupovat 2× za těhotenství.

Výkon hradí většina pojišťoven

To, že nové preventivní vyšetření v ordinacích diabetologů půjde na vrub pojišťoven, oznámila v srpnu 2022 jako první VZP. Ochotu toto vyšetření platit následně deklarovaly i další pojišťovny (OZP, ZP MV, ČPZP). Od letošního ledna také RBP a od února na úhradu kývla i Vojenská zdravotní pojišťovna.

„Jednotný postup pojišťoven v tuto chvíli neexistuje. Předpokládáme, že se teprve vytvoří na základě zkušeností se stávajícími úhradami z fondu prevence a také pokud vzniknou dostatečné vyšetřovací kapacity, aby pojišťovny mohly garantovat i dostatečnou místní dostupnost,“ uvedl před měsícem Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven. A dodává, že „preventivní vyšetření na diabetickou retinopatii je aktuálně novinkou, kterou fakticky nelze okamžitě zavést jako standardní vyšetření dostupné pro celou ČR“. Tomu brání právě to, že metoda zatím nevyšla v ministerském sazebníku.

V Česku je evidováno cca 100 tisíc diabetiků s retinopatií, přičemž asi dvěma tisícům z nich již způsobila slepotu.