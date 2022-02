Umělá inteligence Aireen odhalí v očích diabetickou retinopatii, vyšetření hradí pojišťovny

Aireen je přístroj určený v současné době pro ordinace očních lékařů a diabetologů. Spojuje v sobě běžnou sítnicovou (fundus) kameru a výkonný počítač. Zatímco první pořídí z oka digitální fotografie sítnice, druhý fotografie dokáže zpracovat a vyhodnotit. Tedy najít případné patologické změny sítnice.

Preventivní vyšetření je bezbolestné, neinvazivní, časově velmi nenáročné a vyhodnocení fotografií může probíhat teoreticky i na dálku.

Přístroj lidé naučili hledat chyby na sítnici

Unikátnost přístroje spočívá v jeho moderním softwaru s implementací umělé inteligence. Proč umělá inteligence? Protože čeští tvůrci dokázali Aireen zjednodušen řečeno vytrénovat a naučit ji rozeznávat, kdy je sítnice v pořádku a kdy už nese známky patologických změn.

Podle ředitele projektu Aireen Jana Hlaváčka trénink probíhal na více než milionu snímcích ze sítnicových kamer a stovkách tisíc anotací od oftalmologických specialistů.



Autor: DiaVize Takto vypadá vyhodnocování snímků oční sítnice v programu Aireen (detail obrazovky)

Díky tomu, že snímky očního pozadí vyhodnocuje umělá inteligence, trvá to ani ne 30 vteřin.

Aireen nyní dokáže na sítnici odhalit změny, které provázejí diabetickou retinopatii. Její vývoj ale pokračuje a do budoucnosti by měla umět diagnostikovat pohledem do oka i další civilizační choroby. Například onemocnění srdce a oběhové soustavy či Alzheimerovu chorobu.

V ordinacích je Aireen zatím novinkou

I když Aireen už nějakou dobu funguje, pořád ještě jde o novinku a její autoři se snaží přesvědčit lékaře, aby přístroj našel širší uplatnění v ordinacích. Podle nich dokáže zefektivnit kontrolu diabetiků a zvýšit dostupnou kapacitu, takže preventivní vyšetření by bylo dostupnější pro více pacientů.

Jako první jej pro diagnostiku diabetické retinopatie začaly využívat síť soukromých očních klinik NeoVize a klinik pro léčbu diabetu a endokrinologických onemocnění DiaVize, a to v Praze, Brně, Popradu a Bratislavě. Podle Jana Hlaváčka Aireen brzy bude i v dalších regionech. Nejprve v Sokolově a Olomouci, ale zájem o ni mají i další pracoviště. Vyšetření je možné na počkání a bez objednání.

„V DiaVizi využíváme Aireen preventivně u každého diabetika. V NeoVizi je Aireen využívána u každého indikovaného pacienta, tedy u všech diabetiků, kterým pořizujeme fundus snímky sítnice,“ popisuje využití přístroje provozní ředitelka DiaVize Petra Králová. „Praxe ukázala, že ohlasy jsou pozitivní. Vyhodnocení je rychlé a jednoduché na obsluhu. Jednoznačně se potvrzuje potenciál Aireen ke zvýšení dostupnosti screeningu očí pro diabetické pacienty,“ dodává.



Autor: DiaVize Patologické změny na sítnici, způsobené diabetickou retinopatií. Pokud pacient diabetickou retinopatii nemá, tyto změny se na sítnici nevyskytují.

Vyšetření hradí zdravotní pojišťovny

Pacientům s cukrovkou zdravotní pojišťovny preventivní oční vyšetření hradí. Proto je hrazeno i vyšetření přístrojem Aireen. Každý pacient, třeba i ten, který není ještě na inzulinu, by měl očního lékaře navštívit ideálně každý rok nebo alespoň jednou za dva roky.

Podle lékařů i tvůrců je výhodou Aireen to, že nemoc odhalí dříve, než se rozvine. To je důležité, protože včasným záchytem diabetické retinopatie lze zamezit závažným a nevratným změnám zraku, ke kterým patří i slepota. Návštěvu lékaře by proto diabetici neměli odkládat ani v případě, když netrpí žádnými subjektivními potížemi.

Diabetická retinopatie je onemocnění sítnice. Čím déle pacient trpí cukrovkou, tím vyšší šance je, že onemocní retinopatií. „První variantou je, že špatně kompenzovaná cukrovka postihuje drobné cévky v oku, které se ucpávají, a tím dojde k porušení prokrvení sítnice. Druhý způsob postižení vzniká tím, že cévy v sítnici ‚netěsní‘, vytéká z nich tekutina a způsobuje otok sítnice. Nedostatečné prokrvení i otok sítnice pak ničí fotoreceptory sítnice a tím i schopnost vidění. Oko se snaží napravit situaci růstem nových cév. Ty jsou ale nekvalitní a praskají, mohou prokrvácet oko a způsobit trakční odchlípení sítnice,“ popisuje možné potíže oční lékařka Jana Mikšovská.

Cukrovkou v ČR trpí zhruba 1 milion lidí, 11 procent z nich má diabetickou retinopatii. Léčba spočívá v užívání léků na cukrovku, krevní tlak či dyslipédimii a také v laserovém chirurgickém zákroku, při kterém jsou ošetřena postižená místa.