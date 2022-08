Pojišťovna nově hradí pacientům s cukrovkou vyšetření zraku u diabetologa

Diabetická retinopatie je onemocnění sítnice, které představuje typickou komplikaci provázející pacienty s cukrovkou 1. i 2. typu. Čím déle pacient chorobou trpí, tím vyšší šance je, že onemocní retinopatií. Riziko vzniku zvyšuje také špatná kompenzace hladiny glukózy v krvi.

Jak vzniká diabetická retinopatie První variantou, jak retinopatie vzniká, je, že špatně kompenzovaná cukrovka postihuje drobné cévy v oku, jež se ucpávají a tím dojde k porušení prokrvení sítnice. Druhý způsob postižení vzniká tím, že cévy v sítnici „netěsní“, vytéká z nich tekutina a způsobuje otok sítnice. Nedostatečné prokrvení i otok sítnice ničí fotoreceptory sítnice a tím i schopnost vidění. Oko se snaží napravit situaci růstem nových cév. Ty jsou ale nekvalitní a praskají, mohou prokrvácet oko a způsobit trakční odchlípení sítnice. V případě pozdního odhalení nemoci dochází k závažným poruchám zraku nebo až ke slepotě.

V ČR je evidováno cca 100 tisíc osob s diabetickou retinopatií, přičemž asi 2000 z nich způsobila slepotu. Uvádí to tisková zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Bezplatné vyšetření nově v ordinacích diabetologů

VZP nyní oznámila, že nově svým klientům s cukrovkou uhradí vyšetření zaměřené na včasné odhalení retinopatie nejen u očních lékařů. „Na základě dohody s Českou diabetologickou společností zavedla VZP od 1. 8. 2022 nové výkony, které umožní vyšetření diabetické retinopatie přímo v ordinacích diabetologů,“ uvádí mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.

Jde o vyšetření, které je neinvazivní, nebolestivé a pro diabetiky v podstatě preventivní, neboť je určeno pacientům, u kterých lékaři zatím nediagnostikovali ani retinopatii, ani šedý nebo zelený zákal.

Toto vyšetření by se u každého sledovaného diabetika mělo provádět 1× ročně. Jenže se tak neděje. „Přestože počty diabetiků s oftalmologickým vyšetřením meziročně rostou, VZP stále eviduje cca 40 % pacientů bez požadovaného vyšetření,“ konstatuje Viktorie Plívová. Proč, to nedodává. Lze proto jen odhadovat, že to může být například z kapacitních důvodů očních ordinací – odhady hovoří o tom, že v ČR trpí diabetem až 1 milion lidí. Jisté ale je, že tato neuspokojivá situace urychlila zavedení úhrad lékařům jiné odbornosti, než je oftalmologie.





Úhradu získá jen lékař, který bude mít vybavení

Pro pacienty pojištěné u VZP zavedení nových kódů neznamená, že jejich ošetřující diabetolog jim oči vyšetří hned. Úhradu lékař nezíská automaticky, musí o ni VZP požádat. Pro to, aby na ni dosáhl, musí splňovat určité podmínky. Mezi ně patří především potřebné vybavení ordinace. Tedy takové, které umožní počítačovou analýzu digitálních snímků sítnice.

To umožňuje například v ČR vyvinutý přístroj nazvaný Aireen. Aireen dokáže pořídit digitální fotografie sítnice a následně sama do půl minuty vyhodnotí, zda v oku jsou změny, jež by mohly naznačovat, že sítnice není v pořádku. Navíc se každým dalším snímkem sítnice ve vyhledávání patologií zdokonaluje, takže její výrobci hovoří o tzv. umělé inteligenci. Přístroj je dle jeho autorů určen jak pro oční lékaře, tak i pro diabetology. Zavedení nových kódů ze strany největší české zdravotní pojišťovny proto může urychlit prosazení této technologie do medicínské praxe. To potvrzuje i vyjádření ze strany těch, kteří dohlíží na chod VZP.

„Zavedení digitálních technologií do prevence všech onemocnění, včetně diabetické retinopatie, velmi podporuji a jsem rád, že kolegové z VZP jsou v této oblasti aktivní. Pomůže nám to zkvalitnit péči o naše klienty a v dlouhodobém horizontu i ušetřit finanční prostředky za terapii neodhalených pozdních komplikací,“ říká předseda Správní rady VZP ČR Tom Philipp. VZP eviduje 562 tisíc klientů, kteří se léčí s diabetem. Náklady na péči o ně loni dosáhly 8,3 miliardy korun.

O tom, zda úhrady vyšetření diabetické retinopatie v ordinacích diabetologů zavedou či již zavedly další zdravotní pojišťovny, vás budeme informovat v dalším textu, který připravujeme.