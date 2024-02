Další otravy dětí HHC. Látka se skrývala ve sladkostech, které vypadaly jako bonbony

Zdravotníci v Karlových Varech letos ošetřovali už řadu případů otravy synteticky vyrobeným HHC u dospělých a také otravu pěti dětí. Několik žáků základní školy v Karlových Varech bylo intoxikováno neznámou látkou. Následným šetřením bylo zjištěno, že se žáci předávkovali želé bonbóny s obsahem látky HHC, uvádí policisté s tím, že prověřují, zda nedošlo k přestupku či trestnému činu.

Karlovarská nemocnice před konzumací HHC varuje. U přiotrávených pacientů dochází k poruchám vědomí, jež mohou trvat až 48 hodin, výkyvům nálad, agresi či nevolnostem. Účinky HHC jsou velmi individuální, na každého působí jinak – záleží na podaném množství a formě užití. V současné době nejsme u této novodobé drogy schopni predikovat případné chronické následky či orgánové komplikace, podotýkají zdravotníci.

Edibles jsou pastí zejména pro děti

V Karlových Varech se děti přiotrávili HHC přidaným do bonbónů ve tvaru želatinových medvídků. Právě podoba cukrovinky činí návykovou látku atraktivní a na první pohled nijak nebezpečnou. Může způsobit, že děti HHC vědomě či nevědomě snědí, aniž si uvědomí, že riskují zdravotní potíže nebo závislost.





Želé medvídci s HHC patří mezi tzv. edibles, tedy zdánlivou cukrovinku či nápoj. Edibles vypadají jako běžná potravina (možná je i podoba sušenek, čokolády, kávy či alkoholu), obsahují ovšem psychoaktivní látky.

Nejčastěji je do edibles přidávaný kratom, což je drť z listů exotického stromu, nebo právě HHC (hexahydrokanabinol), tedy synteticky vyrobený kanabinoid (látka původně se vyskytující v konopí) příbuzný v ČR s nelegálním THC. A i THC bývá součástí edibles. Do potravin se přimíchává často také CBD, které ovšem psychoaktivní účinky nemá.

Z pohledu českých zákonů nejsou edibles ani potravinami, ani doplňky stravy, ani nelegálními drogami. Nepatří samozřejmě ani mezi léčiva.





Galerie: Edibles: Návykové látky napodobující potraviny

Co se děje po požití HHC

HHC je svými účinky často srovnáváno s THC. Při požití dochází ke změně zrakového a sluchového vnímání nebo euforii. Má také relaxační a povzbuzující účinky, a to díky způsobu, jakým ovlivňuje fungování mozku. Právě ovlivňování centrální nervové soustavy je to, co z HHC dělá nebezpečí zejména pro děti. Jejich nervová soustava teprve dozrává a účinky na ni jsou jiné než u dospělých.

Policisté proto upozorňují, aby rodiče své děti poučili, že jsou do cukrovinek přidávány nebezpečné látky. Neměly by proto ochutnávat něco, co neznají. A umět by měly odmítat náhodné nabídky sladkostí či nejíst něco, co náhodně najdou položené třeba na lavičce na dětském hřišti.

Prodej je legální

Ačkoliv jsou kratom či HHC fakticky drogami, v ČR je jejich prodej legální a neregulovaný. Možné je proto, beztrestně je prodat i dětem.

Něco jiného je ovšem HHC dětem nabízet, třeba proto, aby jim bylo špatně. Tady může jít i o trestný čin, proto okolnosti přiotrávení dětí v Karlových Varech prověřují policisté.

Galerie: Kde jsme narazili na HHCmaty