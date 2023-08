Děti nechtěně snědly „cukrovinku“ s THC, vypadala jako kinder čokoláda

Nedávno jsme na Vitalia.cz popisovali fenomén nazvaný edibles. Tedy produkty, které se tváří jako potraviny, ve skutečnosti jsou ale drogami. Jde třeba o želé bonbóny, čokoládu, ale i kávu nebo alkohol s obsahem zakázaného THC či zatím legálních HHC a kratomu.

Už v tomto textu zaznělo varování, aby si rodiče všímali toho, co jedí jejich děti. Nyní stejný apel vyslali k veřejnosti mostečtí policisté. Ti totiž řeší případ, kdy kvůli edibles s obsahem kanabinoidu THC skončily v nemocnici dvě děti.

Jako kinder čokoláda

Na případ nechtěného požití drogy dětmi upozornili policisté na webu, kde zveřejnili i fotografii obalu. Nápadně připomíná oblíbenou čokoládu Kinder Surprise. Oproti originální čokoládě, ale na něm je obrázek konopné rostliny a nápis upozorňující na to, že výrobek obsahuje THC, tedy v ČR nelegální kanabinoid.





„Je zřejmé, že se rozhodně nejedná o originální výrobek známého výrobce. Podle kriminalistů se toto zboží nedá v ČR zakoupit legálně a muselo být dovezeno ze zahraničí. Policisté proto zjišťují původ výrobku, uvádí Václav Krieger z oddělení tisku a prevence ústeckého krajského policejního ředitelství.

Podobné sladkosti nejezte a volejte policii

Bonbóny v pytlíku měly děti najít venku. Když jejich matka zjistila, co snědly, okamžitě je vezla do nemocnice. „Vyšetření potvrdilo přítomnost THC v jejich tělech. Naštěstí jsou ratolesti v pořádku a nedošlo k žádnému ohrožení zdraví,“ podotýká Václava Krieger.

Policisté apelují na veřejnost, aby je, v případě, že se s tímto druhem bonbónů setká, kontaktovala. „A to na lince 158 nebo na nejbližší policejní stanici. Rozhodně nedoporučujeme výrobek rozbalovat a konzumovat,“ dodává Václav Krieger.





Rodiče by si měli dávat pozor na to, co jí jejich děti. Stejně tak by měli být opatrní i dospělí. Za redakci pak dodáváme, že je také vhodné, aby rodiče děti poučili o tom, že od cizích lidí, včetně dospívajících, si nemají brát bez svolení žádné potraviny a nemají jíst ani to, co najdou při hře venku.

Nedávno lékaři z nemocnice v Novém Jičíně informovali o tom, že museli ošetřit teprve tříleté dítě kvůli úrazu a otravě návykovou látkou známou pod zkratkou HHC. Vypilo aromatickou náplň do elektronické cigarety.