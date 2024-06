Vycvičit se dá i bolest vystřelující ze zad do nohy, říká pohybový terapeut

Bylo by snadné říct, že za bolestí zad je sedavý způsob života a že jakmile se začneme více hýbat, problémů se zbavíme. Jenže tak jednoduché to není. Podle Rázla jde především o napřímení páteře, kdy je zapotřebí na páteř vyvíjet tlak, aby se obratle nesesedaly k sobě.

„Když se to děje, tak všechno, co je mezi obratli, včetně plotýnek, trpí. Trpí i nervy, které to může utlačovat,“ vysvětluje Václav Rázl, pohybový terapeut a majitel vzdělávacího centra Fyziofitness.

Utlačované nervy přitom poznáte snadno: bolest vám vystřeluje do končetin. „Pokud záda jen bolí a je tam třeba i výhřez, ale neutlačuje to žádný nerv, tak je to vztyčený ukazováček, že tady se něco děje, a když to vezmu na vědomí, poučím se z bolesti a začnu to řešit, budu v pohodě. Ale jakmile to začne utlačovat nerv, je to horší, protože nad nervovou soustavou se vyhrát nedá,“ pokračuje Rázl s tím, že v takovém případě se musí udělat cokoliv pro to, aby se nervy přestaly dráždit.





Musí se hledat úlevová pozice, a pokud už žádná taková neexistuje, hrozí poškození nervů a je nutná operace. Pokud ale člověk přijde bolest zad a s nimi spojené problémy řešit včas, dá se i takový problém takzvaně vycvičit.

V podcastu 120 na 80 pohybový terapeut Václav Rázl dále mluví například o konceptu ideomotorické terapie. O co konkrétně jde a jak nám může prospět?

Žádných pár zázračných cviků, které by pomohly vždy a všem, však neexistuje. „Existuje jen naše zázračné tělo a každý cvik, každá pozice může být pro něj prospěšná a napřimující páteř. Pokud to děláme v harmonii, začneme vnímat tělo odlišným způsobem, dopracujeme se k výsledku,“ myslí si Rázl. Každý cvik podle něj může být dobrý, ale také špatný.

„Cvičení určitě pomůže, ale pomůže i řešit to, jak sedím, jak stojím, jestli nemám spadlé klenby, jestli nemám pánev předsunutou dopředu. Musím tělo srovnat, zharmonizovat,“ dodává.

