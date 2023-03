Obliba kratomu roste. Lidé netuší, že je to návyková droga

Má sytě zelené listy větší než dlaň s výraznou žilnatinou. A kdyby nebyl citlivý na chlad, možná by si jej řada českých zahrádkářů vysadila jako okrasnou dřevinu poskytující stín velkými čepelemi svých listů. Řeč je o stromu s latinským názvem Mitragyna speciosa, příbuznému s kávovníkem. Doma je v jihovýchodní Asii, roste například v Malajsii nebo na Filipínách. A ač v našich zahradách se zabydlet nemůže, v Česku v poslední době roste spotřeba produktů vyrobených z jeho listů.

Co je kratom Získává se ze stromu Mitragyna speciosa původem z Asie.

Obsahuje psychoaktivní látky, nejvýznamnější z nich je alkaloid mitragynin.

Sušené listy se prodávají např. ve formě plněných kapslí, lisovaných tablet, extraktu nebo pryskyřice.

Rostlinná droga má stimulující či tlumící efekt, účinky jsou variabilní dle dávkování i dle původu a koncentrace konkrétního produktu.

Jedná se o potenciálně návykovou látku s řadou vedlejších účinků.

Aktuálně (září 2021) se v ČR jedná o zařazení kratomu na seznam nelegálních drog.

Nejčastěji se sušené listy mitragyny prodávají na internetu, ale koupit je lze i v obchodě nebo výjimečně na ulici v automatu. Především mají podobu prášku v různých odstínech zelené. Kvůli jeho hořkosti jej prodejci občas plní do kapslí nebo z něj lisují tablety. Koupit se dá i extrakt nebo pryskyřice. Nejde o levnou záležitost. Sto gramů prášku vychází kolem pěti set korun, pět gramů pryskyřice stojí čtyři stovky.



Autor: Depositphotos Exotický strom Mitragyna speciosa, ze kterého se získává kratom

Stále oblíbenější rostlinná droga

Ať už je podoba jakákoliv, název je vždy stejný – kratom. A jeho obliba u nás roste. „Rostlinná droga kratom zaznamenává v posledních letech nárůst popularity. Důvodem může být proces globalizace, nabídka na e-shopech i rozptyl účinků, které jsou variabilní podle dávkování,“ uvádějí autoři odborného textu, jenž vyjde v čísle 3/2021 časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi a redakce Vitalia.cz jej má exkluzivně k dispozici. Text sepsali adiktolog Jaroslav Vacek, epidemiologViktor Mravčík a studentky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Zuzana Vostřelová a Denisa Vajdlová.

Autorky provedly dva průzkumy mezi vysokoškoláky formou online dotazníků. Vyplynulo z nich, že pětina až třetina dotázaných má s kratomem zkušenosti. „Většinou jde o jednorázovou zkušenost nebo o příležitostné užití,“ podotýkají autoři textu s tím, že „většina vysokoškolských studentů (mezi dotazovanými, pozn. red.) o kratomu někdy slyšela, ale jen desetina si je vědoma možnosti vzniku závislosti“.

Zkušenosti dotázaných studentů s kratomem Ze 197 studentů kratom užívá 21,8 %, z toho 18,3 % jej užilo v loňském roce a 11,2 % dotazovaných za poslední měsíc.

Vyšší míru užívání uváděli muži.

Nejvyšší míra užívání byla u studentů uměleckých oborů, následovaly obory přírodovědné a technické.

První zkušenost s kratomem měli studenti v 18 až 23 letech.

Z dotazování 70 studentů vyplynulo, že 21,4 % někdy koupilo kratom na e-shopu a 2,9 % v kamenném obchodě. 1,4 % využilo obě možnosti nákupu.



Autor: Adiktologie v preventivní a léčebné praxi 3/2021, se svolením autorů Graf, který ukazuje, kolik dotázaných vysokoškoláků užilo či užívá kratom

Kratom obsahuje psychoaktivní látky, které mají na organismus účinek shodný s nelegálními drogami. Nejvýznamnější z nich je alkaloid zvaný mitragynin. Při nižším dávkování kratom nabuzuje, vyšší dávky vedou k útlumu, a pokud to uživatel přežene, mohou přijít křeče, vysoká tepová frekvence nebo poškozením ledvin. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří úzkost, podrážděnost, nevolnost nebo zvracení.

Závislost i abstinenční příznaky

Při pravidelném užívání kratomu může vzniknout závislost. Pokud s ním naopak pravidelný uživatel přestane, mohou se dostavit abstinenční příznaky podobné těm z opiátů – podrážděnost, nevolnost, průjem, rýma nebo bolest svalů a kloubů.

„V posledních letech se zvyšuje počet hlášení o výskytu nežádoucích zdravotních účinků kratomu, v ojedinělých případech smrtelných. Přímý důkaz, že kratom by byl hlavní příčinou úmrtí, není doložen,“ píší odborníci. „Ve většině případů úmrtí šlo o kombinaci kratomu s ostatními stimulanty nebo drogami,“ varují Lukáš Roubík a Miloslav Šindelář, kteří se věnují výživové osvětě v Institutu moderní výživy.

Podle Viktora Mravčíka je kratom rizikový i proto, že jeho účinky se odvíjejí od jeho původu, o kterém kupující často neví téměř nic. „Záleží na tom, odkud pocházejí listy. Navíc v extraktech jsou účinné látky ve vyšší koncentraci,“ upozorňuje lékař. Může se stát, že i když si uživatel vezme stejné množství sušených listů, jak je zvyklý, účinných látek v něm bude více.

Ke kratomu se dostanou i děti

I přes uvedená rizika je možné kratom v Česku prodávat a jeho prodej není nijak regulovaný. Až na jednu výjimku – aby se prodejci vyhnuli kontrolám Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI vydala své stanovisko ke kratomu letos na jaře), neprodávají kratom jako potravinu, ale nazývají jej „sběratelským předmětem“. Takto obcházeli zákony už v minulosti. Před deseti lety stanul před soudem polský majitel sítě Amsterdam shopů, v nichž prodával také „sběratelské předměty“. Jak se ale později ukázalo, šlo o syntetické drogy. Dostal dva roky vězení, než ale nastoupil výkon trestu, osvobodila ho amnestie prezidenta Václava Klause.





To, že prodej a užívání kratomu nemá žádná pravidla, považují odborníci za problém. „V ČR aktuálně chybí legislativní regulace a informovanost veřejnosti o rizicích užívání. Vzhledem k tomu, že se jedná o látku s psychoaktivním účinkem, je mimo jiné nebezpečné i to, že se může dostat do rukou dětí a mladistvých,“ podotýká národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová.

Míří na seznam ilegálních drog

Je tedy pravděpodobné, že kratom se dostane na seznam nelegálních drog. „ Aktuálně probíhá hodnocení rizik pro případné zařazení na seznam návykových látek,“ potvrzuje Jarmila Vedralová.

I proto zatím ministerstvo zdravotnictví nechce říci, zda vládě navrhne, aby kratom na seznam přidala. „Ministerstvo v tuto chvíli nemůže říci definitivní stanovisko k používání kratomu v ČR. V současné době toto téma řešíme a konečný postoj vydáme pravděpodobně do konce roku,“ uvádí pro server Vitalia.cz mluvčí rezortu Daniel Köppl.

„Možností, jak to řešit, není moc a nyní je diskutujeme. Kratom se bude kontrolovat podobně jako jiné drogy, protože jiná řešení jsou poměrně složitá,“ komentuje odborník na závislosti Viktor Mravčík. Jak ale podotýká protidrogová koordinátorka, samotný proces zařazování na drogový seznam trvá měsíce.