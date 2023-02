Nová droga HHC je i v cukrovinkách, v Česku si ji mohou koupit i děti

Společné mají kanabinoidy to, že jsou obsaženy v rostlinách konopí. Pohledem zákona se ale liší. Zatímco CBD a HHC jsou legální , u THC to platí, jen pokud rostlina či její části obsahují méně než procento této látky. Případně pokud jde o tzv. léčebné konopí.

Pod zkratkou HHC se skrývá obtížně vyslovitelné slovo „hexahydrokanabinol“. Už z názvu je patrné, že patří do rodiny takzvaných kanabinoidů. Tedy do stejné kategorie jako látky známé pod zkratkou CBD (kanabidiol) nebo THC (tetrahydrokanabinol).

Novinka z HHC-matu

HHC se na českém trhu ve zvýšené míře objevilo podle Viktora Mravčíka v roce 2022. Organizace Laxus, jež pracuje se závislými a která vydala informační leták k HHC, uvádí, že nejčastější formou jeho užívání je tzv. vapování, tedy styl kouření e-cigaret, při němž nedochází ke spalování.

Prodeji dominují zejména e-shopy, k dostání je i jinde. „Aktuálně je nabízený také v běžných obchodech a prostřednictvím prodejních automatů,“ vyjmenovává Pavla Chomynová, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS). Ministerstvo zdravotnictví o prodejních automatech hovoří jako o HHC-matech.

K mání jsou různé formy výrobků s HHC. „Jako například květy konopí, náplně do e-cigaret, hmota připomínající hašiš nebo různé cukrovinky,“ doplňuje Pavla Chomynová. Cukrovinkami je míněno želé různých tvarů nebo třeba sušenky.

Výrobci přidávají HHC do zboží přímo nebo jím ošetřují jeho povrch. Koncentrace HHC dosahuje od několika málo procent po jejich desítky. „HHC je prezentováno jako rostlinný materiál, nicméně jde o syntetickou látku,“ upozorňuje vedoucí NMS. „Nevíme přesně, jak je HHC extrahováno, ale pravděpodobně jde o syntetický kanabinoid, protože v rostlinách konopí se přirozeně vyskytuje ve velmi nízkých koncentracích. Většinou je nabízen jako CBD konopí uměle obohacené o HHC,“ doplňuje Viktor Mravčík, lékař a poradce národního protidrogového koordinátora.

Hlavní rizika užívání

Účinky HHC prodejci i odborníci přirovnávají k těm, které jsou charakteristické pro THC. „Nicméně efekt HHC je slabší,“ podotýká Pavla Chomynová.

To ovšem neznamená, že je vše v pořádku. Jak bylo uvedeno výše, THC je v určitých koncentracích považováno za nelegální drogu, takže pěstování či nakládání s konopnými rostlinami s obsahem THC nad jedno procento je zakázáno. U HHC ovšem není v současné době trh nijak regulovaný. „To je špatně a je to nežádoucí,“ podotýká Viktor Mravčík.





„Riziko spočívá zejména v tom, že není žádná kontrola, pokud jde o obsah všech nabízených produktů, které tak mohou obsahovat naprosto cokoliv, včetně velmi nebezpečných látek,“ doplňuje vedoucí NMS, které spadá pod Úřad vlády. A upozorňuje na to, že byť zatím nejsou hlášeny případy závažných zdravotních dopadů, chybí dostupná a vědecky podložená data o účincích HHC na lidský organismus. „A to ať už látky samotné, nebo v kombinaci s jinými psychoaktivními látkami včetně různých léků,“ informuje Pavla Chomynová.

Mezi negativní stránky HHC patří podle adiktologa Tomáše Jandáče to, že jeho uživatel si obtížně vštěpuje nové poznatky, zpomalují se jeho reakce nebo se mu zhoršuje paměť. „V této souvislosti existuje úvaha, že hlavní funkcí tzv. endogenních kanabinoidů je vymazání nepotřebných vzpomínek,“ upozorňuje adiktolog, který působí v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (LF UK).

„V oblasti emocí se u uživatelů setkáváme s úzkostí, strachem, také s paranoidním laděním. Nápadná bývá také celková apatie a ztráta motivace k většině dříve běžných a žádoucích aktivit,“ dodává Tomáš Jandáč.

Účinky HHC Nežádoucí Sucho v ústech,

pocit hladu, chladu,

bušení srdce, úzkost, závratě,

mírné (při obvyklých dávkách) zvýšení krevního tlaku,

nespavost,

paranoia,

překrvení spojivek (zarudlé oči),

celková zmatenost,

vtíravé myšlenky,

může se objevit nevolnost a zvracení při nástupu účinku. Pokud vznikne závislost a uživatel HHC vysadí, dostavují se abstinenční příznaky v podobě nespavosti, podrážděnosti, únavy a špatné nálady. Organizace Laxus také upozorňuje, že užívání HHC se propisuje do případných testů na drogy, které vychází pozitivně. Laxus kvůli zdravotním rizikům varuje před kombinováním HHC s ostatním látkami, jakým jsou např. alkohol, opiáty, benzodiazepiny a sedativa. Pozitivní Pocit euforie,

povznesená nálada,

snížení napětí a celkové zklidnění,

urychlení usínání,

bujaré veselí se záchvaty smíchu,

lenivý útlum s hloubavou náladou,

analgetické (tj. tlumicí) účinky, úleva od bolesti. Pokud chce někdo HHC vyzkoušet, či jej již užívá, radí Laxus kontrolovat kvalitu látky (vyžadovat od prodejce laboratorní certifikát o kvalitě a čistotě), začínat s malou dávkou, neužívat HHC často, dávat si mezi dávkami delší pauzy, užívat nižší dávky, nekombinovat jej s jinými látkami a po užití si dostatečně odpočinou a neřídit. Zdroj: Mgr. Tomáš Jandáč (Klinika adiktologie VFN a 1. LF UK), Laxus, z. ú.

Dostupný je i dětem

Stejně jako jiné na trhu nové drogy i HHC je někdy obchodníky označován za „sběratelský předmět“. Snaží se tím vyhnout regulacím, které se vztahují na potraviny. Ani to jim ale nemusí být platné. Státní zemědělská a potravinářská inspekce již avizovala, a to v případě drogy nazývané kratom, že tyto případy může klasifikovat jako „nabízení potraviny, ovšem označené zavádějícím způsobem“.

Protože prodej a užívání HHC nejsou mezinárodně ani v ČR regulovány, látka se může dostat bez větších potíží i k dětem a dospívajícím. A to i přesto, že některé e-shopy upozorňují, že do nich lze vstoupit až od 18 let. Fakticky jim ale nic nebrání v tom, aby HHC prodaly mladším zákazníkům, aniž by tím porušovaly zákony.

Nahrává tomu i fakt, že jej výrobci přidávají do potravin, které mají podobu třeba želatinových bonbonů. HHC mohou mladí lidé kouřit také v oblíbené formě jointu, vyrobeného ze sušených květů povrchově ošetřených touto látkou.

Právě ve snadné dostupnosti dětem a mladým lidem vidí odborníci další velké riziko HHC. „Je vždy rozdíl, zda takové látky užívá dospělý, nebo dítě, a to především kvůli velkému vývoji centrálního nervového systému u mladistvých. Tím je užívání dětmi a mladistvými nebezpečnější,“ podotýká adiktolog Tomáš Jandáč.

Závislost na látce se totiž u nich může rozvinout rychleji. Navíc účinky na organismus mohou být u mladých lidí jiné než u dospělých, a to i s ohledem na jejich nižší tělesnou hmotnost. K nástupu účinků proto stačí nižší dávka. To platí také pro případné předávkování. Uživatelé si pak obecně neuvědomují, že jinak se droga chová, když ji spolknete, a jinak, když ji do těla dostáváte třeba kouřením.

Oblibu drogy letos zmapují studie

Jak moc HHC mezi dětmi a dospívajícími v ČR rezonuje, není úplně jasné. „V současné době nemá NMS informace o míře užívání této látky v dospělé populaci ani mezi dětmi a dospívajícími,“ podotýká Pavla Chomynová.

Jistá zpětná vazba již přesto existuje a svědčí o tom, že základní a střední školy nechtějí věc po zkušenostech např. s nikotinovými sáčky ponechat náhodě. „Víme, že školy se problematikou HHC zabývají – obracejí se na nás zástupci škol se žádostí o stručné informace k této látce. Některé adiktologické služby, především centra působící v oblasti primární prevence, začaly informace o nových látkách zpracovávat do jednoduchých letáků pro pedagogy i pro rodiče, příkladem jsou Semiramis a Laxus,“ dodává Pavla Chomynová. NMS proto letos plánuje látku zařadit do vybraných studií, které budou zaměřeny na dospělé.

Ministerstvo chystá zákaz

Právě dostupnost pro děti a názor odborníků jsou hnacím motorem, proč Ministerstvo zdravotnictví chystá HHC zakázat, a to nejspíše od 1. července 2023. Tuto lhůtu úřad předpokládá při hladkém průběhu schvalování. „Vzhledem k tomu, že látka HHC má obdobné vlastnosti jako látka THC, která již je uvedena na seznamu návykových látek, Ministerstvo zdravotnictví bude doporučovat zařazení HHC na seznam návykových látek prostřednictvím novelizace nařízení vlády,“ uvádí mluvčí rezortu Ondřej Jakob.

Pokud k tomu dojde, bude možné s HHC zacházet jen velmi omezeně, a to pouze pro výzkumné a terapeutické účely. „Zacházení mimo uvedený právní rámec může být považováno za trestný čin,“ dodává Ondřej Jakob.

Šíření HHC řeší celá Evropa

Kromě ČR se HHC šíří i v dalších zemích. 21. října 2022 tuto látku zaznamenal systém včasného varování EU o nových psychoaktivních látkách. „Látka se ve větší míře objevila napříč evropskými zeměmi. Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislost zařadilo tuto látku do režimu intenzivního monitoringu,“ podotýká Pavla Chomynová.

V prosinci 2022 v Lisabonu proběhlo expertní setkání k tématu HHC. „V současnosti jsou informace o dostupnosti a používání HHC v Evropě omezené. K 15. prosinci 2022 byla během krátké doby HHC identifikována v nejméně 13 členských státech EU,“ stojí ve zprávě, která shrnuje závěry setkání. Jeho účastníci, kterých bylo více než 140, se shodli na tom, že užívání HHC ovšem může být mnohem rozšířenější.

Díra v legislativě

HHC není jediná riziková látka, jež se v tuzemsku šíří bez jakékoliv regulace. Dodnes si experti lámou hlavu tím, jak naložit s drogou nazývanou slangově kratom. Nedávno Ministerstvo zdravotnictví avizovalo, že od 1. července 2023 zreguluje prodej a používání tzv. nikotinových sáčků (jsou bez tabáku, droga nikotin v nich ovšem nechybí). Regulace přichází ve chvíli, kdy nikotinové sáčky užívají už žáci na základních školách.

Jak je tedy možné, že obchodníci s návykovými látkami mají i po letech stále náskok před státem? Například proto, že návrh zařazení látek pod přísnější režim musí vždy Česko oznamovat Evropské komisi, která posuzuje, zda nepředstavuje překážku volného obchodu v rámci EU. „Lhůta uvedeného notifikačního procesu činí obvykle 3 měsíce,“ podotýká Ondřej Jakob.

„Zařazení na seznam návykových látek je nutné vždy velmi pečlivě zvážit,“ upozorňuje Ondřej Jakob s tím, že je třeba vyhodnotit například to, zda jde o látku, která nemá žádné terapeutické použití nebo se např. běžně nevyskytuje v potravinách v minimálním množství. „Protože v takovém případě by její zařazení na seznam mohlo znamenat značnou komplikaci,“ dodává mluvčí. A jako příklad uvádí látku nazývanou fenethylamin. Ta je běžně v minimálních množstvích přítomna např. v čokoládě. „Skupina fenethylaminů obsahuje řadu psychoaktivních látek, ale fenethylamin sám o sobě ve velmi nízkých koncentracích psychoaktivní vlastnosti nevykazuje. Navíc tato látka i přímo vzniká v lidském organismu odbouráváním aminokyseliny fenylalaninu,“ podotýká ke složitosti rozhodování Ondřej Jakob.

Podobně hovoří u HHC také expert Viktor Mravčík. „V rámci systému včasného varování jsme navrhli již loni kontrolu HHC a jeho zařazení na seznam těch nejpřísněji regulovaných látek. Je to ale komplikováno tím, že HHC se vyskytuje přirozeně v jakémkoliv konopí, tedy i tom technickém. Regulaci je tedy potřeby udělat tak, abychom neznemožnili jeho pěstování,“ vysvětluje lékař.

Adiktolog ale vidí za nedostatkem regulace také to, že ČR je vázaná mezinárodními úmluvami OSN o drogách z let 1961 a 1971. „Ty neumožňují nic jiného než prohibici, tedy absolutní zákaz produkce a distribuce,“ říká Viktor Mravčík.

Otázkou tedy je, zda by nebylo vhodné vytvořit ještě jiný nástroj, než jakým je nařízení vlády, kterým se aktualizuje seznam nelegálních drog.

„Současná situace nám opět ukazuje regulační díry, které se snažíme zaplnit přípravou nových pravidel,“ říká Viktor Mravčík a naráží tím na fakt, který již dříve popsal pro Vitalia.cz u kratomu – ten není ani potravinou, ani kosmetikou, ani nelegální drogou, takže zatím jeho regulace visí ve vakuu. „Nabízí se tady teoreticky možnost kontrolovat HHC jako novou psychoaktivní látku. Připravujeme v rámci regulace novou kategorii, do které by spadaly kratom nebo CBD konopí. Látky z této nové kategorie budou zařazovány na předběžný seznam. To bude znamenat, že s nimi bez povolení nebude možné nakládat, ani je uvádět na trh,“ dodává odborník. „Půjde o opatření předběžné opatrnosti do doby, než se rozhodne, zda ta látka bude zařazena na seznam zakázaných látek nebo na seznam psychomodulačních látek, u kterých regulovaný prodej bude možný,“ dodává.

Podle něj ale příprava tohoto předběžného opatření a nového seznamu ještě potrvá a šíření HHC je potřeba řešit rychleji.