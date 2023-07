Kratom a HHC vláda nezakázala, nadále se k nim dostanou i děti. Ale regulace se blíží

Prodej i užívání bez pravidel

Kratom ani HHC v současné době nepodléhají žádné regulaci, takže jsou bez problémů dostupné i dětem, ačkoliv mají psychotropní účinky. Jak moc jsou pro zdraví rizikové, na tom se ale ani odborníci neshodnou. Nejspíš i proto, že chybějí důvěryhodná a dostatečná data o tom, co dlouhodobé užívání HHC a kratomu dokáže s lidským organismem.

Právě jejich dostupnost vedlo Ministerstvo zdravotnictví k tomu, aby vládu požádalo o úplný zákaz prodeje a nakládání s oběma látkami. Ostatně v tomto duchu na ministerstvo apelovaly také Státní zdravotní ústav nebo třeba policejní protidrogová centrála a Generální ředitelství cel. Ministerstvo vycházelo také z údajů Toxikologického informačního střediska.

Ministři zákaz nechtěli

Ministerstvo proto předložilo vládě návrh nařízení, které rozšiřuje jmenovitý seznam nelegálních drog. Ten počítal s tím, že by kratom a HHC byly nelegální od srpna. Na jednání vlády ve středu 12. července ale návrh nezískal dostatečný počet hlasů.

To, že návrh neuspěl, serveru Vitalia.cz potvrdil mluvčí Ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. „Vláda odmítla námi navrhovaný mezikrok, aby HHC a kratom byly dočasně zařazeny na seznam návykových látek. Obě tedy zůstávají, bohužel, zatím bez regulace,“ říká Ondřej Jakob.

Fakticky to tedy znamená, že s kratomem a HHC mohou obchodníci nakládat libovolně. Rovněž jejich užívání není věkem ani jinak regulováno. Jde ale jen o dočasný stav.

Vznikne nová kategorie látek

Vláda ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi uložila, aby byla urychleně dokončena novela zákona o návykových látkách. Ta má zavést novou kategorii nazvanou psychomodulační látky. Do té by spadaly ty, u nichž se odborníci shodnou, že jejichž společenská a zdravotní nebezpečnost není tak vysoká, aby byly zcela zakázány – pro dospělé. Podle Ondřeje Jakoba novelu poslanci začnou projednávat nejspíše v září.

Vznik nové kategorie by měl v budoucnu umožnit, aby si rizikové novinky nemohly zakoupit děti či dospívající. „Prodej psychomodulačních látek se bude řídit spoustou pravidel, které bychom třeba měli zavést u tabáku, ale nejsme toho zatím schopni,“ říká pro Vitalia.cz protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Jde např. o to, že všechna balení jakékoliv psychomodulační látky budou muset mít jednotný vzhled, bez log a obrázků. Na obale budou pouze informace o obsahu a varování, jinak nic víc. Nebudou na ně žádné reklamy a prodávat se budou moci jen přímo ve specializovaných obchodech. Internetový prodej skončí. Zboží nebude volně přístupné a zákazníkovi jej bude moci vydat pouze prodavač. Specializované obchody budou muset mít zvlášť na prodej každé z látek licenci. V případě porušení pravidel o ni přijdou a bude jim hrozit i pokuta.

Které látky nově vláda (ne)zakazuje Látky, které se na tuzemském trhu nevyskytují, ale vláda je na seznam zařadila kvůli závaznému rozhodnutí Komise pro omamné látky při OSN či Evropské komise: Brorfin

Etonitazepyn

Protonitazen Látky, které se na českém trhu vyskytují, Ministerstvo zdravotnictví je navrhlo zařadit na seznam nelegálních drog, ale vláda to odmítla: ADB-BUTINACA – kanabinoid

Hexahydrokanabinol (HHC) – kanabinoid

7-hydroxymitragynin – indolový alkaloid

Kratom – rostlina obsahující psychoaktivní látky

Mitragynin – indolový alkaloid

Tetrahydrokanabiforol (THCP) – kanabinoid Zdroj: Důvodová zpráva Ministerstva zdravotnictví k návrhu nařízení vlády / mluvčí MZ Ondřej Jakob

Protidrogový koordinátor byl proti

Jindřich Vobořil se již před jednáním kabinetu opakovaně vyjádřil, že zákaz kratomu a HHC není řešením. „V tuto chvíli neexistuje úplně dokonalé řešení. Preferuji počkat a dotáhnout co nejdříve zákon o nových psychomodulačních látkách. Ale to samozřejmě může trvat několik měsíců. Kratom je zde sice již několik let, tak tři měsíce se nestane nic zásadního a jsou navíc prázdniny, takže se tolik netrápíme tím, co se děje ve školách,“ napsal 8. července na svém facebookovém profilu.

Po středečním jednání serveru Vitalia.cz řekl, že pro zákaz kratomu a HHC byla výrazná menšina ministrů. „Po celou dobu šlo o racionální jednání i ze strany pana ministra zdravotnictví. Byla tam stoprocentní shoda na tom, že řešením jsou psychomodulační látky,“ říká protidrogový koordinátor s tím, že ze strany ministra pouze zazněla stížnost, že aktuálně jeho rezort nemá žádné nástroje, jimiž by prodej a užívání kratomu a HHC reguloval.





Proti zákazu se ohradila také názorová platforma nazvaná Think tank racionální politiky závislostí. Ta upozorňuje, že kratom a HHC v zemi odhadem užívá 200 tisíc lidí, kteří se jimi předzásobili a nyní jim hrozí za držení těchto látek až osm let vězení. Think tank také uvádí, že zákaz sníží kvalitu života konopných pacientů.

„HHC je pro mnoho z nich dostupnější variantou pro úlevu od křečových stavů než léčebné konopí, jehož přístupnost je omezena nefunkčně nastavenými restrikcemi (…). Mnoho pacientů již několik let také užívá kratom k úlevě od bolesti, přičemž udržuje kvalitu svého života na uspokojivé úrovni,“ uvádí tisková zpráva think tanku.

Kratomu se dovezou tuny měsíčně

Ministerstvo v dokumentech, které poslalo vládě spolu s návrhem na úplný zákaz kratomu a HHC, mimo jiné uvedlo, že v případě kratomu „dosahuje dovoz (do ČR, pozn. red.) množství tun za měsíc“ a nemocnice hlásí v souvislosti s jeho užíváním„narůstající množství intoxikací“.

Poukázalo také na fakt, že látky v řadě případů napodobují např. bonbóny (viz náš text o kategorii nazývané edibles) nebo mají různé příchutě typu cukrová vata (viz náš text o zákazu nikotinových sáčků s těmito příchutěmi). „Na základě informací od Státní zemědělské a potravinářské inspekce byla látka HHC v ČR zaznamenána v potravinách, a to zejména v cukrovinkách prostřednictvím tzv. HHC matů, internetových i kamenných obchodů. Na trhu se nabízejí produkty i s obsahem HHC vyšším než 50%,“ uvádí Ministerstvo zdravotnictví v odůvodnění, proč považovalo rozšíření seznamu drog za nutné. Argumenty, zdá se, ale nebyly dostatečně silné.