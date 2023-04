Vypadají jako bonbóny, obsahují drogy. Jak rodiče poznají, že jejich dítě zkouší edibles

Nejznámější konopné látky Látky v konopí, jež jsou v centru zájmu, se nazývají kanabinoidy. Konopí jich obsahuje více než sto druhů. Hranice jednoho z nich, konkrétně THC určuje, co je ještě legální a co už nikoliv. Které kanabinoidy jsou v souvislosti s konopím nejvíce známé? THC – tetrahydrokanabinol

CBD – kanabidiol

HHC – hexahydrokanabinol Všechny tři patří do stejné skupiny chemických látek, které dokáže vytvořit příroda, ale i člověk uměle, což je třeba v případě HHC častější případ. Klíčový rozdíl mezi nimi je ten, že THC a HHC mají psychoaktivní účinky. CBD tuto vlastnost nemá. Psychoaktivní účinek znamená, že látka působí na centrální nervovou soustavu. A právě tato vlastnost je tím, proč je konopí řazeno do skupiny nelegálních drog, a to v případě, že obsahuje nad jedno procento THC. Obsah HHC zatím česká legislativa nijak neřeší, ale přinejmenším podle části odborníků jeho prodej a zacházení s ním musí být v budoucnu nějak regulováno. „Distribuce je v současnosti legální u CBD, HHC a THC do 1 % (tzv. hemp). HHC je ovšem nejvyhledávanější látkou pro své psychoaktivní účinky,“ podotýká adiktolog Tomáš Jandáč z dětské a dorostové ambulance Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Mezi další kanabinoidy patří např. kanabigerol (CBG), kanabinol (CBN) nebo kanabichromen (CBC).

Edibles na vzestupu

Ačkoliv mezi edibles lze zařadit také část kratomových výrobků, spojené jsou zejména s konopím. Je to dáno tím, že v posledních letech nastal rozmach prodeje různých forem tzv. CBD konopí (tedy toho s obsahem pod 1 procento THC, ale vyšším obsahem CBD). A později se k němu přidala také účinná látka HHC, která pro obchodníky skýtá další možnosti rozšíření trhu.

„Edibles samy o sobě nejsou novinkou, ostatně pochutiny z konopí si lidé vyrábí i sami doma,“ uvádí poradce národního protidrogového koordinátora Viktor Mravčík. „Co se týká některých forem, například želé bonbónů, je to záležitost posledních dvou, tří let, kdy inovace trhu s CBD konopím zaznamenávají boom,“ popisuje.

Lze navíc předvídat, že tento rozkvět trhu stále není za vrcholem. Už v roce 2019 uváděla EMCDDA, že na základě trendů v USA lze očekávat, že popularita edibles bude růst také v Evropě.

Rizika pro děti

Oslovení odborníci se shodují, že největší riziko představují edibles pro děti a dospívající. Jsou pro ně velkým lákadlem kvůli své formě připomínající sladkosti a snadnou dostupností na internetu či v prodejních automatech, které stojí i na frekventovaných veřejných místech.

Galerie: Edibles, návykové látky napodobující potraviny

To, že jde o reálné nebezpečí, potvrzuje Tomáš Jandáč, jenž pracuje se závislými v dětské a dorostové ambulanci ve Všeobecné fakultní nemocnici. „V současné době se setkáváme na tuzemském trhu zejména s HHC. U pacientů nejčastěji s užíváním ve formě liquidů (pro vapování) a prodávaných ubalených jointů. Edibles ve formě bonbónů a podobných výrobků jsou doplňkem k užívání. HHC obecně je poměrně oblíbenou látkou, a to zejména u dětí, mladistvých a mladých dospělých, mezi kterými patří pro své psychoaktivní účinky k nejvyhledávanějším,“ popisuje adiktolog.

Edibles mohou vést snadno k předávkování či vytvoření závislosti. Zmiňovaná zpráva EMCDDA z roku 2019 uvádí, že v roce 2009 až 2015 stály poživatiny za 48 procenty návštěv dětských pohotovostí ve státě Colorado na západě USA.





„U nejmenších dětí riziko edibles pramení zejména z toho, že je požijí omylem. U náctiletých jsou rizika spojená s tím, že si edibles koupí, protože jejich prodej není nijak regulován, nijak omezen,“ popisuje Viktor Mravčík. Což znamená, že teoreticky obchodníci mohou prodávat edibles i dětem.

Podobně hovoří také Pavla Chomynová z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. „Forma bonbónů, resp. cukrovinek obecně, je samozřejmě pro děti a dospívající lákavá a může vzbuzovat pocit, že jde o bezpečnou látku. Lákavé pro děti jsou i barevné obaly a různé příchutě. Nebezpečí spočívá také v tom, že je mohou zkonzumovat například i malé děti, zcela náhodně, aniž by věděly, co tyto bonbóny obsahují,“ varuje odbornice.

Tomáš Jandáč připomíná rizika edibles v souvislosti s obsahem HHC. „Můžeme se domnívat, že riziko může znamenat odhad požívané koncentrace látky a způsob jejího metabolického zpracování. Látka může mít také zřejmě závislostní potenciál a může působit negativně na vyvíjející se centrální nervovou soustavu – což bývá u užívaných návykových látek vždy větší riziko u dětí a mladistvých než u dospělých se zralejším nervovým systémem,“ podotýká adiktolog. A dodává, že zatím není zcela jasně prokázáno, jaký vliv může mít na organismus jeho dlouhodobé užívání. Jednoduše proto, že HHC je nově objevenou návykovou látkou.„Výzkum dlouhodobých účinků látky v současnosti probíhá, ale ještě nemáme výsledky, protože HHC je v evropském varovném systému EMCDDA reportováno od podzimu 2022,“ vysvětluje Tomáš Jandáč.

Víte, co mlsá vaše dítě?

Se stoupajícím užíváním edibles a znalostí jeho rizik je na místě také upozornění rodičům, aby byli ve střehu, protože vzhled návykových látek stále častěji připomíná potraviny.

Předloni se takové varování objevilo např. na profilu sociálních sítí Jeffa Landryho, generální prokurátora (tj. státního zástupce) amerického státu Louisiana. Ten jej zveřejnil těsně před Halloweenem, tedy svátkem, který v USA tradičně doprovází koleda a s ní spojené konzumování sladkostí. Jeff Landry na rodiče apelovat, aby si více hlídali, co jí jejich dítě. Grafická podoba varování dokládá, jak moc se v USA edibles dokázaly vzhledem přiblížit k běžným cukrovinkám, kdy jejich pestré obaly v některých podobách až parazitují na potravinách nadnárodních značek. Při troše nepozornosti snadno nabudete dojmu, že jde o běžné bonbóny a sušenky.

„Pozor na to, co vaše děti konzumují.“ Toto varování, jenž se týká některých forem edibles, zveřejnil generální prokurátor státu Louisiana Jeff Landry na svém oficiálním facebookové profilu před Halloweenem v říjnu 2021. Halloween je v USA tradičně spojován s rozdáváním sladkostí. Autor: Facebook / Office of the Louisiana Attorney General

Podle Tomáše Jandáče může pozorný rodič užívání edibles u dítěte zaznamenat. A to jak v podobě prázdných obalů, tak v podobě změny v chování. „Například u HHC jsou účinky podobné účinkům THC, tedy euforické, uvolňující, někdy mírně sedativní. Když je užité HHC v takové koncentraci, kdy se projeví jeho psychoaktivní účinky, může si toho rodič samozřejmě všimnout. Také může najít obaly od cukrovinek, kde je obsah HHC označen,“ vysvětluje adiktolog.

Rizika edibles pro dospělé

Potíže s edibles ale mohou mít nejen děti. Zaskočit mohou i dospělého, protřelého uživatele konopí či kratomu. A to pomalostí nástupu účinků, který vyplývá z toho, že s edibles se návykové látky dostávají do těla trávicím traktem, nepřechází tedy přímo krve, jak je tomu u jiných forem užívání.

„U kouření nebo třeba injekčního užití psychoaktivní látky je nástup jejího účinku rychlejší. Pokud konopí sníte, trvá delší dobu, než organismus látku vstřebá a dostaví se účinek, takže vlna nástupu účinku je plošší než u jiných forem užití,“ popisuje Viktor Mravčík.

To s sebou přináší zvýšené riziko předávkování. U konopí či kratomu sice není téměř možné na něj zemřít, uživateli ale může být při požití vyššího množství psychoaktivní látky nevolno a může se potýkat s nepříjemnými psychickými stavy. Předávkování je přitom u edibles snazší. Jednak kvůli pomalejšímu nástupu a jednak kvůli tomu, že v této formě může „mlsající“ přijmout rychleji více účinné látky než například při kouření či vapování. „Proto v zemích, kde legálně zavedli regulaci konopí a s ním i edibles, mají velký počet nežádoucích příhod. Je to dáno tím, že uživatel pozře větší množství a psychoaktivní účinek ho pak překvapí, protože je silnější,“ potvrzuje Viktor Mravčík.

Co jsou edibles

Ačkoliv se edibles tváří jako potraviny, těmi dle samotných prodejců nejsou. U řady nabídek najdete dovětky typu: „Jedná se pouze o sběratelský produkt, který není určen k přímé konzumaci.“ nebo „Tento produkt je v souladu se zákonem (…) určený jen k průmyslovým, technickým a zahradnickým účelům. Není určen k přímé konzumaci nebo kouření.“ či „Produkt je prodáván pouze a jen jako reklamní, turistický či sběratelský suvenýr.“.

Podle Pavly Chomynové se tím snaží prodejci obejít regulace spojené s uváděním potravin na trh. „Někteří internetoví prodejci u výrobků (bonbónů) uvádí informaci, že produkt není určen ke konzumaci, protože pak by musel splňovat podmínky dané legislativou týkající se potravin,“ upozorňuje Pavla Chomynová, jež je vedoucí monitorovacího střediska působícího pod Úřadem vlády.

Snaha prodejců obejít zákony prostřednictvím „sběratelských předmětů“ není v ČR novinkou. Už léta za ně opakovaně vydávají nové, dosud neregulované návykové či jinak problematické látky. V poslední době k nim patří třeba rostlinný kratom nebo konopné HHC. Obě představují určité riziko pro své uživatele, přesto je obchodníci nabízejí i v prodejních automatech umístěných třeba v nákupních centrech či na parkovištích. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) již v minulosti avizovala, a to v případě kratomu, že může „sběratelské předměty“ považovat za „nabízení potraviny, ovšem označené zavádějícím způsobem“ (viz box níže).

Pro zákazníky takové obcházení zákona může přinejmenším znamenat, že se nedozví nic o původu použitých surovin, nemusí znát ani přesné složení nebo sílu látky vyvolávající psychoaktivní účinky. Protože u kratomu a HHC není prodej nijak regulovaný, nemusí se zájemce dozvědět ani nic o tom, jaké má čekat účinky a pro koho jsou rizikové. Navíc výrobky u jednotlivých prodejců se mohou lišit sílou účinku. To, co u jednoho prodejce zákazníkovi vyhovuje, u druhého může mít vzhledem podobné zboží příliš silný či naopak slabý účinek.

Potravina, nebo ne? Ke „sběratelským předmětům“ se SZPI vyjádřila předloni v dubnu, a to v kontextu prodeje sušených mletých listů stromu Mytragina speciosa, které jsou známé pod názvem kratom. Inspekce píše, že případy prodeje posuzuje individuálně a uvádí mimo jiné toto: „SZPI vychází mimo jiné z definice potraviny uvedené v článku 2 nařízení (ES) č. 178/2002. Podle tohoto ustanovení se potravinou rozumí: ‚jakákoli látka nebo výrobek, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat‘.“ Roli při posuzování hraje také forma produktu při jeho nabízení. „Pokud budou nabízeny např. želatinové kapsle, které budou obsahovat prášek nebo extrakt z rostliny Mytragina speciosa, nebo dokonce čajové sáčky s obsahem prášku nebo extraktu z této rostliny, případně pokud bude kratom nabízen ve spojitosti s nápoji nebo v nápojích samotných (označen na obalu jako ‚kratomový nápoj‘ apod.), lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat a uvádění této formy výrobku jako nepotravinářského zboží je zavádějící a účelové.“ Zdroj: SZPI / Přístup SZPI k produktům získaných z rostliny Mitragyna speciosa nazývané též „kratom“

Proč je prodej neregulovaný

„Edibles vypadají jako jiné, regulované výrobky, takže budí dojem potraviny, ale potravina to není. Zároveň to není ani kosmetika nebo alkohol či tabák,“ potvrzuje Viktor Mravčík.

To, že edibles nejsou do žádné z těchto kategorií řazeny, ale znamená, že jejich prodej není jakkoliv upraven zákony. „Visí v legislativním vzduchoprázdnu, jsou součástí šedé zóny. To je jejich největší problém, protože pokud neexistuje žádná právní regulace, nemůže přijít ani omezení nebo zákaz prodeje. Přitom je jasné, že jakákoliv psychoaktivní látka by neměla být dostupná nezletilým,“ podotýká odborník na závislostní problematiku.

Edibles s kanabinoidy skončí

Odborníci se proto shodují, že v blízké budoucnosti musí být užívání edibles upraveno. Už se ale neshodnou, jak. Viktor Mravčík je zastánce přístupu, aby edibles z CBD konopí či kratomu byly regulovány, a to formou nové kategorie nazývané psychomodulační látky. Šlo by o látky s psychoaktivním účinkem, které by sice nebyly zcela zakázané, nakládání s nimi by ovšem podléhalo omezením.

Naopak Ministerstvo zemědělství chce edibles a další kanabinoidové produkty (přinejmenším dočasně) zakázat. V úterý 25. dubna v tiskové zprávě oznámilo, že EU v této věci postupuje jednotně. „Podle nařízení EU (…) jsou potraviny obsahující CBD (a jiné kanabinoidy, pozn. red.) považovány za tzv. nové potraviny, protože nebyly v zemích EU ve významné míře konzumovány před 15. květnem 1997. Takové potraviny nesmí být uvedeny na trh, pokud jejich bezpečnost neprověří Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a nejsou povoleny k uvádění na trh v EU,“ odůvodňuje plán zákazu ministerstvo a dále hovoří o všech produktech s obsahem přírodních či synteticky vyrobených kanabinoidů.

Rezort také dodává, že u CBD identifikoval úřad EFSA několik oblastí, u kterých je třeba prozkoumat, zda konzumace nepředstavuje bezpečnostní riziko pro zdraví. Konkrétně jde o účinek na játra, gastrointestinální trakt, endokrinní systém, nervový systém a na psychologické funkce.

Kdy zákaz přijde, ministerstvo neuvádí. Dodává ale, že podle současných pravidel je už nyní uvádění na evropský trh produktů s jakýmikoliv kanabinoidy zakázáno, a to do doby, dokud EFSA nedokončí jejich prověřování. Ministerstvo také upřesňuje, že zákaz tuzemského prodeje je v kompetenci SZPI a že po jeho vydání už nebude možné výrobky s CBD doprodat.