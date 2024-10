Část kloubních výživ na bolavá kolena zákazníky šidí. Kontrolou neprošla čtvrtina výrobků

Kloubní výživy, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) kontrolovala, nejsou léky, ale patří mezi doplňky stravy. To znamená, že u nich výrobci například nemusí dokládat účinnost. Nebo třeba to, že uvnitř je skutečně tolik účinných látek, co uvádí na obalu.

Složení doplňků stravy i jejich obsah zpětně kontroluje právě SZPI. Na konci října zveřejnila výsledky kontroly zaměřené na doplňky stravy určené k výživě kloubů.

Ze 16 vzorků čtyři neprošly

Inspektoři odebrali 16 vzorků pro hodnocení v laboratoři, čtyři z nich nevyhověly, protože laboratorní rozbor potvrdil nižší než na obalech uvedené hodnoty obsahu látek chondroitin sulfát nebo glukosamin, uvedla SZPI v tiskové zprávě.

Dle aktuálních výsledků při kontrole nevyhověly doplňky stravy s názvy Liposomální joint power (prodávající Goodie s. r. o.), Purly silné klouby (výrobce VetSale, s. r. o.), Chondroitin sulfát 100g, 240 kapslí (výrobce DPFS trust s. r. o.) a MOVit Energy Kloubní výživa, glukosamin + chondroitin premium (distributor MOVit Energy s. r. o.).





Chondrotin sulfát a glukosamin web Bez­pecnostpotravin.cz řadí k látkám, jež mají obecně pozitivní vliv na klouby. Glukosamin v dostatečném množství dokáže o něco zpomalit ubývání kloubní chrupavky při osteoartróze. Chondroitin podporuje mechanické vlastnosti kloubní chrupavky, přičemž jeho úkolem je vázat vodu a udržovat pružnost. Zda to tyto látky skutečně dělají také v doplňcích stravy, není jednoznačné.

Jaké doplňky klamaly

Uvedené čtyři výživy klamaly spotřebitele ohledně skutečného složení. Inspekce je proto na webu Potravinynapranýři.cz za­řadila mezi falšované potraviny. Na webu lze najít také názvy doplňků stravy, které naopak kontrolou prošly v pořádku.

Jaký obsah doplňky stravy deklarovaly, inspekce na Potravinynapranýři.cz explicitně neuvedla. Odhadnout je lze pouze z fotografií, na nichž ovšem nejsou vždy dobře čitelné.

Kolik chondroitinu sulfátu nebo glukosaminu naměřili v laboratoři, rovněž inspekce nezveřejnila. Informovala jen, že ve všech čtyřech případech šlo o nižší množství, než jaké bylo uvedeno na obalu. Zákazníkům proto u čtyř doplňků stravy výrobci a distributoři poskytovali zavádějící informace o složení.

Galerie Šizené kloubní výživy

Za šizení pokuta

Za klamání spotřebitele výrobce, prodejce či distributory čeká pokuta v řádech statisíců až milionů korun. V jaké výši a komu bude uložena, v tuto chvíli není jasné. S kontrolovanými osobami zahájí SZPI řízení o uložení pokuty, potvrzuje Marek Bartík, referent mediální komunikace inspekce.

Na kloubní výživy se inspektoři opakovaně zaměřili, protože na trhu je jich nepřeberné množství a mezi zákazníky jsou žádané. Nabízené doplňky stravy se liší obsaženými látkami, formou i způsobem užívání a cenou, přičemž spotřebitelé si vybírají doplňky stravy s ohledem na obsah deklarovaných složek a jejich očekávané účinky. Prodej těchto produktů je mimo jiné často podporován cílenou reklamou, popisuje SZPI v tiskové zprávě.

Inspekce spolu s výsledky aktuální kontroly připomněla, že při poslední akci zaměřené na kloubní výživy z loňska laboratoř potvrdila nevyhovující parametry u šesti z dvanácti odebraných vzorků.