Screeningy jednoznačně zachraňují životy. Programy prevence rakoviny jsou dostupné zdarma

„Nejčastější příčinou úmrtí na novotvary v letech 2017–2021 byly zhoubné nádory průdušnice, průdušky a plíce, tlustého střeva a konečníku, slinivky břišní, prsu u žen a prostaty u mužů, které se podílely celkem na 51 % úmrtí. Výskyt onkologických onemocnění je na vzestupu a nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla výhledově změnit,“ vysvětluje prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, místopředseda České onkologické společnosti, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň a děkan Lékařské fakulty v Plzni.

Screeningové programy jsou zdarma a mají vysokou úspěšnost

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Klíčovým předpokladem úspěšné léčby je, aby pacienti dali lékařům vůbec šanci je léčit a vyléčit, tedy odhalovat onkologická onemocnění co možná nejdříve. S tím je spojena potřeba méně invazivní léčby i v konečném důsledku nižší léčebné náklady. S tím pomáhají především screeningové programy.

„Jen u včasně odhalených nemocí mohou lékaři využít nejmodernějších postupů a léčby a maximálně zvýšit naději na úplné vyléčení. Nástrojem k případnému odhalení onkologického onemocnění jsou screeningové programy. Jejich cílem je obecně rozpoznat problém u zdánlivě zdravých lidí v daný moment bez obtíží, kteří však mají vyšší riziko vzniku zdravotního problému v podobě zhoubného nádoru. Díky tomu je jim možné nabídnout včasnou léčbu nebo jinou intervenci, což u většiny z nich může vést k lepším zdravotním výsledkům,“ popisuje prof. Fínek.

Screeningy odhalí většinu nádorů včas

U nás máme zdarma dostupné populační programy screeningu nádorových onemocnění prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla a nově zaváděné preventivní programy záchytu nádorových onemocnění plic (určeno pro osoby ve věku 55–74 let, kuřáky či bývalé kuřáky, se zátěží alespoň 20 „balíčkoroků“ – jeden balíčkorok znamená, že člověk kouřil jeden rok jednu krabičku cigaret denně) a prostaty (muži 50–69 let bez anamnézy karcinomu prostaty).

PhDr. Karel Hejduk

Letošní novinkou je také očkování proti HPV zdarma pro dívky i chlapce už od dovršení 11 let do dovršení 15 let a od 1. ledna 2024 je nově zdarma nabízen screeningový test na přítomnost HPV ženám kromě věku 35 a 45 let navíc také ve věku 55 let.

„Za 20 let fungování programu screeningu karcinomu prsu (pro ženy nad 45 let) bylo provedeno 11 232 950 screeningových mamografií. V 61 971 případech byl odhalen zhoubný nádor, naštěstí drtivá většina z nich byla v časných stádiích, které je možné úspěšně léčit,“ vysvětluje konkrétní výsledky screeningových programů PhDr. Karel Hejduk, vedoucí Národního screeningového centra.

Čísla prozrazují, že screeningové programy mohou být využívány mnohem více

Přestože výsledky screeningových programů jasně prokazují jejich efektivitu ve snižování úmrtnosti na onkologická onemocnění, zájem o ně by mohl být znatelně vyšší.

„Pokud bychom se zaměřili na screening kolorektálního karcinomu, který je určen pro lidi nad 50 let, standardně ho využije méně než 30 % osob. Dalším příkladem může být screening karcinomu děložního hrdla, který pokrývá v jednoletém intervalu dlouhodobě téměř 60 % žen ve věku 25–59 let, nicméně od padesátého roku věku pokrytí screeningem začíná výrazně klesat. Přitom výsledky jsou jednoznačné – screeningové programy zachraňují životy,“ doplňuje PhDr. Karel Hejduk.