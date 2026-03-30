Obchody s potravinami umožňují výběr hotovosti zdarma. Ale ne všechny

Bezhotovostní platební styk je dnes zcela běžná forma převodu peněz bez nutnosti mít u sebe hotovost. Jde o platby kartou, mobilní platby například hodinkami, mobilem či prstenem, případně QR kódem či převody nebo inkaso.
Někde zaplatíte penězi i kartou, jinde nedostanete na výběr
V Česku existují jak místa, kde nelze platit hotovostí, tak i místa, kde naopak pochodíte výhradně s hotovostí. Například v O2 aréně, O2 Universum i ve Fóru Karlín v Praze funguje od léta 2025 výhradně bezhotovostní platební styk. Veškeré platby za občerstvení, nápoje a šatny probíhají pouze kartou, mobilem nebo hodinkami. Hotovost nelze u prodejců přímo použít, je však možné ji směnit za předplacenou kartu na infopultu. Přebytky na kartě nepropadají, vyberete si je po skončení akce.
Pak jsou ale také obchodníci, kteří vám naopak nevezmou kartu a nebudou akceptovat ani jinou formu bezhotovostních platebních styků. Hotovost je pro tyto obchodníky svatá, a protože nechtějí „živit“ banky, umožní vám využít jejich služby jen s hotovostí. Ale kde takovou hotovost vybrat, a to zdarma? Zkusili jsme to v řetězcích s potravinami.
Jak cashback v obchodě uskutečnit?
Taková možnost se nazývá cashback a nejde o žádnou velkou vědu. V obchodě si koupíte věc v udané minimální hodnotě, klidně jen jeden rohlík, a na pokladně ještě před zaplacením požádáte pokladní o cashback a uvedete částku, kterou byste si rádi vybrali. Pokladní namarkuje kupované zboží, připočte vámi určenou částku a vy jen na terminálu finální sumu odsouhlasíte, případně doplníte o PIN. Pokladní vám následně v hotovosti vyplatí peníze.
Autorka textu se setkala i s tím, že pokladní termín cashback neznala. V tomto případě je vhodné upřesnit, že jde o výběr peněz na pokladně. Po přivolání vedoucí se situace vyjasnila a peníze byly vydány. Jak tedy pochodíte v jednotlivých řetězcích?
Albert vám vydá až tři tisíce
„Cashback je služba dostupná na všech běžných pokladnách, kterou lze využít při jakémkoli nákupu od 1 Kč při platbě kartou vydanou v České republice,“ říká Jiří Mareček z Albertu. V těchto obchodech si můžete vybrat částku od 100 do 3 000 Kč.
Cashback je nutné nahlásit obsluze před zahájením platby, přičemž u vybraných terminálů je služba dnes dostupná nejen kontaktně, ale i bezkontaktně. „Služba je poskytována bez poplatku a je oblíbená zejména v místech s omezenou dostupností bankomatů, kde nabízí jednoduchý a pohodlný způsob výběru hotovosti,“ doplňuje Jiří Mareček.
Billa se snaží mít v okolí prodejen bankomaty
„Možnost výběru hotovosti a vývoj debaty týkající se Nařízení o platebních službách (PSR) a Třetí směrnici o platebních službách (PSD3), která stanovuje, že by obchodníci mohli mít možnost poskytovat výběr hotovosti i bez nutnosti nákupu, sledujeme,“ uvedla Dana Bratánková, tisková mluvčí Billy.
Následně dodala, že cílem řetězce je zlepšovat servis pro zákazníka, včetně případného přístupu k hotovosti. Neznamená to však, že v Bille budete moci cashback uplatnit. Řetězec se s bankovními institucemi domlouvá na možnosti instalace bankomatů v blízkosti svých prodejen.
V Globusu si peníze vyberete, ale ne na všech pokladnách
„Službu cashback mohou naši zákazníci využít ve všech 16 hypermarketech na obsluhovaných pokladnách obchodů,“ uvedla pro server Vitalia.cz tisková mluvčí Globusu Aneta Turnovská. Na samoobslužných pokladnách tato možnost není možná, musíte zavítat na pokladnu obsluhovanou pokladní. Vybrat si můžete od jedné koruny do tří tisíc korun, přičemž platí podmínka nákupu. „Výběr hotovosti je možný při minimální hodnotě nákupu 1 Kč hrazeném platební kartou,“ doplnila tisková mluvčí.
Pozor ale na to, že cashback není možný v restauracích a gril stáncích mimo hlavní plochu hypermarketu Globus.
Kaufland má terminály jen k úhradě nákupu
„Co se týče programu cashback, v rámci naší Kaufland Card využíváme mechaniku odměňující pravidelné nákupy. Čím vyšší je měsíční útrata zákazníka, tím vyšší částku získá zpět formou slevového kuponu na další nákup,“ dozvídáme se od Renaty Maierl, tiskové mluvčí Kauflandu.
Co se klasického cashbacku týče, tedy výběru peněz podmíněného nákupem položky v hodnotě alespoň jedné koruny, tu Kaufland nenabízí. „Cashback není na našich pokladnách aktuálně implementován, platební terminály slouží výhradně k úhradě nákupu,“ doplňuje mluvčí.
Lidl Cashback nenabízí
Kaufland a Lidl jsou dva největší maloobchodní řetězce v České republice i Evropě. A protože oba spadají pod německou skupinu Schwarz Gruppe, je jasné, že ani Lidl cashback nenabízí.
Penny peníze k nákupu nabídne do výše tří tisíc
Penny vnímá cashback jako praktické rozšíření svých služeb, které zákazníkům šetří čas a usnadňují nákup. I to je důvod, proč cashback ve svých obchodech dlouhodobě nabízejí. „Zákazník si může při nákupu vybrat hotovost přímo na pokladně, stačí nakoupit nad 1 Kč a je možné vybrat až 3 000 Kč,“ řekla serveru Vitalia.cz Markéta Smutná, senior konzultant korporátní komunikace Penny.
Ovšem pozor, u bezkontaktních plateb může dostupnost služby záviset na nastavení konkrétní karty u banky čili nemusí vždy fungovat, upřesňují z Penny.
Tesco o cashbacku možná uvažuje
V síti obchodů Tesco zatím cashback možný není. Jak ale řetězec uvedl, pravidelně vyhodnocuje potřeby zákazníků i možnost rozšíření služeb. Je proto možné, že se jednou dočkají i zákazníci.