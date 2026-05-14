Na dětské onkologii a v Centru provázení v Olomouci nově plavou rybičky

Fakultní nemocnice Olomouc má dvě nová akvária. To větší, 320litrové, je v čekárně stacionáře Hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky, kde děti a jejich rodiče tráví čas před podáním infuzí s chemoterapeutiky. Vodu v něm čeří 34 tlamovců, původem z afrického jezera Malawi.
Menší, 240litrové akvárium je součástí Centra provázení, určeného mimo jiné dětským pacientům v paliativní péči a jejich blízkým. Akvárium se nachází přímo v prostorách, v nichž odborníci poskytují zdravotně-sociální poradenství. Kromě rostlin a vodních šneků jej obývá 18 rybek, hlavně neonek, oblíbených mezi akvaristy pro svou zářivou linii. Spolu s nimi i živorodky Gold molly, Black molly a platy. U dna a na stěnách akvária se drží ancistrusi, kteří čistí povrchy a přispívají k udržení biologické rovnováhy vodního mikrosvěta.
Akvária i rybičky zaplatili dárci
Obě akvária jsou vyrobená na míru, a to včetně nábytku, na němž stojí a který je musí udržet. Nemocnici nestály díky dárcům ani korunu. Vybavení zaplatili Michal Peterka a Jan Prokop z Přerova. Rybičky bezplatně dodal chovatel a specialista na tlamovce z Malawi Ivo Milar z Olšan u Prostějova. Zajišťuje pro ně i krmení.
Za neotřelým nápadem, jak zklidnit prostředí pro malé pacienty i jejich doprovod, stojí David Pospíšil, technik Oddělení správy budov. Ten se také o rybičky s pomocí pana Milara stará.
Cokoliv potřebuju, tak se mnou řeší, a pomáhá mi s veškerým servisem. Mám v něm nadstandardního pomocníka, popisuje David Pospíšil.
Pořízení dvou akvárií se na první pohled může zdát jako drobnost.
Jenže ve chvíli, kdy se před nová akvária posadíte, pochopíte, že jde o mnohem víc. O klid. O zastavení. O moment, kdy je možné zapomenout na stres a nemocniční čas na chvíli přestane tlačit, shrnuje radost z jejich pořízení nemocnice v tiskové zprávě.