Výrobce Milky zmenšením čokolády klamal zákazníky, rozhodl soud

Kateřina Čepelíková
Dnes
Autor: Archív Milka/Mondelēz
Dřív měla tabulka čokolády Milka 100 gramů, dnes má jen 90. Deset gramů sem, deset tam, řekli byste si možná. Jenže při nákupu více položek, které prošly tzv. smrskflací už zákazník moc spokojený být nemůže. A soudy mu dávají za pravdu. Zmenšování potravin při prodeji za stejné ceny musí být řádně označeno, rozhodl německý soud.

Německý soud tuto středu rozhodl, že nové čokolády Milka nesmí být uváděny na trh v současné podobě, kdy výrobce Mondelez International snížil hmotnost mnoha druhů čokolád Milka ze 100 gramů na 90 gramů a zároveň provedl pouze minimální změny v balení.

Západní soud tak pravil, že 90gramové tyčinky se nesmí prodávat ve stejném obalu, pokud byly v předchozích čtyřech měsících nabídnuty 100gramové verze. Rozpoznat, že jde o tabulku lehčí na první pohled jde jen stěží, celá tabulka je jen asi o milimetr tenčí než původní stogramová. 

„Je to forma klamavého balení,“ řekl předsedající soudce. „Spotřebitel nemůže poznat rozdíl,“ píše Yahoo.

Proti rozsudku se lze sice odvolat, ale toto rozhodnutí už nemá žádné okamžité důsledky, neboť čtyřměsíční přechodové okno po změně obalu již vypršelo.

Obaly zůstanou stejné, ale z případu se může stát precedens

Obaly u čokolád v prodejnách mohou zůstat stejné, ale z případu by se mohl stát precedens, nejen pro společnost Mondelez, ale i další firmy, které bez důrazného označení nedají zákazníkovi vědět, že zmenšili výrobek. Zda se soudní rozhodnutí dotkne v budoucnu i českého zákazníka u společnosti Mondelez zjišťujeme.

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

