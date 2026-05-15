Ministerstvo chce omezit screening rakoviny čípku, má skončit preventivní cytologie mladých žen

Ministerstvo zdravotnictví avizovalo změny ve třech screeningových programech. V tiskové zprávě ale příliš konkrétní nebylo, a tak jsem se na detaily doptávali. Nedostali jsme je všechny. Z upřesňujících odpovědí ale vyplývá, že rezort plánuje zásadním způsobem osekat screening rakoviny děložního hrdla. Gynekologická společnost se bude snažit toto rozhodnutí, které její předseda Vladimír Dvořák označuje za politické, ještě zvrátit.
Jak vypadá program nyní
Nyní na screening ke gynekologovi mohou přijít bezplatně dívky od 15 let. Horní věková hranice není zavedená.
Screening se odehrává v rámci preventivní prohlídky jednou ročně. Zahrnuje vyšetření stěru z povrchu děložního čípku, tedy tzv. cytologii. Ve věku 35, 45 a 55 let hradí zdravotní pojišťovny také preventivní HPV DNA test, jenž neukazuje přednádorové změny jako cytologie, ale je o krok před nimi: Říká, zda na děložním čípku jsou přítomné nebezpečné kmeny lidského papilomaviru způsobujících rakovinu.
Od ledna příštího roku ale u tohoto programu časného záchytu rakoviny nezůstane, zdá se, kámen na kameni.
Nově screening až od 25 let
Ministerstvo plánuje, že dolní věkovou hranici screeningu posune až na 25 let. A nově také zavede horní věkový strop na 65 letech.
U žen mladších 25 let nepočítáme se zavedením plošného HPV screeningu, protože výskyt karcinomu děložního hrdla je v této věkové skupině minimální a vývoj tohoto onemocnění obvykle trvá 10 až 15 let, napsala k otázkám Vitalia.cz Jana Dobrá z tiskového oddělení ministerstva.
U žen nad 65 let připravujeme individualizovaný přístup vycházející z předchozí screeningové historie, rizikových faktorů a celkového zdravotního stavu pacientky, dodala bez dalších podrobností.
Tyto plány přitom přicházejí v době, kdy se obecně diskutuje o výskytu rakovin stále v mladším věku a ví se také, že právě starší ženy častěji zanedbávají prevenci u gynekologa s přesvědčením, že po menopauze už k ženskému lékaři není třeba chodit, byť opak je pravdou. Právě starší ženy jsou např. rakovinou i jinými nemocemi ohroženy častěji, protože imunita u seniorů je obecně slabší.
Podle ministerstva to problém není, protože změny se týkají jen screeningu. Preventivní gynekologické prohlídky zůstanou zachované v současné podobě.
Pokud gynekolog při preventivní prohlídce zjistí podezření na patologický nález, může potřebná vyšetření standardně provést v rámci diagnostického procesu i u mladších žen, argumentuje Jana Dobrá. V takovém případě už ale nejde o screening či prevenci, ale indikované vyšetření a to podléhá úhradovým limitům, které ordinacím nastavují zdravotní pojišťovny. Lze tedy předpokládat, že pojišťovny by touto cestou uhradily méně vyšetření než při plošném programu včasného záchytu rakoviny.
Lékaři: Cytologii dívek ponechte
Předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák považuje omezení 25 až 65 let za nešťastné.
HPV DNA test skutečně nemá cenu do 30 let dělat, až na výjimky, protože u mladých žen je jeho pozitivita velmi vysoká. Cytologie ale smysl má. Nádor sice u dívek vidíme výjimečně, ale nacházíme řadu přednádorových stavů, které se dají léčit už i u mladších žen, popisuje lékař.
Na zachování cytologie od chvíle, kdy žena začne sexuálně žít, budeme trvat, a to v pravidelných ročních intervalech, dodává předseda odborné lékařské společnosti.
Názor o nezbytném ročním intervalu ale sdílí jen u dívek, které neprochází pravidelnými HPV DNA testováním. Při něm totiž podle lékaře je sice roční interval cytologie bezpečnější, ale pro zachycení změn na čípku není nezbytný a cytologii stačí dělat méně často.
Ve světě není žádná země, která by pravidelně testovala a měla i každoroční cytologii, podotýká lékař.
Pokud by ministerstvo zrušení screeningové cytologie do 25 let věku prosadilo, lékaři jsou připravení vyšetření i nadále plošně provádět. Buď jako indikované – v takovém případě by ovšem už nešlo o prevenci a lékaři i pacientky by naráželi na úhradové limity. Nebo by si je ženy platily stejně jako preventivní mamograf či ultrazvuk do 45 let. Ceny cytologie se pohybují od 500 do 1 500 Kč.
Úřad dostane další připomínky
Nezdá se nám také fér a úplně bezpečné vyřazovat ze screeningu a testování ženy nad 65 let, dodává Vladimír Dvořák s tím, že s ministerstvem nejde o
žádný velký spor. Změny jako celek lékaři neodmítají, ostatně některé sami iniciovali, a plánují podat další
technické připomínky.
Uvidíme, jak dopadnou, krčí rameny lékař.
Námitky směrem k ministerstvu od lékařů nepůjdou poprvé.
Měli jsme kritické připomínky, upozorňovali jsme na možné nedostatky. Určitě se nebráníme, aby se do screeningu zakomponoval častěji HPV DNA test, ale budeme se s ministerstvem a dalšími subjekty domlouvat, jak změny realizovat tak, aby žádná skupina žen nebyla diskriminovaná a necítila se ohrožena, říká pro Vitalia.cz Vladimír Dvořák.
Další stanovisko vydá odborná společnost po jednání na konci května. Na něm Dvořák očekává nad změnami velkou debatu. Stanovisko budou lékaři adresovat i ministerstvu a následně gynekologové očekávají další kolo jednání o podobě změn. Ministerstvo by ovšem rádo, aby platily už od ledna 2027.
Další změny ve screeningu
Věkové hranice nejsou jedinými změnami ve screeningu rakoviny karcinomu děložního hrdla. Ženy od 25 do 65 let budou sice mít nárok na bezplatnou screeningovou cytologii, ale v rozvolněnějším intervalu. Nyní je jednou ročně, od ledna by mohla být jednou za dva až tři roky.
Změnou k lepšímu pak je, že u žen od 30 do 65 let budou nově pojišťovny hradit každých zhruba pět let HPV DNA test. Nyní je hrazený jen ve věku 35, 45 a 55 let.
Provést tento test jednou za pět let je z hlediska prevence bezpečnější než jednou za tři nebo pět let odebraná cytologie. Proto na HPV DNA testy přechází skoro všechny země, popisuje gynekolog.
Prevence zůstává jednou ročně
Kromě screeningu budou gynekologové i nadále provádět preventivní prohlídky, přičemž ty zůstanou hrazené jednou ročně.
Prevence versus screening
Zatímco prevence je určená všem, screening se zaměřuje na vyhledávání pacientů či pacientek mezi těmi, kteří jsou v nejvyšším riziku nemoci.
Na prevenci chodí dívky zpravidla od 15 let, ale mohou i dříve. Její součastí od ledna už sice nebude cytologie, gynekologové ale mají řadu jiných vyšetření, kterými mohou hlídat zdraví žen.
Lékař v rámci prevence běžně provádějí vyšetření pohmatem, často doplněné o to ultrazvukovou sondou. Cílem je najít třeba myomy nebo nádorové změny sliznice.
Prevence u gynekologa má smysl, a to v každém věku. Při prevenci toho lze udělat hodně a objevit i jiná, než onkologická onemocnění. Navíc ženy můžeme přizvat do screeningu osteoporózy nebo rakoviny prsu nebo tlustého střeva a konečníku, popisuje lékař.
Může se ovšem stát, že jakmile bude frekvence preventivních prohlídek jiná než frekvence screeningu, ženy začnou prevenci vynechávat a protáhnou si roční návštěvy na návštěvu u ambulantního gynekologa jednou za tři roky až pět let.
Byli bychom neradi, kdyby ženy prevenci zanedbávaly nebo kdyby změny dokonce vedly k nižší účasti na screeningu. Musíme se snažit, aby se současný stav nezhoršil. Uděláme vše pro to, abychom účast na prevenci udrželi, ale nelze odhadnout, co bude za rok nebo za dva, podotýká předseda České gynekologické a porodnické společnosti.
Naráží tím na fakt, že na prevenci jednou za čas chodí zhruba 80 procent žen, screeningu využívá jen zhruba 60 procent z nich. Účast na programu časného záchytu rakoviny je tedy ještě kam posouvat.