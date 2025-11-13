Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Závislosti  »  Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách. Ve speciálních prodejnách ho koupí jen dospělí

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách. Ve speciálních prodejnách ho koupí jen dospělí

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Čaj a kapsle s kratomem
Autor: Shutterstock
Česko se po letech dočkalo další vlny legalizace návykových látek. Kratom je od středy legální, ale jen pro dospělé a jen u některých prodejců. Ti jej budou muset prodávat ve speciálních prodejnách nebo e-shopech.

V Česku od středy 12. listopadu začalo platit nařízení, které mění trh s drogami. Zatím tedy  pouze s kratomem, protože ten je historicky první v tuzemsku povolenou psychomodulační látkou. Jde o novou kategorii, kdy návykové látky mohou být prodávané, ale jen dospělým a za velmi omezených podmínek.

Jako kratom jsou označované sušené listy exotického stromu příbuzného s kávovníkem. Často jsou prodávané drcené, tedy ve formě prášku v různých odstínech zelené barvy. Látky, které obsahuje, mohou působit jak stimulačně, tak tlumivě. Záleží na užitém množství. Při pravidelném užívání na něm vzniká závislost (více jsme psali zde).

Nařízení vlády říká, že legální je od středy kromě prášku také extrakt z listů nebo výrobky, které kratom obsahují.

Prodej dětem je nově nelegální

Účinnost nařízení znamená, že počínaje středou je prodej kratomu dětem a dospívajícím do 18 let nelegální. A to u všech obchodníků. Dosud byl v šedé zóně, tedy neregulovaný vůbec.  

Hrana také zazvonila prodejním automatům, které často stály na ulici a kde si kratom mohl koupit kdokoliv. Ostatně, z ulic začaly mizet už před časem, kdy ministerstvo na regulaci již pracovalo.

Galerie: Kde jsme v minulosti objevili kratommaty a HHCmaty

Stejně tak se nově nesmí kratom prodávat v potravinách nebo večerkách. Prodej bude nyní možný výhradně ve specializovaných prodejnách a oficiálních e-shopech, které vlastní licenci, upozorňuje v tiskové zprávě instituce Think tank Racionální politiky závislostí. 

Takové prodejny teprve začnou vznikat. Nakupovat v nich budou moci jen dospělí zákazníci. Legálně jej budou moci prodávat i některé e-shopy.

Licenci má zatím devět firem

Pro obchodování s kratomem je nezbytné povolení Ministerstva zdravotnictví. Získalo jej zatím jen devět firem se zhruba čtyřicítkou provozoven (jejich seznam ministerstvo zveřejnilo na webu zde). Žádná z nich nemá povolený internetový prodej.

Tento seznam se ale bude postupem času proměňovat. Co do počtu, tak možnosti prodávat kratom v e-shopech. Zda držitelů licence přibude, bude záležet na tom, jaký zájem o speciální  povolení mezi obchodníky bude, i na tom, zda vyhoví podmínkám nastaveným státem. 

Prodejcům, kteří kratom od středy prodávají bez povolení nebo tam, kde nemají, hrozí přinejmenším pokuta za přestupek. Ale jít může i o trestný čin.

Muchomůrka červená (Amanita muscaria) je jedovatá houba z čeledi muchomůrkovitých. Patří k nejznámějším jedovatým houbám, ačkoliv fatální otravy jsou vzácností. Je užívána také pro své psychotropní účinky.

Muchomůrka zelená nebo bílá? Ukažte, jak znáte jedovaté houby podle fotek

Muchomůrka je pro spoustu lidí synonymem pro jedovatou houbu. Ale vyznáte se v nich? Jen jedovatých muchomůrek je více druhů a samozřejmě, nejsou to jediné nebezpečné houby.
Spustit kvíz

Konopí na seznam neprošlo

Ministerstvo se na doporučení odborníků pokoušelo na seznam psychomodulačních látek dostat také takzvané nízkopotentní konopí, tedy to s obsahem THC do jednoho procenta. Tento návrh ale negovala Evropská komise, a ministerstvo jej proto do nové kategorie nemohlo zařadit. Zůstává v Česku i nadále legální jako konopí technické.

Naopak u HHC, což je jeden z kanabinoidů, jenž stál za případy otrav dětí, rezort o zařazení na seznam neuvažoval. Od loňského března patří mezi nelegální, takže je trestný jakýkoliv jeho prodej nebo šíření (více o tom jsme psali zde).

Kratom v budoucnu zcela jistě nezůstane jedinou psychomodulační látkou. „Tento typ velmi přísné regulace může být příklad řešení pro celou řadu dalších látek s nižšími riziky. Samozřejmě podmínkou úspěchu této regulace je, že stát bude aktivně dohlížet, že je zákon dodržován,“ říká Jindřich Vobořil, předseda správní rady think tanku.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Anketa

Máte rádi jídlo z IKEA?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční regionální jídla podle fotek
1/10 otázek
Spustit kvíz

Související články

Dále u nás najdete

Okamura prosil podnikatele o hlasy ke zrušení EET. Teď jej zavede

Jaký obsah v reklamě nejlépe funguje? Horst Fuchs by se divil

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají alianci

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Lide.cz jsou zpět

Proč skončí většina stanic MTV a co bude dál

Minimální mzda, zaručený plat a jejich motivační složky v roce 2026

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Může za to švarcsystém?

Směřuje regulace AI k transparentnosti, nebo cenzuře?

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání

Internet se baví slabým heslem Louvre

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

Vyšetření žil nebolí. Hlavně ho neodkládejte, problém nezmizí

V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

Dětem s golfovou nohou pomáhá Ponsetiho metoda

Příští rok oslaví rodinná firma JK šperky 35 let na trhu

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).