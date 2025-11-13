Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách. Ve speciálních prodejnách ho koupí jen dospělí

V Česku od středy 12. listopadu začalo platit nařízení, které mění trh s drogami. Zatím tedy pouze s kratomem, protože ten je historicky první v tuzemsku povolenou psychomodulační látkou. Jde o novou kategorii, kdy návykové látky mohou být prodávané, ale jen dospělým a za velmi omezených podmínek.
Jako kratom jsou označované sušené listy exotického stromu příbuzného s kávovníkem. Často jsou prodávané drcené, tedy ve formě prášku v různých odstínech zelené barvy. Látky, které obsahuje, mohou působit jak stimulačně, tak tlumivě. Záleží na užitém množství. Při pravidelném užívání na něm vzniká závislost (více jsme psali zde).
Nařízení vlády říká, že legální je od středy kromě prášku také extrakt z listů nebo výrobky, které kratom obsahují.
Prodej dětem je nově nelegální
Účinnost nařízení znamená, že počínaje středou je prodej kratomu dětem a dospívajícím do 18 let nelegální. A to u všech obchodníků. Dosud byl v šedé zóně, tedy neregulovaný vůbec.
Hrana také zazvonila prodejním automatům, které často stály na ulici a kde si kratom mohl koupit kdokoliv. Ostatně, z ulic začaly mizet už před časem, kdy ministerstvo na regulaci již pracovalo.
Galerie: Kde jsme v minulosti objevili kratommaty a HHCmaty
Stejně tak se nově nesmí kratom prodávat v potravinách nebo večerkách.
Prodej bude nyní možný výhradně ve specializovaných prodejnách a oficiálních e-shopech, které vlastní licenci, upozorňuje v tiskové zprávě instituce Think tank Racionální politiky závislostí.
Takové prodejny teprve začnou vznikat. Nakupovat v nich budou moci jen dospělí zákazníci. Legálně jej budou moci prodávat i některé e-shopy.
Licenci má zatím devět firem
Pro obchodování s kratomem je nezbytné povolení Ministerstva zdravotnictví. Získalo jej zatím jen devět firem se zhruba čtyřicítkou provozoven (jejich seznam ministerstvo zveřejnilo na webu zde). Žádná z nich nemá povolený internetový prodej.
Tento seznam se ale bude postupem času proměňovat. Co do počtu, tak možnosti prodávat kratom v e-shopech. Zda držitelů licence přibude, bude záležet na tom, jaký zájem o speciální povolení mezi obchodníky bude, i na tom, zda vyhoví podmínkám nastaveným státem.
Prodejcům, kteří kratom od středy prodávají bez povolení nebo tam, kde nemají, hrozí přinejmenším pokuta za přestupek. Ale jít může i o trestný čin.
Konopí na seznam neprošlo
Ministerstvo se na doporučení odborníků pokoušelo na seznam psychomodulačních látek dostat také takzvané nízkopotentní konopí, tedy to s obsahem THC do jednoho procenta. Tento návrh ale negovala Evropská komise, a ministerstvo jej proto do nové kategorie nemohlo zařadit. Zůstává v Česku i nadále legální jako konopí technické.
Naopak u HHC, což je jeden z kanabinoidů, jenž stál za případy otrav dětí, rezort o zařazení na seznam neuvažoval. Od loňského března patří mezi nelegální, takže je trestný jakýkoliv jeho prodej nebo šíření (více o tom jsme psali zde).
Kratom v budoucnu zcela jistě nezůstane jedinou psychomodulační látkou. „Tento typ velmi přísné regulace může být příklad řešení pro celou řadu dalších látek s nižšími riziky. Samozřejmě podmínkou úspěchu této regulace je, že stát bude aktivně dohlížet, že je zákon dodržován,“ říká Jindřich Vobořil, předseda správní rady think tanku.