Ukažte, jak se vyznáte v jedovatých houbách. Poznejte je podle fotek

Muchomůrka červená (Amanita muscaria) je jedovatá houba z čeledi muchomůrkovitých. Patří k nejznámějším jedovatým houbám, ačkoliv fatální otravy jsou vzácností. Je užívána také pro své psychotropní účinky.
Autor: Depositphotos
Muchomůrka je pro spoustu lidí synonymem pro jedovatou houbu. Ale vyznáte se v nich? Jen jedovatých muchomůrek je více druhů a samozřejmě, nejsou to jediné nebezpečné houby.

Otrava houbami patří k rizikům houbaření a může skončit i tragicky. Příznaky jsou poměrně pestré,  pohybují se od obyčejné nevolnosti a bolestí břicha až po těžké poškození orgánů, jako jsou ledviny či játra, které může být fatální během několika dnů. Příčinou jsou toxické látky, jež si houby samy vytvářejí. 

Nejčastěji se lidé otráví, když si spletou jedovatou houbu s jedlou. Mnohé druhy jsou si totiž na první pohled velmi podobné – barvou, tvarem i velikostí. I zkušený houbař se tak může nechat zmást a domů si z lesa přinést nebezpečného dvojníka. Proto je důležité znát nejen „svoje“ houby, ale i ty, které je dokážou věrohodně napodobit.

Základním pravidlem bezpečného houbaření je jasné: sbírejte pouze to, co poznáte na sto procent. Pokud si nejste jistí, raději houbu v lese nechte – chuťový zážitek nestojí za zdravotní riziko. Jedovaté látky v naprosté většině případů zůstávají v houbách i po tepelné úpravě, takže vaření či smažení je bezpečnějšími neučiní.

Kvíz týdne

