Kanabinoidy HHC, HHC-O a THCP míří na seznam nelegálních drog

Prodej tří syntetických kanabinoidů skončí nejdříve 1. března 2024. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Podle něj bude záležet na tom, jak rychle ČR zákaz zkonzultuje u evropských úřadů, s nimiž koordinuje drogovou politiku.

Rozhodnutí vlády znamená, že v ČR bude nelegální jak obchodování, tak držení a užívání nových syntetických kanabionidů hexahydrokana­binol (HHC), hexahydrokana­binol-O-acetát (HHC-acetát, HHC-O) a tetrahydrokanabiforol (THCP), a to v jakékoliv podobě. Obchodníci se proto již nebudou moci schovávat ani za sběratelské předměty , ani za prodejní automaty.

Nejspíš jde ale o dočasný zákaz. Podle ministra by částečné nakládání a prodej mohly být uvolněny od ledna 2025. To už by měla být v platnost nová skupiny tzv. psychomodulačních látek, jež by umožňovala prodávat některé látky ovlivňující centrální nervovou soustavu dospělým.

K zákazu vedlo přibývání otrav

Zařazení na na seznam omamných a psychotropních látek vyšel ministrovi Vlastimilu Válkovi na podruhé. Loni v červenci jeho návrh ostatní ministři shodili ze stolu s tím, že lepší než zákaz bude vznik samostatné kategorie tzv. psychomodulačních látek. Jenže novela, jež by její vznik umožňovala, ještě neprošla ani Sněmovnou, ačkoliv v tuzemsku přibývá otrav.





Toxikologické informační středisko eviduje od června roku 2022 do 4.2.2024 170 případů intoxikace převážně dětí a mladistvých, uvádí důvodová zpráva k návrhu nařízení vlády.

Dokument shrnuje, že jen v lednu roku 2024 došlo v Karlovarském kraji k osmi případům předávkování HHC u dětí a dospívajících. Nejméně jedno dítě bylo hospitalizováno na oddělení JIP karlovarské nemocnice. V Plzni pak v souvislosti s látkou HHC ošetřili za uplynulý čtvrtrok 11 dětí, píše se v průvodním materiálu s tím, že předávkování se netýká pouze dětí. Jedna dospělá žena musela být dokonce napojena na plicní ventilaci a minulý víkend skončily i tři dospělé osoby na jednotkách intenzivní péče, dodává důvodová zpráva.

Bolesti i bezvědomí

K otravám dochází většinou po požití HHC a dalších látek přidaných do potravin . Při tomto způsobu užívání ale dochází ke zpoždění účinku. Podle důvodové zprávy první účinky nastupují půl hodiny až hodinu po pozření želé medvídků, čokolády, sušenek, nápojů a dalších s přídavkem HHC či THCP.

Uživatel si vezme např. gumového medvídka s obsahem HHC a nepozoruje žádné účinky, tak si vezme za 10 min další a pak ještě další, a tak dojde k předávkování, uvádí ministerstvo v důvodové zprávě.

Navíc neregulovaný prodej umožňuje v každém zboží mít jinou koncentraci těchto látek. Takže některé potraviny jí mohou obsahovat 30 procent, jiné i 50 nebo 70 procent.





Účinek HHC a THCP odborníci přirovnávají k nelegálnímu THC. Může se projevovat bolestmi hlavy, nevolností, agresí, změnou nálad, apetitu, ale i chování. V horším případě se předávkovaný ocitne v bezvědomí.

Kratom na trhu zůstává, stejně jako edibles

Ministr zdravotnictví HHC navrhoval zakázat už loni o prázdninách. Tehdy mezi nelegální drogy chtěl zařadit také kratom. Tedy prášek z listů exotického stromu, který má povzbudivý i tlumící účinek a vzniká na něm závislost. V druhém, aktuálně schváleném návrhu ale Ministerstvo zdravotnictví kratom vypustilo, ačkoliv i on je přidáván do tzv. edibles. Tedy zdánlivých cukrovinek či nápojů s přídavkem psychoaktivních látek. Kratomu se proto aktuální rozhodnutí vlády netýká a i nadále zůstává jeho prodej, včetně prodeje dětem legální a neregulovaný.

Podle mluvčího Ondřeje Jakoba ministerstvo kratom do aktuálního návrhu nezařadilo, protože jeho regulace bude dána až vznikem kategorie psychomodulačních látek.

Rozhodnutí o dočasném zákazu HHC také nezajistí, aby z trhu zmizely edibles, které svým balením i formou může přitahovat děti. Nezmizí ani prodejní automaty, u kterých je sporné ověřování věku nakupujících.