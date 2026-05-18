Ostravští lékaři jako první snížili krevní tlak speciálním katetrem

Anna Dvořáková
Dnes
operace vysoký krevní tlak
Kardiologové z Fakultní nemocnice Ostrava použili jako první v republice k úpravě vysokého krevního tlaku speciální ablační katetr. Pomocí radiofrekvenční energie, která jím vede, přeruší nervy zásobující ledviny. U určité skupiny pacientů se díky tomu daří tlak významně snížit.

Miniinvazivní intervenční výkon na angiolince Oddělení kardiovaskulárního Interní a kardiologické kliniky provedli společně odborníci na arytmologii a intervenční kardiologii. 

„Přes malý vpich v třísle jsme do ledvinných tepen zavedli denervační katetr druhé generace a následně jsme jím aplikovali radiofrekvenční energii,“ popisuje úvod výkonu intervenční kardiolog Tomáš Grézl a upřesňuje další postup: „Cílili jsme na sympatický nervový systém (sympatikus), který má vliv na regulaci krevního tlaku ledvinami.“ 

„Teplota kolem 40 až 60 stupňů spálí nervová vlákna sympatického systému a ten tak bude mít na regulaci krevního tlaku mnohem menší vliv. Musíme však takto ošetřit všechny cévy obou ledvin," vysvětlil arytmolog Miloš Špalek

Přednosta Interní a kardiologické kliniky FNO a LF OU, profesor Jan Václavík ovšem upozorňuje, že tuto metodu bude možné uplatnit u úzké skupiny pacientů. „Jsou to lidé, u kterých se vysoký krevní tlak nedaří upravit ani přes podávání tří nebo více léků. Dále musí projít podrobným vyšetřením, kterým se vyloučí různé druhotné příčiny vysokého tlaku, jako jsou hormonální příčiny nebo zúžení ledvinové tepny. Jejich věk musí být do 65 let a musí být potvrzeno, že předepsané léky na tlak pravidelně užívají.“ 

Profesor Václavík také dodává, že i po tomto výkonu musí pacienti léky užívat, ale hodnoty jejich krevního tlaku se významně zlepší. 

FN Ostrava je prvním pracovištěm v České republice, které výkon s pomocí ablačního katetru druhé generace od americké společnosti Medtronic provedlo. Lékaři předpokládají, že do konce roku podstoupí tuto formu léčby vysokého tlaku okolo dvaceti pacientů.

Anna Dvořáková

Šéfredaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

