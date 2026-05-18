Plánované změny screeningů: Testy stolice do schránky a konec cytologie u žen do 25 let

Změny se týkají tří screeningových programů. Konkrétně těch zaměřených na rakovinu děložního hrdla, plic a tlustého střeva včetně konečníku.
Ambicí není je zásadně měnit, ale upravit je tak, aby se jich účastnilo více lidí, protože vyšší účast a včasný záchyt jsou klíčové pro úspěšnou léčbu, podotýká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
U většiny změn předpokládá ministerstvo spuštění od 1. ledna 2027. Avizovalo ale také, že některé dílčí organizační a technické kroky bude zavádět mimo tento termín a postupně.
Screening rakoviny děložního hrdla
Jak je to nyní: Screening je určený dívkám od 15 let, probíhá u ambulantních gynekologů. Nyní je hrazený jednou ročně, probíhá v rámci preventivní prohlídky a spočívá v odběru a vyšetření stěru ze sliznice děložního čípku (tvz. cytologie). V 35, 45 a 55 letech pak lékař nechává stěr podrobit také tzv. HPV DNA testování. Odběr se pro něj dělá stejně jako u cytologie, ve vzorku ale laboratoř s pomocí molekulárně-genetických metod hledá DNA vysoce rizikových typů HPV.
Zatímco cytologie zachycuje přednádorové změny, HPV test je o krok napřed, protože ukazuje, zda na čípku je přítomen rizikový typ HPV viru. Má také spolehlivější výsledky (jak, to jsme psali třeba zde).
Jak by to mělo být od ledna: U dívek od 15 do 25 let zůstane zachovaná preventivní prohlídka jednou ročně, screening ale podle návrhu ministerstva skončí. To znamená, že pojišťovny jim už nebudou hradit preventivní cytologii, ale pouze tu indikovanou kvůli zdravotním obtížím.
U žen od 25 do 30 let zůstane zachována screeningová cytologie. V jakém intervalu, to ministerstvo na dotazy Vitalia.cz neuvedlo. Nyní je jednou ročně, od ledna se ale tento interval může prodloužit.
U žen od 30 do 65 let bude mít screening prodloužený interval. Cytologii budou pojišťovny preventivně hradit už jen jednou za dva až tři roky. Každých pět let ale nově každé ženě bude hradit HPV DNA test.
Cílem je co nejspolehlivěji identifikovat přítomnost viru, který rakovinu děložního čípku způsobuje, a zároveň nevystavovat ženy s opakovaně negativním HPV testem příliš častým cytologickým vyšetřením, která v takové situaci nepřinášejí další přínos, vysvětluje prodloužení intervalu ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě.
Screening skončí také u žen nad 65 let.
Připravujeme individualizovaný přístup vycházející z předchozí screeningové historie, rizikových faktorů a celkového zdravotního stavu pacientky, uvádí Jana Dobrá z tiskového oddělení ministerstva.
Bezplatná preventivní prohlídka jednou ročně zůstává u dívek a žen zachovaná.
Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku
Jak je to nyní: Program je určený mužům i ženám od 45 do 74 let (o změnách u věkové hranice od ledna 2026 jsme psali zde). Do programu zájemce zapojují praktičtí lékaři a gynekologové. Program spočívá v preventivním vyšetření skrytého krvácení do stolice jednou za dva roky (u praktického lékaře) a v preventivní endoskopickém vyšetření tlustého střeva, tedy koloskopii jednou za deset let (na některých gastroenterologiích).
Jak by to mělo být od ledna: Věk vstupu do programu, frekvence vyšetření i nutnost mít na screening žádanku změn nedozná.
Nejvíce viditelnou změnou bude, že kromě adresného zvaní především skrze notifikace v mobilu některým lidem začnou do poštovních schránek chodit speciální zásilky.
Plánujeme aktivnější oslovování osob, které se screeningu dlouhodobě neúčastní, například prostřednictvím zasílání souprav na odběr stolice, uvádí za ministerstvo Jana Dobrá.
Kdo bude testy rozesílat, neupřesňuje, píše ale, že půjde o sady umožňující odběr stolice doma. Po zanesení vzorku praktikovi jej bude možné vyšetřit testem FIT (fekální imunochemický test), tedy zjistit případné okultní, tj. okem neviditelné krvácení do stolice. Právě to bývá jedním z příznaků nádoru.
Kolik testů celkem odejde, jak dlouho budou rozesílané a na kolik taková forma zvaní do screeningu vyjde, zatím rezort neuvádí. Dodává ale jiný detail:
Nepočítáme s jednorázovým plošným rozesláním testů celé populaci; preferujeme postupný a organizačně řízený model zavádění v souladu s dostupnými kapacitami pro navazující kolonoskopické vyšetření, podotýká ve vyjádření pro Vitalia.cz Jana Dobrá.
Ministerstvo také plánuje zapojit do zvaní více lékařských odborností. Nyní se programu lze účastnit zejména skrze praktického lékaře nebo gynekologa. Kteří další lékaři budou moci žádanku vystavit, to úřad zatím neupřesnil.
Ministerstvo bude také chtít, aby pojišťovny motivovaly nemocnice a ambulance k posílení kapacit preventivního vyšetření střeva. Čekací lhůty na preventivní koloskopii by se proto teoreticky mohly zkrátit. Nebo zůstanou stejné za cenu toho, že bude vyšetřených více zájemců.
Screening rakoviny plic
Jak je to nyní: Program je určen silným kuřákům či exkuřákům (vykouřených tzv. dvacet balíčkoroků) od 55 do 74 let. Mužům i ženám. Do programu zájemce zapojují praktičtí lékaři nebo pneumologové. Spočívá v návštěvě pneumologa a vyšetření nízkodávkovým CT, a to opakovaném (interval se pohybuje od šesti týdnů do dvou let dle výsledků prvního CT vyšetření).
Jak by to mělo být od ledna: Podmínky vstupu do programu včetně nutnosti mít žádanku zůstanou stejné.
Kromě praktických lékařů a plicařů budou moci ale nově do programu silného kuřáka či exkuřáka zapojit také lékaři jiných odborností. Jakých, to zatím rezort neupřesnil, protože změnu ještě připravuje.
Rozšíření okruhu odborností bude v maximálním možném rozsahu, aby byl screening dostupnější a administrativně jednodušší, uvádí Jana Dobrá.
Podotýká také to, že součástí změn screeningu bude
další rozvoj organizační dostupnosti programu, včetně lepší koordinace péče a postupného posilování sítě zapojených pracovišť.