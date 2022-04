Farmáři z Brna: kousek od centra pěstují čerstvá rajčata i saláty

Duben bývá v podmínkách naší země prvním měsícem, kdy se na trhu objevuje první zelenina z tuzemské produkce. Týká se to i rajčat z rodinné Farmy Ráječek na okraji Brna, která nabízí v současné době nejširší sortiment rajčat pěstovaných v ČR ve sklenících hydroponickou metodou.

Od salátů k rajčatům

Farma působí na trhu od roku 1997, její kořeny ale sahají až do třicátých let minulého století. U zákazníků je přitom známá především širokou nabídkou různých druhů salátů (více než 20 odrůd). V posledních letech se ale také intenzivně věnuje pěstování rajčat, a to jak keříčkových, tak koktejlových i cherry rajčat – celkem jde v letošní sezóně o 13 odrůd.

Což má svou logiku – Matěj Sklenář, syn majitele farmy, vystudoval v minulosti v Nizozemsku ve Wageningen University obor skleníkové pěstování. A tuto zkušenost nyní přenáší do pěstitelské praxe v rodinné farmě právě do pěstování rajčat včetně aplikace nových technologií a nových pěstebních postupů. Tím je i princip hydroponie.

Výhody hydroponického pěstování

Hydroponie šetří zhruba 80 procent vody, umožňuje nahrazení chemických postřiků hmyzem či opylování rostlin prostřednictvím čmeláků.

„Rajčata pěstujeme hydroponicky ve fóliovníku. Díky tomu na malé ploše pěstujeme kvalitní zeleninu šetrně vůči životnímu prostředí. Ušetříme 80 % vody oproti konvenčnímu pěstování, 100% vyloučíme herbicidy při celém procesu pěstování. Používáme biologickou ochranu, s opylováním nám pomáhají čmeláci. A veškerou dešťovou vodu zachycenou z povrchu fóliovníku využijeme na zalévání,“ popisují farmáři.





Pěstují i unikátní odrůdy rajčat

Část rajčat pěstovaných na farmě také slouží jako odrůdy pokusné, při hledání co nejvhodnější nabídky pro spotřebitele, ale třeba i pro potřeby místních restaurací. I díky tomu mohou již v současné době zájemci o produkty Farmy Ráječek ochutnat rajčata, která u nás nikdo nepěstuje.

Jednou z nich je takzvané „býčí srdce“, jejíž využití je optimální například do hamburgerů – rajčata uvedené odrůdy totiž nepouštějí na řezu tolik šťávy, takže když se vloží do teplého hamburgeru, drží si stále svou strukturu, a navíc jsou podlouhlejší, takže svou plochou pokryjí celou vrstvu hamburgeru.

Čerstvá rajčata z farmy jsou v prodeji od dubna

Stejně jako i další druhy zeleniny mají přitom i rajčata různé formy využití. Zatímco pro průmyslové zpracování jsou vhodnější větší odrůdy rajčat pěstované hlavně na polích, koktejlová rajčata, která jsou o něco sladší, se hodí na saláty a pro vaření, a cherry rajčata, která jsou nejmenší, ale i nejsladší, jsou nejvhodnější jako čerstvá k přímé konzumaci.

Už koncem dubna se o tom mohou přesvědčit návštěvníci farmářské prodejny, informace o otevírací době a aktuálním sortimentu najdete na webu Farmy Ráječek a jejích sociálních sítích, oboje se mění podle sezóny. Prodejna nenabízí jen rajčata nebo saláty, ale veškerou dostupnou zeleninu od tuzemských pěstitelů. V letošním roce také obohatí nabídku „pod střechou“ pěstované maliny, které začali také na Farmě Ráječek pěstovat.

Česká rajčata: roste nabídka, ale i cena

Obdobně jako v případě dalších zelinářských a obecně zemědělských komodit, musí také u rajčat letos spotřebitelé počítat s vyšší cenou. I zelinářům výrazně vzrostly náklady, kromě jiných například ceny průmyslových hnojiv a energie, což je u skleníkové produkce docela významné, neboť zejména v zimních měsících se musí rostlinám přitápět.

Pokud se situace nezmění (a příliš velké změny očekávat nelze), může být příští sezóna skleníkových rajčat kratší, aby jejich pěstitelé část největších nákladů na energie v zimních měsících ušetřili. Neuvažují o tom jen na Farmě Ráječek, ale i v zahraničí, což by v praxi zřejmě znamenalo na konci letošního roku a začátku příštího roku další nárůst cen rajčat. Ten lze očekávat ale i letos, a i když ještě nejsou veškeré cenové kalkulace hotové, meziročně půjde zřejmě o zvýšení cen nejméně o 15, ale i více procent.

Výzvou doby je přitom právě spotřeba průmyslových hnojiv, které v současné době nemají, nejen v zelinářství, adekvátní náhradu. Jejich spotřebu se proto snaží minimalizovat i na uvedené farmě, k čemuž pomáhá právě hydroponické pěstování. Při něm jsou pro rostliny potřebné živiny rozpuštěné ve vodě, která rostliny zavlažuje a která opakovaně porosty rajčat koluje. Výsledkem je zhruba pětinová spotřeba živin oproti pěstování rajčat na polích a, jak již bylo řečeno, také o poznání nižší spotřeba vody. Ani to ale bohužel nestačí nárůst nákladů na produkci rajčat vykompenzovat.