Poté, co řetězce avizovaly konec prodeje vajec od slepic chovaných v klecích a v listopadu 2020 prezident Miloš Zeman svým podpisem stvrdil novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, se otázka budoucnosti českých slepic v klecích zdánlivě nadobro uzavřela.

Tehdy museli chovatelé nosnic v klecích začít přemýšlet, co budou dělat. Východisek nebylo mnoho; buď své chovy z klecových přestaví například na podestýlku, nebo skončí. Loni v září předpovídala předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie (ČMDU) a tajemnice Agrární komory Gabriela Dlouhá, že by mělo jít o deset až patnáct procent chovatelů. Jak je tomu dnes? A jak to ovlivní soběstačnost Česka v produkci vajec?

Drůbežáři chtějí letos omezit produkci

Přestože se celkový počet nosnic v různých typech ustájení za poslední čtyři roky zvýšil o zhruba osm set tisíc kusů, přičemž se velmi razantně zvýšil počet nosnic chovaných na podestýlce, drůbežáři své chovy letos hodlají omezovat. V novém průzkumu Agrární komory a ČMDU se tak vyjádřila více než polovina ze čtyřiapadesáti oslovených drůbežářských společností. Jde většinou o podniky kombinující rostlinnou a živočišnou výrobu a o chovatele masné drůbeže.



Autor: ČMDU Jaké jsou záměry vašeho drůbežářského podniku pro rok 2022?

Zcela skončit s chovem drůbeže chce 5,6 procenta dotázaných. Beze změny ponechá objem chovu drůbeže 40,7 procenta oslovených podniků. Rozšířit chov drůbeže se letos chystají jen necelá dvě procenta respondentů.

Proč drůbežáři končí? Důvodů přibylo

Jako nejčastější důvod pro omezení či ukončení chovu uváděli respondenti nízké výkupní ceny a raketově rostoucí vstupní náklady. Elektřina i plyn totiž v některých případech vzrostly o stovky procent a nafta o desítky procent.





Pozadu nezůstaly ani ceny krmných směsí. „Na konci loňského roku se zvedly o dvacet až dvacet pět procent a k 1. dubnu letošního roku šlo o čtyřicet jedna procent,“ říká Gabriela Dlouhá s tím, že ceny stále rostou. A protože cena krmiva tvoří sedmdesát (i více) procent ceny vejce, prodeje za někdejší ceny nebyly udržitelné, proto ještě před Velikonocemi vejce zdražila. „Éra levných vajec končí,“ říká místopředseda pro nosnou drůbež Českomoravské drůbežářské unie Zdeněk Mlázovský, který je současně místopředseda představenstva Proagro Nymburk.



Jako další z důvodů omezení či konce své produkce chovatelé uváděli nucený přechod na alternativní způsoby ustájení od roku 2027 kvůli zákazu klecových chovů a omezené možnosti odbytu. Některé podniky zmiňovaly změnu výrobního zaměření podniku či omezení vývozu do Ruska vzhledem k ukrajinsko-ruskému konfliktu.

Klecová vejce se možná budou prodávat i v roce 2027

„Pokud se situace nezlepší a více než polovina chovatelů nosné i masné drůbeže omezí své podnikání, jak ukazuje i náš průzkum, hrozí další pokles soběstačnosti Česka v produkci vajec a drůbežího masa. V situaci, kdy je ohroženo zásobování potravinami kvůli ukrajinsko-ruskému konfliktu, bychom se přitom měli snažit o pravý opak,“ dodává Gabriela Dlouhá. (Soběstačnost Česka v drůbežím mase se podle dat Českého statistického úřadu pohybovala v roce 2020 na úrovni 59,8 procenta a u vajec 87,5 procenta.)

Pomoc může přijít v podobě mimořádného balíčku od Evropské unie, kde je 270 milionů korun (přerozdělovat se bude mezi chovatele prasat a pěstitele jablek, nově přibyla i drůbež), nebo od státu. Ten drůbežářská unie požádala o dotace na přestavění klecových chovů. „Byla nám přislíbena pomoc, ale nikdo nepředpokládal, co se stane na Ukrajině…,“ říká Zdeněk Mlázovský. Podle něj stát aktuálně peníze nemá, proto je možné, že se oddálí účinnost zákona o klecových chovech do doby, než by se situace stabilizovala. Může jít až o tři roky.

„Mluvilo se také o tom, že by zákon o zákazu prodeje klecových vajec začal platit v roce 2030 na území celé Evropské unie,“ nastiňuje Zdeněk Mlázovský varianty pomoci, které jsou pro drůbežáře ve hře. Tímto způsobem by mohli chovatelé získat peníze na přestavbu například z Evropských fondů. Koho by tento odklad ale nepotěšil, to jsou ti, kteří dlouhé roky proti klecovým chovům protestovali.

Galerie: Takhle žijí slepice v kleci

Ceny vajec se opět zvednou. Nejspíš v květnu

„Myslím, že i řetězce, které prohlásily, že nebudou od roku 2025 prodávat klecová vejce, toto rozhodnutí přehodnotí,“ říká místopředseda pro nosnou drůbež ČMDU. O vejce je totiž od začátku roku enormní zájem a s krizovou situací na Ukrajině se ještě zvýšil, je jich málo.

„Aktuálně se začínají domlouvat ceny vajec na květen a řetězce se nebrání mírnému zvyšování cen, což se po Velikonocích nikdy nestalo. Je vidět, že vejce v Evropě nejsou, protože kdyby byla a byla levná, tak si je řetězce přivezou a my o tom vůbec nevíme,“ říká Zdeněk Mlázovský.