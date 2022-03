Na Vysočině pěstují rajčata bez pesticidů. Do obchodů jdou čerstvá a zralá

Rajčatová farma v Kožichovicích funguje již třetím rokem. V rozsáhlých sklenících na Vysočině celoročně zrají šťavnatá rajčata, která jsou distribuována po celé republice, pod vedením hlavního agronoma Tomáše Klímy a vedoucího provozu Aleše Konečného.

Zdejší produkce se může pochlubit certifikací Bez pesticidů, díky níž máte jistotu, že během pěstování není použita žádná chemie a péče o rostliny probíhá udržitelným způsobem. Farma Kožichovice rovněž získala ocenění Regionální potravina pro Kraj Vysočina a je zařazena do příběhů regionálních potravin, které mapují kvalitní lokální výrobce.

Sklízíme jen zralá rajčata, říkají na farmě

Hlavní motivací ke vzniku farmy byla velká láska Čechů k rajčatům jako takovým. Je až s podivem, kolik rajčat se v tuzemsku ročně sní, a projekt rajčatové farmy byl tak logickým řešením reagujícím na velkou poptávku.

„Hlavní motivací pro založení farmy bylo poskytnout zákazníkům kvalitní zeleninu v kraji. Rajčata dovážená ze zahraničí nemohou konkurovat naší produkci. Plody se trhají ještě oranžové a na cestě stráví mnohdy až týden, než se dostanou do rukou koncového zákazníka. Toto u nás odpadá, rajčata se sklízejí zralá, jejich chuťové vlastnosti jsou tak na úplně jiné úrovni,“ popisuje vedoucí provozu Farmy Kožichovice Aleš Konečný, proč se rozhodli začít pěstovat rajčata na Vysočině.

Celoroční sklizeň díky technologiím

Skleníky s rajčaty na Farmě Kožichovice disponují nejmodernějšími technologiemi, díky nimž je farma schopna produkovat rajčata dvanáct měsíců v roce. Za jeden týden sklidí třicet až třicet pět tun rajčat v závislosti na ročním období.

Farma je energicky soběstačná, má vlastní energocentrum, kogenerační zdroj, jenž vyrábí vlastní elektřinu a jako vedlejší produkt teplo, jímž jsou skleníky vytápěny. Farma rovněž shromažďuje veškerou dešťovou vodu ze skleníků a okolních budov i přebytečnou vodu ze závlahy a znovu ji využívá pro závlahu rostlin.

Samostatnou kapitolou je pak péče o rostliny jako takové. Každé rostlině je věnována speciální pozornost a naučit se o rajčata správně starat není jen tak. „Péče o rajčata vyžaduje velkou manuální dovednost. Jeden rajčatový keř vyprodukuje až 25 kilo rajčat, a pokud jednou říznete špatně, rostlinka už se nevzpamatuje. Proto jsou zaměstnanci speciálně školeni, aby věděli, jak se o rajčata správně starat,“ říká Tomáš Klíma. Farma Kožichovice vytvoří čtyřicet celoročních pracovních míst s jednosměnným provozem od pondělí do pátku pro místní obyvatele, a podporuje tak zaměstnanost v regionu.

Bez chemie a ekologicky

Výsadou Farmy Kožichovice je důraz na ekologii a udržitelné postupy během celého pěstebního procesu. K ochraně rostlin jsou používány výhradně biologické přípravky. Proti škůdcům se do skleníků nasazují vhodní hmyzí predátoři, kteří přirozeným způsobem zabraňují znehodnocení rostlin.

Díky tomu může Farma Kožichovice jako jedna z mála používat certifikaci Bez pesticidů. Ta je pravidelně kontrolována, aby byly dodrženy předepsané standardy.

„Udržitelné pěstování bez chemických zásahů je pro nás prioritou a nastoleného trendu se chceme určitě držet i do budoucna,“ říká hlavní agronom Tomáš Klíma.

Rajčata z Farmy Kožichovice se těší velkému zájmu ze strany zákazníků, kteří si zvykli nakupovat kvalitní produkty od lokálních výrobců. „Máme radost, když slýcháme od našich zákazníků, že už se jim nevyplatí pěstovat si vlastní rajčata na zahrádce či na balkóně. Ty naše jsou zkrátka lepší. Často se nám stává, že jedou lidé z daleka a naplní rajčaty celý kufr auta, že prý je vezou pro rodinu či celou vesnici,“ směje se Aleš Konečný.

Ocenění otevřelo cestu k dalším zákazníkům i od rajčat k jahodám

Farmě se podařilo získat ocenění Regionální potravina za jejich odrůdu Oliver, která se podle hodnotitelů pyšní výrazným aroma a krásným kulatým tvarem. „Zisk ocenění pro nás byl velmi milým překvapením. Je to pro nás skvělá příležitost se zviditelnit a dostat se k novému okruhu zákazníků. Od té doby vnímáme větší povědomí o naší farmě u veřejnosti. Rovněž nám chodí nabídky, abychom se účastnili nejrůznějších trhů za hranicemi našeho kraje,“ pochvaluje si Tomáš Klíma.

Rajčata můžete koupit v prodejně přímo v areálu v Kožichovicích, dále pak na několika místech ČR u smluvních odběratelů. V únoru letošního roku pak byla otevřena prodejna v Praze na Vinohradech, kde je možné zakoupit rajčata i další produkty z farmy.

A jaké jsou plány do budoucna? „V první řadě bychom chtěli udržet nyní nastavenou kvalitu našich produktů. Rádi bychom také rozšířili pěstební plochu o další skleníky. Naše plány se nyní vedle rajčat ubírají také směrem k jahodám, které bychom chtěli zákazníkům nabídnout celoročně. Ty se v tuzemsku ve sklenících skoro nepěstují, je to tak pro nás velká výzva,“ uvádí Tomáš Klíma. A podle posledních zpráv z farmy jsou již první jahody zasazeny ve fóliovníku a k mání pro zákazníky by mohly být již zhruba koncem března.