Jak pěstovat microgreens? Překvapivě snadno

Nepotřebujete žádné významné pěstitelské schopnosti, nemusíte ani čekat na jaro, stačí jen slunné místo a během pár dní z nenápadných semínek vzrostou microgreens. Maličké rostlinky doslova nabité energií. A ta se nám po zimě určitě bude hodit.

Microgreens nejsou klíčky

Mnozí si je pletou s klíčky, proto si v úvodu vysvětlíme, jaký je mezi rozdíl „Zatímco klíčku stačí k růstu dva až čtyři dny a konzumuje se i s kořínkem, microgreens jsou dle druhu připraveny ke sklizni mezi sedmým až desátým dnem a jí se pouze vrchní část rostlinky bez kořínkové části. Microgreens se mohou pochlubit až čtyřicetkrát vyšším obsahem živin než dospělá rostlina,“ říká Michal Tesařík z farmy inGreen, která se věnuje pěstování microgreens a aquaponii.

Během růstu rostlinek se exponenciálně navyšuje množství esenciálních aminokyselin, enzymů, vitamínů i minerálních látek. „Nabuzené několikadenní rostlinky mohou svým složením pokrýt značnou část denního příjmu vitamínů a minerálních látek a zpestřit jídelníček. Takový hrách v době klíčení má velké množství vitamínu C, semínka červeného zelí jsou bohatá na vlákninu a jsou zdrojem nejen vitamínů jako C, E, K a B, betakarotenu, ale i řady minerálních látek, jako jsou železo, jod, vápník, fosfor, draslík, hořčík apod. Microgreens bazalky jsou zase zdrojem polyfenolů z řad antioxidantů. Nenáročnost pěstování microgreens umožní mít vždy po ruce v kuchyni živinami nabitou a mnohostranně využitelnou surovinu,“ motivuje k pěstování Kateřina Šimková, nutriční specialistka ze Zdravého stravování.

Jak si založit microgreens zahrádku

Je to snadné, stačí si koupit nakličovací nádobu, osivo, příp. další pomůcky, a pustit se do klíčení. „Je dobré vědět, že pro klíčení se mají správně používat chemicky neošetřená potravinářská semena, a proto je vhodné upřednostnit ta v bio kvalitě. Je to z toho důvodu, že microgreens se jedí čerstvá bez tepelné úpravy. Proto si zachovají mimořádné množství živin. K probuzení semínek dojde díky kontaktu s vodou,“ vysvětluje Michal Tesařík.

Záleží na druhu, ale obvykle se semena namáčí až deset hodin ve filtrované vodě, poté se dají do nakličovací nádoby a nechají sedm dní odpočívat. Během této doby je třeba je dvakrát až třikrát denně propláchnout, aby nevznikl velký prostor pro množení mikroorganismů. Pakliže s pěstováním microgreens začínáte, můžete si usnadnit práci a pořídit si set pro začátečníky.

Ponechává vám zábavu nakličování, ale nestojí vás prakticky žádný čas. Obsahuje už vše, co k pěstování potřebujete, klíčící misku i chemicky neošetřené bio osivo. Některé sety obsahují i antiseptický absorbent (pevnou látku schopnou dobře sát vodu) na bázi draslíku. Ten vložíte do misky, zalijete vodou a zasejete semínka. A tím veškerá vaše péče končí, vy jen za týden až deset dní sklízíte úrodu. Během růstu nemusíte microgreens rosit ani zalévat a nespornou výhodou takového absorbentu je, že díky němu semena nezplesniví.

Kde microgreens využít?

Vypěstované microgreens ostříháte nůžkami a využijete do pomazánek, salátů, smoothie, rizota nebo se hodí jako ozdoba na sendviče, do polévky či na těstoviny. „Ze sklizně microgreens můžete připravit i famózní pesto, které vás chutí přenese do slunné Itálie. Skvěle se hodí i jako doplněk k sýrům, steakům a rybám. Oblíbená je například řeřicha, ředkvička, zelí, brokolice, hrách, kedlubna či hořčice,“ přidává tip na využití microgreens Kateřina Šimková.