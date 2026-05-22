Inovativní výrobky roku: oceněný je Ovsánek, syrob Kitl i popkorn v čokoládě

Kateřina Čepelíková
Dnes
Autor: Foodnet
Už po třinácté se uskutečnila soutěž o inovativní výrobek roku. Tedy výrobek s lepším složením, který má méně cukru, soli nebo tuku, byl vyroben novým způsobem výroby nebo jde například o potravinu pro lidi se speciální výživou či se jedná o alternativní potraviny. Známe vítěze.

13. ročník soutěže Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek má vítěze. Do soutěže se přihlásilo celkem 28 společností a 82 potravinářských výrobků.

Hodnocení proběhlo v několika kategoriích:

Bezpečnost a kvalita potravin

Vítěz:

  • Popcorn s příchutí jahody v bílé čokoládě; vanilkový rohlíček a lanýž – V případě jahod jde o vypukané kukuřice obalené v glazuře z lyofilizovaných jahod a následně v lahodné bílé čokoládě.
  • Výrobce: Gapop s.r.o.
  • Ovoce a zelenina plněné sýrem – Jde o balené speciality vhodné na party nebo k večernímu zobání. Oceněné byly Oranžové papriky s meruňkami; Třešňové papričky; Oranžové papriky; Žluté mini patisony; Meruňky
  • Výrobce: FineDine s.r.o.
  • GRIZLY Salties – Jedná se o slané pochutiny v příchutích uzený mix; provensálský mix a sýrový mix
  • Výrobce: CALBUCO s.r.o.

Dále oceněné výrobky:

  • Kitl Syrob Meruňka – Jde o hustý sirup k přípravě domácí limonády s příchutí, která doplňuje například jahodu, okurku, meruňku nebo zázvor.
  • Výrobce: Kitl s.r.o.
  • Karybanátky
  • Výrobce: TILAPIA s.r.o. 
  • Americký okurkový salát Salatbar efko
  • Výrobce: efko cz s.r.o. 
  • Selské beraní rohy kořenité s olejem
  • Výrobce: efko cz s.r.o. 
  • Mini kornoutky pistácie a bílá čokoláda
  • Výrobce: CALBUCO s.r.o.
  • Bageta MIX Černý sezam
  • Výrobce: IREKS ENZYMA s.r.o. 
  • Žitamoc
  • Výrobce:United Bakeries a.s.
  • Jihočeské pomazánkové tradiční Budapešť
  • Výrobce: Madeta a.s. 
  • Mattoni Daiquiri jahoda + Mattoni G&T + Mattoni mojito 
  • Výrobce: Mattoni 1873 a.s. 

Dále oceněné produktové řady:

  • Řada vývarů: Hovězí vývar, Kuřecí vývar, Zeleninový vývar
  • Výrobce: Perfect Chefs s.r.o.
  • Zmrzlinová řada: Hollandia jogurtová zmrzka BIO Borůvka; Hollandia jogurtová zmrzka BIO Jahoda; Pegas Premium Malina v malinové polevě; Pegas Premium Mango & Marakuja v mangové polevě.
  • Výrobce: Bidfood Czech Republic s.r.o. 

Reformulace roku

Vítěz:

  • Řada kořenících směsí bez soli – Mezi oceněnými produkty byly kořenící směsi Aglio Olio Peperoncino bez soli; Bylinkové máslo bez soli a Chlebové koření bez soli.
  • Výrobce: IDC-FOOD, s.r.o.
  • Červená řepa bez přidaného cukru – Jde o výrobek společnosti efko, která má ve svém portfoliu už několik výrobků, které neobsahují cukr. Například okurky, či přesnídávky.
  • Výrobce: efko cz s.r.o.
  • Mattoni Esence yuzu a okurka + Mattoni Esence Mango – Ochucené minerální vody bez cukru či jiných sladidel.
  • Výrobce: Mattoni 1873 a.s.

Dále oceněné výrobky:

  • Galbani Mozzarella Protein – Mozzarella+protein Galbani i je varianta klasické mozzarelly s vyšším obsahem bílkovin. Vyrábí se z pasterizovaného mléka, syřidla, mléčných kultur a soli.
  • Výrobce: Lactalis CZ, s.r.o.

Udržitelná výroba potravin

Vítěz:

  • Manka řepkový olej + Slunka slunečnicový olej – Oleje jsou za studena lisovány a šetrně, pouze fyzikálně bez chemických přísad rafinovány, díky čemuž si zachovávají cenné přírodní vitamíny a antioxidanty.
  • Výrobce: FABIO PRODUKT spol. s r. o.

Potraviny pro osoby se specifickými požadavky na výživu

Vítěz:

  • BOOPi Jogurt ve skle jahoda – jemný ovocný jogurt bez laktózy a jahodovým pyré, díky čemuž je vhodný hlavně pro děti.
  • Výrobce: INTERLACTO spol. s r.o.

Alternativní potraviny

Vítěz:

  • Fermentík – Oceněné byly fermentované výrobky s příchutí mrkev s jablkem; dýně s mangem; červená řepa s černým rybízem. „Zájem o fermentované potraviny i funkční výživu dlouhodobě roste. Spotřebitelé dnes hledají produkty, které nejsou jen chutné, ale zároveň podporují trávení, imunitu a celkový zdravý životní styl. Ocenění vnímáme jako potvrzení, že právě tímto směrem má smysl se ubírat,“ říká Michal Čižmár, ředitel a jednatel společnosti Semix.
  • Výrobce: SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

Dále oceněné výrobky:

  • Ovsánek Protein – Jde o čistě rostlinný zakysaný výrobek, který vzniká fermentací (kysáním) předem naklíčeného celozrnného ovsa. Výrobek reaguje na rostoucí zájem spotřebitelů o nutričně vyvážené a praktické snídaňové produkty s vyšším obsahem bílkovin a vlákniny, bez lepku a bez laktózy.
  • Výrobce: SEMIX PLUSO, spol. s r.o.
Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

