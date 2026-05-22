Inovativní výrobky roku: oceněný je Ovsánek, syrob Kitl i popkorn v čokoládě

13. ročník soutěže Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek má vítěze. Do soutěže se přihlásilo celkem 28 společností a 82 potravinářských výrobků.
Hodnocení proběhlo v několika kategoriích:
Bezpečnost a kvalita potravin
Vítěz:
- Popcorn s příchutí jahody v bílé čokoládě; vanilkový rohlíček a lanýž – V případě jahod jde o vypukané kukuřice obalené v glazuře z lyofilizovaných jahod a následně v lahodné bílé čokoládě.
- Výrobce: Gapop s.r.o.
- Ovoce a zelenina plněné sýrem – Jde o balené speciality vhodné na party nebo k večernímu zobání. Oceněné byly Oranžové papriky s meruňkami; Třešňové papričky; Oranžové papriky; Žluté mini patisony; Meruňky
- Výrobce: FineDine s.r.o.
- GRIZLY Salties – Jedná se o slané pochutiny v příchutích uzený mix; provensálský mix a sýrový mix
- Výrobce: CALBUCO s.r.o.
Dále oceněné výrobky:
- Kitl Syrob Meruňka – Jde o hustý sirup k přípravě domácí limonády s příchutí, která doplňuje například jahodu, okurku, meruňku nebo zázvor.
- Výrobce: Kitl s.r.o.
- Karybanátky
- Výrobce: TILAPIA s.r.o.
- Americký okurkový salát Salatbar efko
- Výrobce: efko cz s.r.o.
- Selské beraní rohy kořenité s olejem
- Výrobce: efko cz s.r.o.
- Mini kornoutky pistácie a bílá čokoláda
- Výrobce: CALBUCO s.r.o.
- Bageta MIX Černý sezam
- Výrobce: IREKS ENZYMA s.r.o.
- Žitamoc
- Výrobce:United Bakeries a.s.
- Jihočeské pomazánkové tradiční Budapešť
- Výrobce: Madeta a.s.
- Mattoni Daiquiri jahoda + Mattoni G&T + Mattoni mojito
- Výrobce: Mattoni 1873 a.s.
Dále oceněné produktové řady:
- Řada vývarů: Hovězí vývar, Kuřecí vývar, Zeleninový vývar
- Výrobce: Perfect Chefs s.r.o.
- Zmrzlinová řada: Hollandia jogurtová zmrzka BIO Borůvka; Hollandia jogurtová zmrzka BIO Jahoda; Pegas Premium Malina v malinové polevě; Pegas Premium Mango & Marakuja v mangové polevě.
- Výrobce: Bidfood Czech Republic s.r.o.
Reformulace roku
Vítěz:
- Řada kořenících směsí bez soli – Mezi oceněnými produkty byly kořenící směsi Aglio Olio Peperoncino bez soli; Bylinkové máslo bez soli a Chlebové koření bez soli.
- Výrobce: IDC-FOOD, s.r.o.
- Červená řepa bez přidaného cukru – Jde o výrobek společnosti efko, která má ve svém portfoliu už několik výrobků, které neobsahují cukr. Například okurky, či přesnídávky.
- Výrobce: efko cz s.r.o.
- Mattoni Esence yuzu a okurka + Mattoni Esence Mango – Ochucené minerální vody bez cukru či jiných sladidel.
- Výrobce: Mattoni 1873 a.s.
Dále oceněné výrobky:
- Galbani Mozzarella Protein – Mozzarella+protein Galbani i je varianta klasické mozzarelly s vyšším obsahem bílkovin. Vyrábí se z pasterizovaného mléka, syřidla, mléčných kultur a soli.
- Výrobce: Lactalis CZ, s.r.o.
Udržitelná výroba potravin
Vítěz:
- Manka řepkový olej + Slunka slunečnicový olej – Oleje jsou za studena lisovány a šetrně, pouze fyzikálně bez chemických přísad rafinovány, díky čemuž si zachovávají cenné přírodní vitamíny a antioxidanty.
- Výrobce: FABIO PRODUKT spol. s r. o.
Potraviny pro osoby se specifickými požadavky na výživu
Vítěz:
- BOOPi Jogurt ve skle jahoda – jemný ovocný jogurt bez laktózy a jahodovým pyré, díky čemuž je vhodný hlavně pro děti.
- Výrobce: INTERLACTO spol. s r.o.
Alternativní potraviny
Vítěz:
- Fermentík – Oceněné byly fermentované výrobky s příchutí mrkev s jablkem; dýně s mangem; červená řepa s černým rybízem. „Zájem o fermentované potraviny i funkční výživu dlouhodobě roste. Spotřebitelé dnes hledají produkty, které nejsou jen chutné, ale zároveň podporují trávení, imunitu a celkový zdravý životní styl. Ocenění vnímáme jako potvrzení, že právě tímto směrem má smysl se ubírat,“ říká Michal Čižmár, ředitel a jednatel společnosti Semix.
- Výrobce: SEMIX PLUSO, spol. s r.o.
Dále oceněné výrobky:
- Ovsánek Protein – Jde o čistě rostlinný zakysaný výrobek, který vzniká fermentací (kysáním) předem naklíčeného celozrnného ovsa. Výrobek reaguje na rostoucí zájem spotřebitelů o nutričně vyvážené a praktické snídaňové produkty s vyšším obsahem bílkovin a vlákniny, bez lepku a bez laktózy.
- Výrobce: SEMIX PLUSO, spol. s r.o.