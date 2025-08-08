Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Nejlepší domácí chléb: stačí správně založit kvásek. Existují i rychlejší recepty s droždím

Nejlepší domácí chléb: stačí správně založit kvásek. Existují i rychlejší recepty s droždím

Dana Široká
Dnes


Čerstvě upečený domácí chléb
Autor: Pixabay.com/fancycrave1
Bochník chleba či jednotlivé plátky si dnes můžete koupit v každém obchodě s potravinami. K dostání jsou různé druhy a příchutě, od celozrnných po žitné, pšeničné, bramborové, podmáslové a další. Nic z toho se ale nevyrovná tomu, když si upečete svůj vlastní chléb. Sami si vyberete, z čeho chleba upečete, a máte jistotu kvality.

Pečení kváskového chleba patřilo v minulosti mezi běžné činnosti. Dnes se k němu řada hospodyněk vrací. Než se ale naučíte správně pracovat s kváskem a přiživovat ho, můžete zadělat chléb ze sušeného droždí. Je to mnohem rychlejší a pro začátečníky podstatně jednodušší.

Co se dozvíte v článku
  1. Domácí chleba ze sušeného droždí
  2. Výborný domácí chléb z kvásku
  3. Domácí chleba z pekárny vs. v troubě

Domácí chleba ze sušeného droždí

Na základní domácí chleba z droždí budete potřebovat jen pouhé čtyři suroviny:

  • 400 g hladké mouky,
  • 300 ml vlažné vody,
  • 1 balíček sušeného droždí (cca 7 g),
  • 1 lžičku soli.

Do velké mísy prosejte mouku, přidejte sůl a sušené droždí. K sypkým surovinám poté po troškách přilévejte vodu. Všechny ingredience promíchejte. Pak se dejte do hnětení. Těsto můžete buď zpracovávat rukama, nebo ho dát do kuchyňského robota. Hnětení by mělo trvat alespoň 10 minut, aby bylo těsto krásně elastické.

Vypracované těsto zaprašte moukou, dejte do mísy a přikryjte čistou utěrkou. Nechte ho následně kynout alespoň hodinu na teplém a suchém místě. Někdo doporučuje nechat chléb kynout o pár hodin déle.

Vykynuté těsto vyklopte na pomoučený vál a vytvarujte z něj kouli. Chleba přemístěte na plech vyložený pečicím papírem a nechte ho ještě pár minut odpočívat. Mezitím zapněte troubu a nastavte ji na 220 °C.

Na povrchu chleba udělejte nožem pár drobných řezů. Vložte plech s chlebem do rozpálené trouby a nechte ho péct asi půl hodiny. Hotový chléb by měl mít krásně zlatavou křupavou kůrku. Po upečení ho vyndejte z trouby a nechte chladnout na kovové mřížce. Chléb krájejte, až vychladne.

Výborný domácí chléb z kvásku

Pokud chcete stravitelnější, výživnější a celkově zdravější chléb, vsaďte na kváskový. Potřebovat budete opět jen pár surovin, a to mouku, kvásek, vodu a sůl. Musíte si ale vyhrát s přípravou kvásku, což mnoho lidí od tohoto receptu odrazuje. Jakmile ale kvásek založíte, můžete ho využívat neomezeně dlouho. Stačí ho pravidelně přiživovat, aby rostl.

Kvásek se připravuje ze směsi vody a mouky, která začne při pokojové teplotě kvasit. Proces přípravy trvá čtyři dny, takže pátý den se můžete pustit do pečení. Při přípravě kvásku můžete použít prakticky jakoukoliv mouku. Typ mouky ale musíte zohlednit v poměrech, protože každá má trochu jiné složení.

Příprava tradičního žitného kvásku

  1. Ve velké sklenici smíchejte 50 g žitné mouky se 110 ml vlažné vody. Sklenici zakryjte ubrouskem či utěrkou.
  2. Druhý den přidejte 25 g žitné mouky a 60 ml vody. Směs promíchejte a nechte stát.
  3. Třetí den přidejte dalších 25 g žitné mouky a 60 ml vody. Opět nechte stát.
  4. Čtvrtý den opakujte výše uvedený postup.
  5. Pátý den je kvásek připraven.

Kynutí a pečení kváskového chleba

Hotový kvásek pak můžete použít na pečení chleba. Potřebovat budete:

  • 200 g žitného kvásku,
  • 400 g hladké pšeničné mouky,
  • 100 g celozrnné pšeničné mouky,
  • 400 ml vlažné vody,
  • 2 lžičky soli,
  • 1 lžíci kmínu,
  • volitelně hrst slunečnicových či jiných semínek.

Dejte do mísy obě mouky, vodu, kvásek, sůl a kmín. Pokud chcete, aby byl chleba chuťově zajímavější, můžete těsto obohatit o semínka. Suroviny promíchejte a dejte se do hnětení. Můžete buď ručně vařečkou, nebo si usnadnit práci a dát těsto do robota. Fáze hnětení trvá asi čtvrt hodiny. Uhnětené těsto by se mělo snadno odlepovat od stěn mísy.

Těsto vyklopte z mísy na pomoučený vál a vytvarujte do tvaru bochníčku. Přendejte chleba do ošatky vysypané moukou, zakryjte ho utěrkou a nechte kynout v teple 5–6 hodin. Správně vykynuté těsto by mělo zdvojnásobit svůj objem.

Po vykynutí vyklopte chléb na plech vyložený pečicím papírem. Na povrchu ho uhlaďte a udělejte nožem pár řezů. Troubu předehřejte na 250 °C. Chléb nechte při takto vysoké teplotě péct asi 10 minut. Teplotu poté snižte na 200 °C a pokračujte v pečení dalších 35 minut.

Pokud se vám zdá, že kůrka tmavne moc rychle, přikryjte chleba alobalem. Upečený chléb nechte chladnout na kovové mřížce. Krájejte ho až po vychladnutí.

Domácí chleba z pekárny vs. v troubě

Možností, jak upéct domácí chléb, máte hned několik. Ve výše uvedených receptech jsme uvedli jednoduchý postup, kdy se chléb peče v troubě na plechu. Hospodyňky, které jsou v pečení chleba zběhlé a věnují se mu často, však nedají dopustit na speciální keramické nádoby.

Formy bývají opatřeny víkem s oušky. Chléb pečený v keramice bude dobře propečený. Stěny z keramiky totiž výborně kumulují teplo. Forma zajistí, že se chléb nerozteče a bude mít křupavou kůrku.

Alternativou trouby je domácí pekárna. Jedná se o specializovaný přístroj, do kterého jen vložíte suroviny. Pekárna vás bude během přípravy instruovat a postará se o míchání, hnětení, kynutí i pečení. Jde o skvělého pomocníka, který nahradí hned několik spotřebičů.

Do pekárny se nejprve dávají tekuté přísady a až po nich sypké. Pekárna má přednastavené programy, mezi kterými najdete režimy na pečení chleba i jiné druhy pečiva. Po upečení je nutné chleba také vyklopit a nechat chladnout na mřížce, aby nebyl vespod vlhký.

Zdroje: pecempecen.cz, hradec.rozhlas.cz, recepty.cuketka.cz, thespruceeats.com

Autor článku

Dana Široká

Dana Široká

Copywriterka na volné noze spolupracující s Vitalia.cz. Po dokončení studia laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví pracovala na oddělení klinické biochemie a hematologie.

Témata:

