Nejlepší výrobky z mléka: Ohromily sýry od středoškoláků, zaujal mléčný dezert v divokém obalu

Na konci dubna se na půdě Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) sešli odborníci, aby zhodnotili více než stovku mléčných výrobků, které jejich výrobci přihlásili do 21. ročníku soutěže o Mlékárenský výrobek roku. Soutěž každoročně vyhlašuje Českomoravský svaz mlékárenský, Sekce pro mléko při Potravinářské komoře České republiky a Ústav technologie mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT.

Výsledky hodnocení několika porot budou známy až na konci měsíce května, už teď vám ale můžeme nastínit, jak hodnocení probíhalo a jaké nové výrobky byly hodnoceny. Řadu s nich jste možná ještě v chladicích boxech obchodů neviděli, ale za pozornost a trvalý (ne)zájem rozhodně stojí.

Téměř rekordní účast, těžký výběr

Každoročně se 1. června kromě Dne dětí slaví i Světový den mléka. A nejinak tomu bude i letos, ale protože 1. červen vychází na sobotu, proběhnou oslavy už 30. května odpoledne, a to v Národním zemědělském muzeu v Praze na Dni mléka. A právě zde se také odtajní výsledky soutěže o Mlékárenský výrobek roku.

„Letos je účast výrobců skoro rekordní, nejvíce přihlášených výrobků jsme v měli v pocovidovém roce 2020, což bylo 73, letos jde o sedmdesát dva výrobků, které přihlásilo dvacet tři výrobců,“ říká Jiří Kopáček, předseda Českomoravského svazu mlékárenského.





Jakým způsobem probíhá hodnocení

Sedmdesát tři výrobků hodnotila jednak dvacetičlenná nezávislá porota plná odborníků na výživu a jednak novinářská spotřebitelská, která volila tzv. Cenu médií. „Hodnoťte chutná–nechutná, líbí–nelíbí a v každé kategorii vyberte tři nejlepší výrobky,“ znělo zadání od Jiřího Kopáčka pro přítomnou dvanáctku novinářů, mezi kterými byl i zástupce serveru Vitalia.cz.

Dvanáct novinářů bylo rozděleno do tří skupin, přičemž každá hodnotila třetinu ze 73 výrobků. Ty přitom byly rozděleny do třinácti kategorií, viz níže. Naše skupina hodnotila 24 výrobků. Jaké byly a proč ty které koupit?

Přihlášené výrobky byly rozděleny do 13 kategorií Konzumní smetany

Zakysané mléčné nápoje

Jogurty nízkotučné do 3 % tuku

Jogurty střednětučné 3,5–5,5 % tuku

Jogurty smetanové

Smetanové a tvarohové krémy

Mléčné dezerty

Čerstvé sýry

Sýry plísňové

Sýry s mazem na povrchu

Sýry polotvrdé

Sýry tavené

Sýrové speciality

Čekal nás pelmel chutí

Ústy nám prošly jogurty tučné a lahodné, sladké jako cukrkandl, jemné jako peříčko, nápoje bez cukru i sýry netradiční chuti, ale i originální speciality, které vyrobili žáci střední školy z Kroměříže.

Hodnocení uvedené níže se zakládá na autorčiných subjektivních pocitech z daného výrobku, případně na pocitech hodnotitelské skupiny, jíž byla součástí.

Začínáme hodnotit

Zakysané mléčné nápoje: Smoothie skvělé i bez cukru

Úplně první hodnotila naše skupina zakysané mléčné nápoje, kam byly zařazeny dva výrobky bez příchuti: bio kefír a acidofilní mléko z Valašska, které se mimochodem vyrábí od roku 1992. A Opočenské jogurtové smoothie. Nejvíce porotu zaujal jediný ochucený výrobek z dané skupiny, a to zejména tím, že neobsahoval cukr, přesto byl příjemně sladký s čistou přírodní chutí maliny a banánu.





Jogurtové smoothie Autor: Vitalia.cz

Jedinou vadou na kráse může být obal výrobku – je balen v průhledném skle, a tím pádem je vidět rozdělení jogurtové a ovocné složky, což pro potencionální nové zákazníky může být to, co je od koupě odradí. Po krátkém protřepání se složky propojí, jde o čistě optickou „vadu“ na kráse.

Střednětučné jogurty: kralovala absolutní novinka

K hodnocení jsme následně dostali střednětučné jogurty. Tři ovocné a jeden bílý od výrobce Agrola, dva Bobíky s čokoládovými přísadami a jogurt Olmíci s Lotus sušenkami.

Letošní novinky z Bohušovické mlékárny porotu příliš nezaujaly, Bobíci byli opravdu dost sladcí; za sladké, ale chuťově velice atraktivní bych označila loňskou novinku, Olmíky s lotuskami. Ocení je hlavně milovníci karamelových sušenek.

Příjemně překvapila společnost Agrola s novinkami, které zamířily na trh teď, začátkem května. Jde o jiný druh jogurtů, než Agrola vyrábí už třicet let. Ty, které známe, jsou vyráběné z nehomogenizovaného mléka a mají ve skleněném obalu na povrchu tučnou zátku. Tyto nové jsou vyráběné z plnotučného homogenizovaného mléka a tučnou zátku, která některým lidem vadí, nemají. Oba druhy zrají až v obalu.

Agrola, Rodinný bílý jogurt Autor: Vitalia.cz

Čistě bílý jogurt od Agroly má jemně nakyslou příjemnou chuť, nepotřebuje žádné dochucení. Kdybyste ale toužili po sladkém, vyrábí Agrola tento jogurt s ovocnou složkou meruňka (polovina hodnotitelů hodnotila kladně, polovina už by si ho nedala), jahoda a borůvka – všechny jogurty obsahují kusy ovoce.

Mléčné dezerty: Některé byly spíše cukrovinkou

Další skupinu tvořily mléčné dezerty. Tato skupina byla nejpočetnější a místy opravdu zbytečně přeslazená. Tím, kdo spotřebovává nejvíce cukru pro přihlášené výrobky, je mlékárna Hlinsko, pod značkou Tatra nám nabídla Mlsni.si Tvarohový mix Slaný karamel, ten na sto gramů obsahuje 19 g cukru, v celém balení tak spořádáme 25 g cukru. Ještě sladší je Mlsni.si Čokoládový tvarohový mix Piknik, což je vlastně ochucený čokoládový tvaroh se zahuštěným slazeným mlékem. Ten má ve sto gramech dokonce 21 g cukru.

Krajanka DeLuXe Autor: Vitalia.cz

Kdo naopak příjemně překvapil, byla Mlékárna Stříbro, jejímž hlavním distributorem je Alimpex Food, který přihlásil do soutěže letošní březnové novinky Krajanky DeLuXe. Barevně divoký obal vás může odradit, ale i přilákat, vzpomeňte na tento text, až příště budete nakupovat, a vložte alespoň jeden kus březnové novinky do košíku. Jste-li milovníky zakysané smetany, nebudete litovat. Zejména zvolíte-li kombinaci kiwi-malina, jahoda-malina nebo překvapivě zajímavou kombinaci vaječný likér – pomeranč. Kdo by se nadál, že vaječný likér s pomerančem tak skvěle ladí…

Sýrové speciality: Porotu ohromily výrobky náctiletých

Poslední, naší skupinou hodnocenou kategorií výrobků, byly sýrové speciality. Mlékárna Olešnice, spadající stejně jako další tři mlékárny pod značku Bohemilk Opočno, do soutěže přihlásila sýrové tyčinky a uzené kuličky mozzarely, navzdory tomu, že nejde o novinky, novinářskou porotu příliš nezaujaly. Kladně jsme ale hodnotili jemně štiplavou chuť sedlčanského na gril s pepřem i čerstvě ugrilovaný Allami – sýr, který v českých podmínkách imituje Halloumi. Zdá se být ale více pórovitý a měkčí.





Co ale porotu, a dle slov pana Kopáčka i tu nezávislou, doslova ohromilo, byly výrobky VOŠP a SPŠM Kroměříž. Střední škola se svými vlastními výrobky mohla přihlásit, neboť je i prodává, což je jedno z kritérií pro přihlášení. Zakoupit je lze v podnikové prodejně Kromilk, nebo přímo ve školní prodejně, což lze jedině doporučit. Jednak podpoříte práci mladých potravinářů a navíc si pochutnáte. A to buď na Dvousýrové lahůdce – což je tavený sýr prokládaný dvěma plátky nivy, na povrchu zdoben vlašskými ořechy. Je pevnější a lze jej dobře krájet. Má smetanovou chuť, kterou příjemně naruší ostrost nivy.

Štěchovický poklad Autor: Vitalia.cz

Nebo vsaďte na Štěchovický nález – kuličky nakládaného čerstvého sýru obalené v různých druzích koření. Vzhledem možná neláká, přece jen jsou kuličky v obyčejné průhledné plastové krabičce, kde jsou zality olejem, ale chuť, ta vás až zaskočí. Kuličky vyrobené primárně z jogurtu, které se odkapáním a lisováním zahustí, se pomalu rozpouštějí na jazyku a vy si užíváte chuť přidaných bylin či koření.

15 finálových výrobků

Z uvedených výrobků naše skupina poslala do dalšího kola Opočenské smoothie – jogurt, malina, banán, Rodinný jogurt bílý od Agroly, Krajanku DeLuXe – kiwi-malina a Štěchovický nález od středoškoláků z Kroměříže.

Celkem jsme společnými novinářskými silami v rámci tří skupin vybrali patnáct finalistů. Který výrobek (jejich souspisku najdete v galerii) nakonec získá Cenu médií, se dozvíme 30. května, kdy se také dozvíme, jaký výrobek je Mlékárenským výrobkem roku 2024. Vitalia.cz vás o výsledcích bude tradičně informovat.