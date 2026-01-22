Do sauny se může i s vysokým tlakem. Musí však být dobře léčený

Saunování je oblíbeným rituálem pro odpočinek i podporu zdraví. Jeho blahodárné účinky potvrzují nejen samotní návštěvníci saun, ale i některé lékařské studie. Ať už dáváte přednost finské klasice, nebo jemnější parní variantě, pravidelné návštěvy sauny mají pozitivní vliv na psychiku, obranyschopnost, ale i na srdce a cévy. Jenže jak je to s lidmi, kteří trpí vysokým tlakem? Je pro ně saunování vhodné?
Během sauny dochází ke změnám krevního tlaku a srdeční frekvence. Jejich intenzita závisí na teplotě sauny a typu a rychlosti následného zchlazení, vysvětluje profesorka Jitka Mlíková Seidlerová z II. interní kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Pro zdravé lidi podle ní není sauna nebezpečná, naopak pravidelné saunování s frekvencí několikrát týdně je spojeno s příznivým působením na kardiovaskulární systém.
Problém by mohl nastat pouze u pacientů, kteří nemají dobře kontrolované svoje srdeční onemocnění, dodává lékařka.
Sauna funguje jako přirozený trénink pro cévy, které se při střídání tepla a chladu učí lépe reagovat. Navíc se v těle uvolňují látky, které napomáhají relaxaci a dobré náladě – i to má pozitivní dopad na tlak.
Vysoký tlak? Lidé váhají
Zatímco část lidí o svém vysokém tlaku ani neví nebo ho moc neřeší a do sauny bez váhání chodí, čas hypertoniků se její návštěvy obává. Přitom možná nemusí.
Pokud je hypertenze dobře léčená, tlak stabilní a pacient nemá další závažné potíže, jako je například srdeční selhání, pravidelné saunování je obvykle bezpečné a naopak má dokonce příznivý vliv, říká lékařka. Jestliže však tlak kolísá, nebo je trvale vysoký nebo je spojen s jinými nemocemi, je potřeba větší opatrnost. Není od věci informovat personál sauny, že se léčíte s vysokým tlakem, a také se poradit se svým lékařem.
Srdeční selháním se myslí poměrně častý stav, kdy se výkonnost tohoto orgánu postupně snižuje, může se to zprvu projevit dušností, únavou či otoky nohou. Pro tyto pacienty se sauna nehodí.
Pozor na prudké ochlazení
Zvýšenou pozornost by měli lidé s hypertenzí věnovat zejména fázi ochlazování.
Studená sprcha, ledová káď nebo sněhový bazének vyvolávají prudké stažení cév a dočasné zvýšení tlaku. Pro některé pacienty to může být rizikové, upozorňuje kardioložka. Vhodnější může být pozvolnější zchlazení, například vlažnou sprchou nebo pobytem na vzduchu.
Při prudkém ochlazení může tlak stoupnout skutečně výrazně, což představuje riziko zejména pro lidi s neléčenou nebo špatně kompenzovanou hypertenzí.
Pro koho se sauna nehodí vůbec
I když má pobyt v sauně řadu zdravotních benefitů, nehodí se úplně pro každého.
Lidé s těžkou srdeční nedostatečností, nestabilní anginou pectoris, častými arytmiemi nebo velmi vysokým krevním tlakem by se mu měli raději vyhnout, upozorňuje lékařka. Pokud si nejste jistí, zda je pro vás tento typ relaxace vhodný, poraďte se s praktickým lékařem nebo kardiologem.
Naopak u těch, kteří mají tlak dobře kompenzovaný a žádné další komplikace, může pravidelné tepelné prohřátí těla přispět k lepší kondici cév i celkovému zklidnění organismu. Dlouhodobě může tento režim podle kardioložky pomoci s regulací tlaku i snižováním kardiovaskulárního rizika. Výsledky jsou zvláště patrné, pokud zařadíte sauny do svému režimu několikrát týdně.
Sledujte, jak na saunu reagujete
Pokud se rozhodnete zařadit saunování do svého života pravidelně, vyplatí se sledovat, jaký vliv má na váš tlak. Měření tlaku v domácích podmínkách přitom dnes není nic složitého – stačí si pořídit kvalitní, takzvaný validovaný tlakoměr. Doporučit se dají například přístroje s Intelli manžetou.
Měřit tlak je vhodné zhruba ve stejnou denní dobu, v klidu a vsedě, po pěti minutách odpočinku. Pro sledování vlivu sauny se doporučuje měřit tlak jak v den saunování (například ráno před saunou a večer po sauně), tak v běžné dny, aby bylo možné porovnat vývoj.