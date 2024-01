Do sauny si vezměte čepici a neseďte zabalení v prostěradle na dolní lavici

Se saunou teprve začínáte, a proto se zabalíte do prostěradla a sednete i na nejnižší lavici, aby snad zážitek nebyl příliš intenzivní? Tak to děláte úplně špatně, protože vaše tělo se nebude prohřívat rovnoměrně, což je žádoucí.

Vsedě hrozí, že si přehřejete hlavu a naopak zbytek těla se vám vůbec nemusí prohřát dostatečně. S přehřátou hlavou přitom v sauně nevydržíte. Budete mít na jednu stranu pocit, že s vámi sauna nic nedělá, na druhou vám bude špatně, vysvětluje Zdeněk Třískal, školitel a propagátor saunování, který spolupracuje například s AquaLife Institutem.

Prostěradlo? Jen na lavici

Pokud se bojíte vysokých teplot, klidně buďte na spodní lavici – ta je určena jak začátečníkům, tak lidem, kteří nemají moc rádi vysoké teploty.

Důležité je si lehnout. Ideálně nazí, prostěradlo byste měli mít pod sebou, abyste neleželi přímo na lavici. Naopak není nutné, abyste během pobytu v sauně měnili místo, nemá smysl být nejdříve dole a pak nahoře. Cílem není vydržet nakonec co nejdéle a co nejvyšší teplotu. Vsauně by měl člověk být nejdéle 15 až 20 minut v kuse, měl by cítit, že se skutečně potí.





Někomu stačí zpočátku pět minut, jiný bez problémů vydrží patnáct. Roli také může hrát vaše momentální kondice a duševní pohoda. I když obvykle v sauně vydržíte 20 minut, není ostuda, že pro jednou odejdete už po 10 minutách, když nejste v ideálním rozpoložení. Naslouchejte svému tělu, a pokud se necítíte dobře, saunu opusťte a dopřejte organismu dostatečné ochlazení.

Přesýpací hodiny v sauně berte spíš pro orientační představu, jak dlouho tu pobýváte, ne jako měřítko výdrže. Neplatí, že ‚dokud se hodiny nepřesypou, neodejdu‘. Naopak, nesnažte se vydržet za každou cenu, saunování je především o dobrém pocitu, doporučuje Tomáš Ondřejka, šéfsaunér relaxačních center Wellness Horal a L-Spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích.

Skok do ledové vody? Zapomeňte

Často chybujeme i pokud jde o ochlazování po sauně. Část lidí považuje za jedinou správnou možnost skok do ledové vody, část se neochlazuje vůbec. Obojí je špatně. Nejdřív byste se měli osprchovat studenou vodou a smýt tak pot. Následně je čas na ponoření se do studeného bazénku, stačí krátce, abyste moc neprochladli.

Pokud člověk nezvládne ochlazovací bazén, ať si dá alespoň chladnější sprchu a pak si dopřeje patřičné zklidnění alespoň na 15 minut, doporučuje Tomáš Ondřejka. A proč je ochlazování tak důležité? Když vstoupíte do sauny, začne se zvyšovat teplota vašeho těla. Organismus na to reaguje tak, že se snaží tělo aktivně ochlazovat. Přitom se zintenzivní činnost srdce, zvýší se tepová frekvence a stoupá tlak, pokožka se prokrvuje a vy se začnete potit, díky čemuž se z těla vyplavují různé škodlivé látky. Následné prudké ochlazení těla tak donutí cévy, aby se zase stáhly a krevní oběh se vrátil do normálu. Správné ochlazování je proto při saunování velmi důležité.

Chybou je, když se člověk bezprostředně po ochlazení zase hned vrací do sauny. To představuje pro organismus velkou zátěž. Potřebuje 10 až 15 minut na zklidnění, normalizaci tepu. Je nutné nechat ho skutečně vychladnout, dopřát mu dostatečný odpočinek, a až pak jít třeba do whirlpoolu, tedy do teplé vody, nebo se vrátit znovu do sauny.





Některá wellness centra jsou vybavena jak nejrůznějšími druhy suchých saun, tak i parními lázněmi. Nesnažte se ale za každou cenu stihnout všechno. Sauny a parní lázně fungují na zcela jiném principu a není dobré je kombinovat. Dopřejte si raději kvalitní čas se vším, jak to má být, v jednom z těchto typů. Dejte si tři „kolečka“ v sauně, pořádný odpočinek, a teprve pak případně pokračujte parní lázní.

Čepice proti přehřívání

Možná už jste viděli někoho, kdo si do sauny bere čepici a přišlo vám to poněkud zvláštní. Odborníci na saunování to doporučují. Podle Třískala zajišťuje taková pokrývka (prodávají se speciální, určené přímo do sauny) ochranu hlavy proti přehřátí a zároveň chrání vlasy proti vysušování a lámání se.

Pokrývka hlavy brání přehřátí v sauně Autor: Depositphotos

Kvalitní saunovací čepice bývají vyrobené výhradně z přírodních materiálů, jako jsou len a bavlna. Velikost je univerzální, a proto ji mohou nosit dospělí i děti. Hrubší povrch čepice pak pomáhá lepšímu prokrvení pokožky.

I během saunování pijte vodu, nejlépe minerální. Doplňování minerálních látek (elektrolytů) spolu s tekutinami je důležité, protože pocení během pobytu v sauně způsobuje ztrátu tekutin a elektrolytů, které jsou klíčové pro normální funkci těla.

Studie z Kanady uvádí, že tělo potřebuje na doplnění 600 ml tekutin přibližně 45 minut. Obyčejná voda mu ale nestačí. Podle lékařské literatury organismus během saunování a pocení ztrácí ve vysokých koncentracích hlavně sodík a chloridy, méně pak draslík, hořčík a vápník. Pokud tedy víme, že půjdeme do sauny, je vhodné upravit stravovací a pitný režim tak, aby na to bylo naše tělo připravené.





Nejjednodušší je začít zhruba dvě hodiny před návštěvou sauny popíjet. Ne, není to doporučení k odpoledni strávenému v baru, zavodňování organismu má svá pravidla a souvisí i s příjmem potravy.

Jídlo jen lehké

Po sauně dopřejte tělu čas na odpočinek. Obecně se doporučuje zůstat v klidu alespoň 10 až 15 minut po opuštění sauny, aby se tělo mohlo zchladit a srovnat s normální teplotou. Doba odpočinku by měla odpovídat minimálně době strávené v sauně.

Po ukončení saunování si dejte lehké jídlo pro doplnění energie a živin s důrazem na doplnění kvalitních bílkovin, například ovoce, zeleninu, ořechy, tvaroh nebo jogurt, smoothie, plátek chleba se sýrem, zeleninovou polévku. Saunování můžete opakovat dvakrát až třikrát týdně. Přínosnější je pravidelný pobyt v sauně než příležitostné návštěvy jednou za čas.

A ještě jedna věc. Jakákoli cvičení, včetně protahovacích nebo rehabilitačních, se přímo v sauně nedoporučují. Sauna slouží k odpočinku, nikoli k fyzické aktivitě, žádné, ani té sexuální, která zvyšuje riziko přehřátí, dehydratace a zranění.