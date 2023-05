Zlomenina páteře, utržené svaly. Lékař na Facebooku varuje před závažnými úrazy na trampolíně

Před závažnými úrazy na trampolínách, a to těch domácích, ale i těch, které jsou na dětských hřištích či v komerčních trampolínových arénách, varoval na sociálních sítích lékař Radovan Hudák z Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie v pražské motolské nemocnici.

Lékař se studenty fyzioterapie Karolínou Kulichovou a Šimonem Hádkem zpracovali statistiku zranění, která loni ošetřili na tomto pracovišti. Na konci května ji Radovan Hudák zveřejnil na svém facebookovém profilu. Jde o unikátní data, neboť úřady či zdravotní pojišťovny úrazy tohoto charakteru dlouhodobě a samostatně nesledují.

Nyní by trojice autorů statistiku ráda publikovala v odborném tisku. Chtěli by jí přispět k vytvoření odborného doporučení, jak se na trampolínách chovat bezpečně. Bylo by k dispozici před nákupem trampolíny nebo před vstupem jejich dítěte na trampolínu či skákací hrad. Navíc podle Radovana Hudáka by bylo velmi žádoucí, aby existovala pravidla bezpečnosti závazná pro komerční takzvané jumparény, které jsou založeny právě na zábavě v podobě trampolínového skákání.

„Nejsem proti trampolínám, ale proti úrazům na trampolínách,“ podotýká Radovan Hudák, který na rizika zdánlivě bezpečné zábavy upozorňuje opakovaně, aby rodiče tento typ zábavy nepodceňovali.

Lékař Radovan Hudák zpracoval statistiku úrazů na trampolínách v roce 2022. Statistika zachycuje úrazy ošetřené na motolské ortopedicko-traumatologické klinice. Autor: Facebook Radovana Hudáka

Zranitelné jsou zejména děti

Jen na Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, jež spadá pod Fakultní nemocnici Motol – tedy největší nemocnici v zemi, ošetřili loni 320 zraněných z trampolín.

Zraněnými byly výhradně děti. Průměrný věk pacientů činil 7,6 roku. „Smutné je, že celkem 126 úrazů (40 procent) bylo u dětí mladších šesti let,“ podotýká Radovan Hudák.

Nejde o náhodu. „Takto malé děti nemají totiž dostatečně pevné kosti ani dostatečnou posturu (to znamená, že nedokáží dobře zvládat udržet polohu těla) a koordinaci na tak intenzivní vertikální zátěž, jakou jsou opakované výskoky a dopady na trampolíně,“ vysvětluje lékař.

K úrazům dětí ale přispívá také fakt, že právě ony mají trampolíny velmi rády a tyto pomůcky jsou dnes téměř na každé zahradě.

Galerie: Typy trampolín

Radovan Hudák ovšem upozorňuje také na další dva, evidentně klíčové vlivy – nedostatek dohledu dospělých a skákání ve skupinách. „Tři čtvrtiny všech úrazů se staly těm, kteří na ploše trampolíny nebyli sami. Někdy to bylo způsobeno tím, že jedna osoba zavalila druhou, ale ve většině případů došlo ke změně vlastností odrazové plochy (tzv. dvojrytmé skákání) a následnému úrazu špatným došlápnutím nebo pádem,“ popisuje zkušenosti z praxe lékař.





„Nejhorší ze všeho je však fakt, že až 90 procent úrazů vzniká bez dohledu rodičů nebo jiné dospělé osoby. To jasně potvrzuje teorii, že rodiče pokládají trampolínu za ‚tetu na hlídání‘, která jim bezpečně zabaví jejich děti ideálně na několik hodin,“ dodává a vysvětluje zároveň, proč na rizika úrazů z trampolín upozorňuje: „Vždy se rodičů ptám, zda by nechali své tříleté, osmileté nebo desetileté dítě bez dozoru v bazénu nebo na lezecké stěně. Všichni odpoví, že ne, protože jsou si vědomí jejích nebezpečí, ale u trampolín tento respekt nemají. Je to pro ně bezpečná zábava, která nevyžaduje rozcvičku, trénink ani hlídání.“ Právě tak tomu ovšem není.

Zlomená páteř i vyražené zuby

Ze špatného dopadu na plochu trampolíny nebo z toho, že na vás skočí někdo druhý (či více dalších), si může dítě odnést pohmožděniny, podvrtnutí kotníků, zlomeniny, poranění páteře, svalů, cév a nervů či vyražené zuby.

„Museli jsme hospitalizovat a operačně léčit přetržený úpon čtyřhlavého stehenního svalu, který si pacient překousnul sám při náraze zubů o oblast nad kolenem a vybil si u toho tři zuby. Další se poranil o pružinu na okraji trampolíny a dostal infekci kolena, kterou se podařilo zastavit až podáváním antibiotik za hospitalizace v nemocnici,“ uvádí lékař s tím, že jde o úrazy, které si mohou vyžádat velmi složitou, i několikaměsíční léčbu. A někdy mohou mít dlouhodobé či doživotní následky.

V rozhovoru pro DVTV traumatolog také zmínil raritní úrazy v podobě tzv. kompresivní zlomeniny páteře, která spočívá v promáčknutí obratlů. „Poškození míchy nevídáme často, ale i takové úrazy z trampolíny jsou,“ řekl moderátorce lékař s tím, že v Motole na spinální jednotce, která poskytuje intenzivní komplexní rehabilitační péči pacientům s ochrnutím, měli za posledních deset let tři po úraze na trampolíně.

Lékař také připustil, že úraz z trampolíny může mít fatální následky. „Od kolegy, který je transplantační chirurg v pražském IKEM, vím, že za posledních několik let měli čtyři dětské zemřelé dárce orgánů,“ uvedl Radovan Hudák v DVTV.

Výše uvedené úrazy jsou nicméně velmi ojedinělé. Mezi ty, které jsou naopak poměrně časté, patří nepřekvapivě zlomeniny. Loni tvořily bezmála polovinu ze všech úrazů. Nejčastěji v Motole viděli ty v oblasti kotníků, předloktí a pažních kostí nad loketním kloubem. „Je potřeba je často operovat a nezřídka způsobují i poranění okolních cév a nervů s poruchou hybnosti a citlivosti,“ popisuje lékař.

Komplikací je často to, že zlomené kosti jsou po úraze ve špatném postavení, a tak je musí lékaři nejdříve srovnat, aby vůbec mohly srůst. To je časté například u zlomenin stehenních kostí. „Ve čtyřech případech si vyžádaly operační léčbu buď okamžitě, nebo po několika týdnech trakční terapie, což je pověšení za nohy, aby se kosti srovnaly pomocí působení gravitace,“ dodává Radovan Hudák.

Operaci kvůli zlomenině na trampolíně podstoupilo loni na motolské klinice také sedm dětí mladších šesti let. „U těchto dětí byly poměrně časté zlomeniny stehenních a holenních kostí, léčba kterých je v lepším případě na dva až tři měsíce, v horším případě i půl roku až rok,“ vysvětluje traumatolog.

Nejčastěji se dítě zraní na zahradě

Ze zkušeností ortopedů z Motola vyplývá, že k nejvíce úrazům dochází na trampolínách, které stojí na zahradách rodinných či bytových domů (přibližně 65 %) a v prostorách placených arén (zhruba 20 procent). Skákací hrady, školní úrazy a vzduchové (nafukovací) trampolíny se společně na úrazech podílely v cca 15 procentech.

Na jiných pracovištích zřejmě také povedou úrazy vzniklé na zahradě, podíl těch z arén ale může být výrazně nižší či nulový, protože tato zábavní centra jsou doménou zejména větších měst. Naopak zvyšovat se může podíl úrazů na takzvaných vzduchových trampolínách, neboť se postupně zabydlují i na veřejných hřištích.

Statistika z Motola také ukazuje, že drtivá většina úrazů se stane na samotné ploše trampolíny. „Jen v devíti procentech se jednalo o pád mimo plochu nebo v procentu šlo o úraz o konstrukci trampolíny. Z toho jasně vyplývá, že nebezpečné nejsou jenom pružiny nebo okolí trampolín, ale primárně samotná odrazová plocha, kterou děti i rodiče mylně považují za bezpečnou,“ dodává Radovan Hudák.