„Bez éček a technických šméček.“ Rakouská značka čajů a koření je 30 let na trhu v ČR

V Rakousku společnost Sonnentor začínala koncem osmdesátých let minulého století, u nás jen o pár let později. Zakladatel Johannes Gutmann byl zastáncem ekologického zemědělství již v době, kdy se slovo „bio“ ještě prakticky nepoužívalo. Jako mladík začal objíždět dolnorakouské trhy s produkty od místních sedláků. Od jiných se lišil tím, že prodával byliny, čaje a koření s příběhem lidí, kteří je vypěstovali. S ideou podpory lokálních pěstitelů a přístupu šetrného k přírodě pak spolu s Tomášem Mitáčkem zakládal v roce 1992 Sonnentor v Česku. Ekologické zemědělství tu tehdy bylo „v plenkách“ a Sonnentor byl s několika dalšími subjekty z nově zakládaných firem (Probio a Country Life) u jeho zrodu.

Bylinkový ráj není levná pracovní síla z Východu

Vedení společnosti v ČR později převzal Josef Dvořáček, se kterým firma začala realizovat další projekty kompostovatelných materiálů, ekologického provozu a povýšila výrobu biočajů a biokoření na oblíbený turistický cíl spojený s exkurzí do výroby. Bylinkový ráj Sonnentor ročně přiláká přes 40 000 tisíc návštěvníků a je jedním z hlavních výletních cílů jižní Moravy.

Sonnentor v České republice letos slaví 30 let své existence a – jak zdůrazňuje – není a nikdy nebyl jen levnou dceřinou firmou z Východu, nýbrž rovnocenným partnerem sdílejícím stejné hodnoty: „U nás v čejkovickém Sonnentoru poznáte na první pohled, že nejsme klasická dceřiná firma nadnárodního kolosu, kde se levně vyrobí produkt, zisky odplují do zahraničí a za pár let se posune výroba dále na východ,“ říká spolumajitel a ředitel Josef Dvořáček. To dokládá i již třicetiletá historie firmy u nás.

Čaje a bylinky dodává na třicet osvědčených pěstitelů

Společnost si v České republice postupně vybudovala širokou základnu biopěstitelů, od prvního dodavatele získaného přes inzerát až po současných téměř třicet pěstitelských rodin. Spolupráce s nimi funguje na férové odměně a vzájemné důvěře. „Snažíme se, aby většina našich surovin pocházela z nejbližšího okolí. Každý rok u nás organizujeme společné setkání našich pěstitelů. Mohou si mezi sebou nasdílet zkušenosti a všichni se můžeme osobně lépe poznat. Jejich rodiny jsou součástí Sonnentoru a jejich práce si velmi vážíme,“ popisuje Josef Dvořáček.

Sedláci dodávající Sonnentoru obhospodařují ekologicky stovky hektarů a dobrovolně si vybrali těžší cestu – nepoužívat žádná syntetická hnojiva či postřiky. „Uvědomujeme si, jak obrovský dopad na své okolí, a hlavně na krajinu kolem nás má vlastně jen několik lidí, kteří v podnikání zvolí jiný životní postoj trvalé udržitelnosti,“ popisuje ředitel. Pro zákazníky to pak znamená také záruku bylinek, čajů a koření bez chemie, jak firma propaguje v jednom svém sloganu: „Bez éček a technických šméček.“





Do supermarketů nechceme, říkají v Sonnentoru

Firma kdysi začínala s nabídkou čtyř druhů sypaných bylinných biočajů, z nichž Dobrá nálada patří dodnes mezi prodejní bestsellery. Portfolio značky, stejně jako jeho bylinky, stále roste. Firma přesto stále jde cestou osobního prodeje v menších partnerských prodejnách, vlastních obchodech a na e-shopu. Vyhýbá se anonymnímu prostředí nadnárodních řetězců:

„Vyrábíme z kvalitních surovin od místních pěstitelů a čaje balíme v Čejkovicích s místními lidmi. Díky tomu vytváříme kvalitativně vynikající produkty, které zásadně neprodáváme v klasických obchodních řetězcích. Jednak nechceme, a jednak to ani díky obrovskému tlaku na cenu není možné,“ popisuje ředitel.

V současnosti firma nabízí téměř 600 bioproduktů, které vyváží do více než padesáti zemí světa.