Konec vyšetření přes konečník. Pojišťovny zaplatí mužům nad 50 let prevenci rakoviny prostaty z krve

Prevence rakoviny prostaty je nesmírně důležitá. Nejen, že v ČR touto zhoubnou chorobou ročně onemocní osm tisíc mužů, ale pokud se onemocnění zachytí včas, rapidně vzrůstá šance na jeho přežití. „Je-li onemocnění odhaleno ve čtvrtém, tedy pokročilém, stadiu, naděje na vyléčení klesá o 40 %,“ podotýká lékař Tom Phillipp, předseda správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která se od ledna 2024 zapojí do nového screeningového programu.

Fakt, že rakovina prostaty je u mužů nejčastějším zhoubným nádorem, i ten, že ročně na tento typ onemocnění zemře zhruba 1500 pacientů, přivedla Ministerstvo zdravotnictví k tomu, že do novelizovaných sazebníku výkonů a úhradové vyhlášky pro příští rok zahrnulo nový, plošný, tzv. screeningový program. Jeho cílem je, aby lékaři za peníze zdravotních pojišťoven aktivně vyhledali muže v nejvyšším riziku a odeslat je na vyšetření, které případnou rakovinu odhalí včas.

Komu je prevence určena

Screening započne od ledna 2024 a hradit by jej měly všechny zdravotní pojišťovny – právě proto se dostal do předpisů ministerstva.





Program včasného záchytu rakoviny prostaty bude určen mužům od 50 do 69 let, kteří dosud neměli nárok na hrazené vyšetření tzv. PSA. Jde tedy o muže bez podezření na toto onemocnění či bez výskytu tohoto typu rakoviny v rodině.

V čem nový program spočívá

Do programu budou zapojeni praktičtí lékaři a ambulantní urologové. „Pacientům by měli podrobně vysvětlit účel programu a poučit je o průběhu vyšetření. Na základě toho se pak pacient rozhodne, zda se zařazením do programu včasného záchytu karcinomu prostaty souhlasí, či nikoliv,“ uvádí VZP v tiskové zprávě, ve které představila podrobnosti nového screeningu.

Podstatou prevence je odběr několika mililitrů krve a jeho odeslání do laboratoře na vyšetření tzv. prostatického specifického antigenu (PSA).





Jde o protein, jehož hladina je v krvi obvykle nízká. Pokud ale dojde ke zvětšování prostaty, a to i nezhoubnému, začne se zvyšovat. Lékaři proto s pomocí hodnoty PSA dokáží odhalit zvýšené riziko rakoviny. V takovém případě pacienta odesílají k urologovi. Pokud se diagnóza potvrdí, pacient je zpravidla léčen v onkologickém centru.

V případě, že prevence neodhalí zvýšenou hladinu PSA, další odběr krve následuje za dva či případně čtyři roky.

Odběr krve jako přijatelnější varianta

Odběr krve sice nemusí být pro některé příjemný, protože se ale preventivní vyšetření prostaty zpravidla dělá prstem lékaře přes konečník, může vyšetření PSA pro muže představovat mnohem příjemnější formu prevence.

Vyšetření PSA není novinkou. Dosud je ale pojišťovny hradily jen mužům, u kterých rozbor doporučil lékař. Třeba kvůli tomu, že v rodině mají výskyt rakoviny prostaty. To se s příchodem plošného screeningu mění.

Důležitost prevence rakoviny prostaty v listopadu každoročně připomíná mezinárodní kampaň nazvaná Movember, v ČR organizovaná Nadačním fondem Muži proti rakovině, v rámci které si muži nechávají po celý měsíc růst pod nosem knír. Netradiční formou tak chtějí upozornit na to, že prevence je důležitá a není se za co stydět.