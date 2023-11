Nahoďte knír. Začíná Movember, měsíc boje za mužské zdraví

„Oba druhy nádorů jsou při včasném záchytu velmi dobře léčitelné. Ovšem podstatný je právě onen včasný záchyt související s prevencí. Dlouhodobě se očekává, že počet případů karcinomu prostaty se do roku 2030 ještě zdvojnásobí,“ říká profesor Roman Zachoval, přednosta Urologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze a předseda Nadačního fondu Muži proti rakovině.

Jde i o psychiku a pohyb

I proto se každoročně listopad stává měsícem osvěty o tomto tématu. Velká část zapojených mužů si během tohoto měsíce pěstuje knír, který je také od počátku symbolem kampaně a vychází z něj i samotný název akce. Jde totiž o kombinací dvou anglických slov MOustache (knír) a noVEMBER (listopad).

Mimo apelu na prevenci rakoviny prostaty a varlat se kampaň Movember věnuje i podceňovanému psychickému zdraví či nedostatku pohybu, se kterým se společnost potýká a která je také příčinou mnoha civilizačních chorob.





Muži vytvářejí týmy a vybírají peníze

Peníze, které se v rámci Movemberu podaří vybrat, půjdou na nová přístrojová vybavení uroonkologických center po celém Česku, zdravotní a osvětové programy a výzkum. „Získávání finančních prostředků je nedílnou součástí každého Movemberu, ovšem není to zdaleka jen o penězích. Za mužské zdraví bohužel pravidelně bojujeme i s předsudky. Muži ze své podstaty totiž o svých zdravotních potížích odmítají mluvit, prevenci podceňují, stydí se a případnou lékařskou pomoc často vyhledají, až když je příliš pozdě,“ říká Jiří Hofreitr, koordinátor Nadačního fondu Muži proti rakovině a kampaně Movember v ČR.

Fundraising přitom probíhá pěkně po chlapsku – vytváří se týmy s kapitány, vznikají žebříčky, všechno má přesná pravidla a na konci i vítěze. Zapojit se můžete mimo jiné i pohybem – stačí se registrovat a ujít nebo uběhnout 60 kilometrů, případně si stanovit jiný cíl. Vše potřebné je uvedené na stránkách kampaně Movember.

Rakovina je dlouho bez příznaků

Riziko rakoviny prostaty stoupá po 50. roce věku, zvyšuje jej také její výskyt v rodině, vysoký příjem živočišných tuků a červeného masa, obezita a kouření. Projevuje se krví v moči nebo ejakulátu, otoky dolních končetin, a zejména potížemi při močení. Může se jednat o obtíže při zahajování močení, slabý a přerušovaný proud, pocit nedokonalého vyprázdnění a časté nutkání na močení. Prostata se totiž nachází v malé pánvi hned pod močovým měchýřem a objímá močovou trubici. Má velikost vlašského ořechu, při problémech může být ale veliká i jako pomeranč.

„Rakovina prostaty ale bývá dlouhou dobu bez příznaků. V momentě, kdy se již rozšíří, se projevuje stejně, jako když je prostata zvětšená nezhoubně. Proto je naprosto klíčová prevence. Muži by měli jednou za dva roky absolvovat preventivní prohlídku u praktického lékaře a po 50. roce věku také preventivní vyšetření u urologa,“ vysvětluje doktorka Kateřina Šédová, zakladatelka neziskové organizace Loono, která se věnuje prevenci onkologických onemocnění.

Rakovinu Alešovi odhalila praktická lékařka

O tom, jak jsou kontroly důležité, se přesvědčil i pacient Aleš Maxa. Ten sice jezdil kvůli rodinné anamnéze na preventivní vyšetření pravidelně, kvůli covidu se ale termíny objednání v poslední době velmi prodlužovaly. V mezičase se kvůli dlouhodobému nachlazení dostal ke své praktické lékařce, která mu udělala odběry krve.

„Na základě výsledků mi doporučila zajít si k urologovi, jelikož jsem měl mírně zvýšené PSA. Ten mi zase o něco vyšší hladinu PSA potvrdil a pro jistotu udělal biopsii, na základě které zjistil, že se jedná o rakovinu prostaty. Naštěstí se na ni přišlo včas, nádor byl teprve na začátku, pouze na prostatě, bez metastáz,“ přibližuje Aleš svůj příběh.

V červnu minulého roku podstoupil na Urologické klinice VFN v Praze laparoskopicky radikální prostatektomii, během které mu lékaři odebrali celou prostatu. Další léčba nebyla vzhledem k výsledkům a počátečnímu stádiu nádoru potřebná. Necelý týden si pobyl v nemocnici, rekonvalescence pak trvala ještě dalších 14 dnů. Nyní dochází na pravidelné kontroly PSA.





Na riziko karcinomu upozorní antigen PSA

PSA neboli prostatický specifický antigen je enzym nezbytný ke zkapalnění spermatu po ejakulaci, čímž zajišťuje normální funkci spermií. Za normálního stavu se většina PSA vylučuje do spermatu, pouze malá část se dostává do krve. V případě porušení vnitřní architektury prostaty například rakovinou, nezhoubným zvětšením nebo infekcí se začne do krve dostávat větší část a způsobí tak zvýšení hladiny PSA.

„Tomu, jak to dopadlo, vděčím hlavně prevenci a důslednosti mé praktické lékařky. Mě by vůbec nenapadlo, že bych mohl rakovinu prostaty mít. Neměl jsem žádné problémy, žádné příznaky. Proto také o svém případu veřejně mluvím. Vidím tu pro každého obrovskou šanci nemoc včas podchytit a úspěšně vyléčit. Čím dřív člověk svou diagnózu zjistí, tím je pro něj pravděpodobnost vyléčení vyšší a na druhou stranu jsou mnohem nižší i náklady pro pojišťovny a zdravotníky,“ vysvětluje Aleš Maxa.

Příznaky rakoviny prostaty Karcinom je nebezpečný v tom, že má často velice pomalý vývoj. Někdy se neprojevuje a nevyvolává žádné potíže řadu let, čímž se stává těžko zjistitelnou nemocí. Mezi hlavní symptomy patří: Častější potřeba močení, obzvláště v noci

Obtíže při zahajování močení nebo zadržování moči

Slabý nebo přerušovaný tok moči

Bolestivé nebo palčivé močení

Obtíže při dosahování erekce

Bolestivá ejakulace

Krev v moči nebo semeni

Častá bolest nebo ztuhnutí spodní části zad, boků nebo horních částí stehen Zdroj: Movember.cz

Screening se spustí v lednu 2024

Jedním z hlavních témat letošní kampaně je mimo osvěty i blížící se spuštění screeningu, ke kterému dojde v lednu 2024. „Cílem programu je využít jednoduchý, levný a dostupný marker, kterým je PSA, a to co nejefektivnějším a nejbezpečnějším způsobem. Tento můžeme použít pro rozhodnutí k dalšímu došetření, např. i za použití magnetické rezistence, případně biopsii, a eliminovat tak přechod karcinomu do už klinicky rozvinutého stadia s náročnou léčbou a špatnou prognózou,“ říká Marcela Koudelková, koordinátorka programu časného záchytu karcinomu prostaty z Národního screeningového centra ÚZIS ČR.

Screening prostaty bude určen primárně mužům ve věku od 50 do 69 let (bez anamnézy či podezření na karcinom prostaty). Bude jim odebráno několik mililitrů krve pro stanovení hodnoty PSA. Pokud bude hladina nízká, bude stačit kontrola za dva nebo čtyři roky, pokud bude hladina vysoká, převezme pacienta do péče urolog a provede další vyšetření.