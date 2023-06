Šedesáti procentům úmrtí na rakovinu by se dalo zabránit. Pokud by člověk dorazil včas

Zhoubné nádory jsou v Česku druhou nejčastější příčinou úmrtí, po nemocích srdce a cév. Mnoho z nich by se přitom dalo vyléčit, na rozdíl od situace před pár desítkami let. Ale pacient by musel přijít včas a začít se léčit. To se bohužel mnohdy neděje, a rakovina tak lidem zbytečně zkracuje život.