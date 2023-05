Řetězce soutěží o zákazníka. Na jaké slevy a nízké ceny výrobků lákají?

Antimonopolní úřad několik týdnů prověřoval vývoj cen od roku 2018 do současnosti, a to u pěti základních potravin. Činil tak na popud ministra zemědělství, Zděnka Nekuly, který se tímto způsobem snažil dopátrat, co může za rychlý nárůst cen u pěti základních potravin – mléka, másla, vajec, mouky a kuřecího masa. Chtěl mít v ruce důkazy, pro své tvrzení, že za růst cen mohou řetězce.

Protože úřad v tomto týdnu (v úterý 23.5.) oznámil, že nezjistil porušení hospodářské soutěže, tedy ani zneužití dominantního postavení, ani náznak případných kartelových dohod, mohou si řetězce oddechnout a věnovat se například přeceňování potravin.

Podle premiéra Petra Fialy totiž zájem vlády a tlak ministra zemědělství vedly k tomu, že se ceny potravin v poledních dnech snižují. Řetězce ostatně poklesy cen akcentují svými kampaněmi: „Nízké ceny zaručeny“ nebo „Zacvičili jsme s cenami“, „Neporazitelné akce týdne“ a tak dále. Kdo s jakou kampaní či slevovým sloganem soutěží o zákazníka?